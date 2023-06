La tormenta de lluvias torrenciales y granizo que sufrió ayer la comarca del Noroeste ha afectado a más de 3.000 hectáreas en la comarca del Noroeste. Aunque aún no hay una aproximación exacta, los agricultores dan por perdida lo que quedaba de cosecha de albaricoque en la zona y toda la cosecha de almendra. Además, los daños también han afectado al árbol, por lo que se prevé una pérdida de arbolado y en lo que se consigan recuperar tendrán mermas en la producción de los próximos años, que pueden llegar al 35%. Otro de las preocupaciones de los agricultores es el seguro agrario, muchos temen que, con las malas cosechas de los últimos años, especialmente el albaricoque, las primas aumenten de precio y se reduzcan los kilos asegurados por árbol, una cuestión que hace inviable la renovación de las pólizas.

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, acompañado del alcalde de Caravaca, José Francisco García visitaba la zona afectada en la pedanía caravaqueña de Archivel, estuvieron acompañados por el presidente de Coag y de Fecoam, José Miguel Marín y Santiago Martínez, respectivamente.

Ahora, el reloj corre en contra de los agricultores, a los árboles afectados por el pedrusco, hay que realizarles diferentes tratamientos fungicidas en las próximas 48-72 horas para intentar salvar el árbol, asumiendo la merma de producción en los próximos años.

El Gobierno regional pone a disposición de los agricultores afectados por el granizo de ayer tratamientos cicatrizantes del arbolado dañado

El Gobierno regional pondrá a disposición de los agricultores afectados por las intensas lluvias y granizadas en el Noroeste de la Región los tratamientos fitosanitarios adecuados para curar con cicatrizante los cultivos leñosos, para lo que podrán dirigirse desde mañana a la Oficina Comarcal Agraria de Caravaca de la Cruz.

La valoración de los daños producidos por las lluvias torrenciales y las tormentas de granizo desde el 15 de mayo hasta la fecha supone unas pérdidas en la Región de alrededor de 103 millones de euros, con una superficie afectada de cerca de 19.000 hectáreas y unas pérdidas de más de 201.000 toneladas. Todo ello, a falta de valorar por los técnicos los daños de la última tormenta.

Durante la visita se anunció que el Ejecutivo regional solicitará al nacional la declaración de zona catastrófica, y recordó que este año, entre la sequía y las tormentas, el total de pérdidas asciende ya a 173 millones de euros, y el Ejecutivo central no ha está dando la respuesta urgente que venimos reclamando ni atiende a la petición de una reunión para abordar esta grave situación. En este sentido, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, explicó que a las perdidas en agricultura hay que sumar los daños en infraestructuras, «la red de caminos ha quedado totalmente destrozada, hay sitios que son totalmente inaccesibles, y los medios económicos con los que contamos son escasos o nulos», subrayando la necesidad de medidas extraordinarias y urgentes «para abordar esta catástrofe o difícilmente vamos a poder salir de esta situación en poco tiempo»

Nuevo modelo de seguro

Los agricultores llevan mucho tiempo poniendo de manifiesto su desconformidad con el seguro agrario, que en muchas situaciones es muy costoso y en otros casos como la almendra es inviable debido a la poca cantidad de producto que aseguran por árbol.

Vuelven a reclamar del Ejecutivo central la declaración de zona catastrófica para paliar unos daños que alcanzan ya, entre la sequía y las tormentas, los 173 millones de euros

El consejero Luengo incidió en que muchos de los daños que se vienen produciendo por la sequía o por las lluvias no tienen cobertura en el actual sistema del seguro agrario, «cuya contratación no es rentable para una parte importante de los productores de la región, especialmente para los cultivos de secano, en los cuales su rentabilidad es muy baja». Por eso, volvió a subrayar la necesidad urgente de que el Gobierno central «modifique el modelo actual y lo haga compatible con las necesidades reales de nuestros agricultores y ganaderos».

El presidente de Coag, Juan Miguel Marín, explicó que «el sector agrario necesita una herramienta de gestión del riesgo clara y contundente», explicando que «necesitamos un nuevo modelo de seguro agrario». Marín indició en que «la mercantilización del seguro se tiene que terminar, tenemos que hablar de una herramienta donde los agricultores sepan de que cuentan para defender de incidencias climáticas». Por último, subrayó que se trata de «un sector primario que se dedica a producir alimentos, no podemos olvidarlo, hay que darle una cobertura necesaria». Desde Fecoam, su presidente Santiago Martínez remarcó su preocupación ya que «el seguro en los últimos años se ha ido deteriorando progresivamente y es una herramienta que no vale para nada», criticando que «sólo vale para sacarle el dinero al agricultor y cuando venga una desgracia no poder cobrarlo».

Por otro lado,