“Durante el mes de septiembre se cederá a la Comunidad Autónoma la parcela necesaria para la construcción del nuevo Centro Médico de San Cristóbal”, anunciaba este lunes el alcalde, Fulgencio Gil Jódar. Lo hacía mientras recorría con la que presumiblemente será la edil de Urbanismo, María Hernández, el solar que se pondrá a disposición de la Consejería de Salud después de ejecutarse el proyecto de reparcelación y urbanización “durante el que se obtendrán los dos viales que van a delimitar la unidad de actuación y la parcela”, añadía.

Una vez que el Gobierno regional tenga cedida la parcela, “se podrá empezar a elaborar el proyecto técnico correspondiente para que se pueda realizar el trámite de licitación de las obras”, reseñaba. Hasta el momento, informaba, se ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación, que se encuentra en exposición pública, y durante los meses de julio y agosto se resolverán las alegaciones que puedan formular los propietarios y los afectados. Y apuntaba que “durante su ejecución se debe resolver la demolición de las dos viviendas que quedan en pie, una de ellas habitada”.

Destacaba que la ubicación del Centro de Salud de San Cristóbal, “en el corazón del Barrio, es definitiva y está llamada a cambiar totalmente la fisonomía del mismo. Se trata de una iniciativa personal, por la que aposté y con la que me comprometí con los vecinos, respaldando desde el principio su demanda de un nuevo centro médico en esta zona con el que mejorar la atención sanitaria de los lorquinos. Además, mi principal objetivo es acelerar al máximo todos los trámites necesarios para que los vecinos de San Cristóbal cuenten con ese servicio cuanto antes”.

Gil Jódar cumplía así el anuncio que llevaba a cabo el pasado sábado durante su toma de posesión. “La Sanidad es uno de los temas que más preocupan a los lorquinos y, por tanto, me preocupa a mí. Dije que antes de ir a mi despacho en el Ayuntamiento estaría aquí este lunes y así lo he hecho. Como también me preocupa la seguridad y la limpieza”.

Este martes solicitarán toda la información para que se inicien de manera inmediata los trámites para poner a disposición de la Consejería de Salud “el espacio necesario para la ampliación del Centro de Salud de San Diego. Se trata de otra nueva medida muy importante que mejorará las infraestructuras y la prestación de los servicios sanitarios en nuestro municipio”, aseguraba.

La jornada de este lunes la dedicaba a mantener reuniones con los ediles del equipo de Gobierno previo al anuncio este martes de las delegaciones que cada uno de ellos asumirán. El edil Juan Miguel Bayonas López probablemente asumirá las carteras de Seguridad Ciudadana y la empresa municipal de limpieza Limusa; María Hernández, Urbanismo; y Santiago Parra, Cultura. El alcalde también mantenía un encuentro con el comisario jefe de la Policía Local, José Antonio Sansegundo. Y atendía a distintos medios de comunicación.

Los socialistas hacían público el documento del arqueo de las cuentas bancarias del Ayuntamiento. “El PP cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha y la puesta en marcha de sus promesas como la bajada de impuestos”, afirmaba la portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Isabel María Casalduero.

Esta señalaba que “tanto el exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego José Mateos, como el nuevo alcalde han firmado el documento que pone de manifiesto la ejemplar situación económica del Ayuntamiento con más de diez millones en las cuentas”. Y añadía que “nuestro equipo de Gobierno deja más de diez millones en las cuentas, en concreto 10,379 millones de euros, a los que se sumarán otros doce el próximo mes y medio y otros casi 17 en el segundo semestre por ingresos tributarios; además de los 15 millones de los Fondos Next y europeos a ingresar en el plazo de un año; y todo ello, mejorando la recaudación del Ayuntamiento sin subir un solo impuesto”.

Mientras, en la tercera planta los grupos municipales se instalaban en sus nuevos despachos. Los ediles socialistas José Luis Ruiz Guillén, María Ángeles Mazuecos y José Ángel Ponce, trasladaban ordenadores, sillas y carpetas desde las anteriores dependencias de su grupo municipal al actual, que ocupaban los populares. El despacho vacante del PSOE se incorporará a los de Vox, que precisarán de más espacio tras duplicar el número de concejales. Las ediles de Vox, María Teresa Ortega y María Castillo, compartían un rato de charla con sus ‘vecinos’ con los que mostraban muy buena sintonía. Mientras, el portavoz de la coalición Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, Pedro Sosa, se reunía con su equipo para trazar las líneas de actuación más inmediatas.