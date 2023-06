Carritos de Mercadona y contenedores de basura con ruedas repletos de carpetas y documentos iban de un lado para otro este viernes en el Ayuntamiento de Lorca. Los concejales electos estaban de mudanza. Abandonaban los despachos que han ocupado hasta esta semana para trasladarse a los nuevos. Los populares dejaban la tercera planta para regresar a la Alcaldía que abandonaban hace cuatro años. Y los socialistas se marchaban de la segunda planta para situarse en los espacios que dejaban vacíos los nuevos integrantes del equipo de Gobierno.

Archivadores, carpetas, documentación… iban y venían a bordo de carritos de supermercado que se prestaban unos a otros. Las reuniones ‘in extremis’ se celebraban en los diminutos espacios que dejaban los enseres aún por colocar. A Vox le ampliarán el espacio y la coalición de Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, podría ver reducido el número de despachos, al quedarse únicamente con un concejal.

En estas circunstancias mantenían un encuentro a primera hora de este viernes los cabeza de lista de PP y Vox, Fulgencio Gil y María del Carmen Menduiña. Les acompañaban los ediles electos José Martínez y Ángel Meca. Los populares les pedían su apoyo para la investidura. La respuesta era clara y contundente. Solo si aceptaban que Vox entrara en el Gobierno con las concejalías de ONG´s, Desarrollo Local, Mayor e Industria. El PP le ofrecía Emergencias.

No había acuerdo y quedaban para un nuevo encuentro, telefónico, a lo largo de la tarde que, se producía poco antes de las ocho y media de la tarde, aunque sin resultado positivo. Por lo tanto, las previsiones son que en el acto de proclamación de nuevo alcalde cada formación política vote a su propio candidato. De ser así, al no lograr ninguno mayoría absoluta sería proclamado automáticamente el más votado, Fulgencio Gil Jódar, quien sería nombrado nuevo alcalde de Lorca. No se descarta que ‘in extremis’ se celebre un nuevo encuentro que podría tener como escenario el mismo lugar donde se llevará a cabo el acto de proclamación, el auditorio Margarita Lozano.

Quién sabe si, entre bambalinas, se produce el 'encuentro' final y Vox y PP terminan siendo socios de gobierno. El alcalde en funciones, Diego José Mateos, abandonaba la Alcaldía que ocupaba en los cuatro últimos años. Con él, también lo hacía el cuadro del poeta lorquino Eliodoro Puche que le ha acompañado durante su estancia. Antes, pedía al alcalde electo el beneplácito para llevárselo a sus nuevos despachos en la tercera planta. Se da la curiosa circunstancia de que la pintura de Eliodoro Puche acompañó mucho antes a otro alcalde socialista, Miguel Navarro Molina. A su marcha, fue trasladado al Centro Cultural de la Ciudad donde permaneció junto al entonces edil de Cultura, Agustín Llamas.