El hasta hoy alcalde de Blanca, el socialista Pedro Luis Molina, no recoge este sábado su acta de concejal y abandona el Ayuntamiento tras haber perdido las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y no poder reeditar su Gobierno local.

"Después de 12 años, de los que cinco años y medio he sido alcalde de Blanca y seis años y medio he estado como concejal en la oposición, es el momento de dejarlo", ha informado el propio Molina a través de un comunicado.

En Blanca gobernará el candidato del Partido Popular, Pablo Cano, que ganó los comicios al obtener 6 concejales, dos más que en el mandato anterior. Para ello, contará con el voto afirmativo del edil de Blanca lo Primero, Francisco Javier Rodríguez.

"Esta última legislatura ha sido muy dura, nos hemos dejado la piel y hemos puesto en marcha un proyecto muy ilusionante para Blanca. Sin embargo, los resultados electorales del 28 de mayo no han reconocido ese esfuerzo y trabajo, ni el proyecto de futuro para Blanca que dejamos a medias. Es por todo ello por lo que no tengo ni la motivación ni la ilusión necesarias para continuar trabajando por Blanca, y que me lleva a la decisión de no recoger el acta de concejal", ha explicado el exregidor del PSOE.

Sus últimas palabras las ha dedicado a agradecer "de todo corazón a los muchos blanqueños y blanqueñas" que les han apoyado y a "desearle lo mejor a la nueva Corporación municipal".