Lope de Vega en una loa de 1607 le propone al ‘ilustre Senado’ el siguiente enigma: ¿Cuál es aquel monstruo fiero que nació de nobles padres y parió una madre sola y de muchas madres nace? Obviamente la adivinanza alude al actor Rafael Álvarez ‘El Brujo’. O tal vez no sea tan obvio, así como tampoco es tan obvio que el ‘ilustre Senado’ sea siempre el público.

El actor de Lucena, Córdoba, refunde sus últimos espectáculos en una divertida comedia donde se dan cita farsantes, comediantes, faranduleros, representantes, recitantes… La historia ha retenido los nombres de algunos elegidos por su gracia y galanura como los más notarios del Siglo de Oro español: Maldonado, Cosme Pérez (Juan Rana), La Calderona… Ellos aprendieron la mueca de los guijarros esculpidos por el viento y sus voces fueron las voces de los poetas eternamente repetidas bajo el cielo lluvioso o el sol de los caminos.

‘El viaje del monstruo fiero’, versión y dirección de Rafael Álvarez ‘El Brujo’, visita el Teatro Guerra de Lorca en noviembre. Pero mucho antes lo hará un Carlos Sobera, que, acompañado por Ángel Pardo, Elisa Matilla, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Silvia Vacas, Antonio Prieto y Arianna Argón, pondrá en escena ‘Miles Gloriosus’.

El cómico Ángel Martín y La Habitación Roja son otros de los espectáculos para los que ya están a la venta las entradas

Miles, Carlos Sobera, es un prototipo de hombre que nos resulta muy familiar. Dejando de lado su condición de militar, invicto por supuesto. Es un tipo empoderado, fanfarrón, pagado de sí mismo, narcisista y obsesionado por el sexo. Cree firmemente que todas las mujeres le adoran, y a todas las mujeres pretende. Vive en Éfeso junto a Cornelia una bella princesa que piensa que bebe los vientos por él, olvidando el pequeño detalle de que la tiene secuestrada.

Y ‘La magia de la televisión’, con Abraham Gallego, inaugurará la temporada del coliseo más antiguo de la Región. El espectáculo de magia, muy visual y participativa del ilusionista hará distrutar a toda la familia de la magia de la Televisión en directo. Lo hará el viernes, 6 de octubre. Días después, ‘Doble K Teatro’ pondrá en escena ‘Despedida de Casada’, con Rocío Bernal, Inmaculada Rufete, Susi Espín y Eva Torres. Un hotel de Benidorm, una amistad desde el instituto, un spa que aumenta la tensión, creerse Beyoncé en un karaoke, perder la cuenta de la cerveza, el vino y el tequila, confesar a deshora lo que está prohibido y revivir la angustia vital que todos tenemos dentro. Solo el humor y la amistad conseguirán convertir algo tan doloroso como el abandono en una especie de celebración del nuevo estado civil de Soledad.

La ópera no puede faltar en Lorca donde el género atrae a muchos extranjeros que residen en el litoral almeriense. Ópera 2001 traerá a finales de octubre a ‘Don Giovanni’, de Wolfgang Amadeus Mozart, con libreto de Lorenzo da Ponte, en versión original en italiano con sobretítulos en español.

‘Una casa con encanto’, ‘Caperucita y feroz’ y ‘Scrooge y la Navidad’, pretenden atraer al público infantil

Don Giovanni, con ayuda de su sirviente Leporello intenta seducir a Donna Anna, para lo cual mata a su indignado padre ‘El Comendador’. Luego huye del novio de la joven, Don Octtavio, que lo persigue para vengarse. Se encuentra brevemente con una relación anterior, Donna Elvira, a la que elude, dejando a su sirviente para dar las explicaciones. Mientras continúa escapando, aparece en medio de una boda de aldeanos en donde seduce a la joven novia, Zerlina, hasta llevarla a la alcoba. Zerlina logra huir dando gritos y Don Giovanni es arrinconado por sus enemigos, pero logra nuevamente huir.

Y noviembre será el mes, por excelencia, de los musicales. Se estrenará con ‘Una casa con encanto. El musical’, del Molino Producciones. Un tributo a la película ‘Encanto’. En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar llamado Encanto. Allí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos tienen habilidades fantásticas.

La magia de Encanto ha concedido a cada miembro de la familia un don único. Todos han recibido su don menos Mirabel. Cuando descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, Mirabel, decide que ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia. Un elenco de ocho intérpretes, dan vida a los personajes de este espectáculo de Teatro Musical con ocho canciones tributo a la película y cuatro originales compuestas expresamente para esta función que lleva de gira meses por todo el territorio nacional.

Y una Caperucita diferente, la del lorquino Juanchi Ruiz, también visitará el Guerra, junto a Feroz. Rogen Mouliaá, Inma Guillén y Juanchi Ruiz, dan vida a los personajes del popular cuento actualizado y con un argumento que no dejará a nadie indiferente. La sesión familiar será el viernes, 17 de noviembre. Ese mismo día y el anterior, se celebrarán matinales concertadas con centros escolares.

Otro clásico del Guerra para los más pequeños es la Pandilla de Drilo. En esta ocasión el peculiar cocodrilo recibirá una llamada de su abuela desde lo más recóndito de la selva. Un pirata ha llegado y tiene malvadas intenciones: secuestrar a todos los animales y poder venderlos para llenar su gran cofre de monedas de oro y plata. A la sesión del jueves, 30 de noviembre, se sumarán las matinales de ese día y el anterior, para los centros escolares.

En diciembre, ‘Punto para los locos’, de Ángel Martín. Intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro ‘punto para los locos’.

‘La Habitación Roja’ presentará el sábado, 2 de diciembre, su trabajo ‘Años luz’, un álbum que toma su título del libro homónimo de James Salter, y que versa sobre la incomunicación y la distancia que nos separa, ya sea esta física o emocional. Una colección de diez canciones, siete de ellas escritas antes de la pandemia por la covid-19 y que curiosamente ya trataban esta temática. Las tres, restantes, se escribieron y grabaron durante los meses de confinamiento, y ahondan en las consecuencias de las separaciones forzosas en tiempos extraños y anómalos. Las canciones como forma de expirar las penas, como método para acortar las distancias, como desahogo para purgar la ansiedad.

PARA NO PERDERSE

Octubre Viernes, 6. ‘La magia de la televisión’. Abraham Gallego. 10, 8 y 5 euros. Jueves, 19. ‘Despedida de casada’, con Rocío Bernal, Inmaculada Rufete y Susi Espín. 12, 10 y 8 euros. Viernes, 20. ‘Miles Gloriosus’, con Carlos Sobera y Elisa Matilla. 22, 20 y 15 euros.

Noviembre Jueves, 9. ‘Una casa con encanto. El Musical’. El Molino Producciones. 10 y 6 euros. Viernes, 10. El viaje del Monstruo fiero, con Rafael Álvarez ‘El Brujo’. 18, 15 y 12 euros. Viernes, 17. ‘Caperucita y Feroz’, de Juanchi Ruiz. 12, 10 y 8 euros.

Diciembre Viernes, 1. ‘Punto para locos’, de Ángel Martín. 20 y 18 euros. Sábado, 2. La Habitación Roja. ‘Años luz’. 18, 15 y 12 euros. Sábado, 16. ‘Scrooge y la Navidad’. 3 euros + alimentos para Cáritas.

Teatro Educativo Lunes, 6 octubre. Sherezade´s cunning. Inglés. Lunes, 23 octubre. Comelibros. Lunes, 6 noviembre. The Gruffalo’. Inglés. Lunes, 18 diciembre. Cómo el Grinch robó la Navidad.

A las puertas de la Navidad, ‘Ñas Teatro’, traerá ‘Scrooge y la Navidad’, con Paula Portillas, Manolo Carretero y Borja Floü. Ebenezer Scrooge, es un hombre tacaño y avariento que no celebra la fiesta de Navidad a causa de su solitaria vida y su adicción al trabajo. No le importan los demás, lo único que le importa son los negocios y ganar más dinero.

Una noche, en vísperas de Navidad, Scrooge recibe la visita de su socio Jacobo Marley que le anuncia que ya ha superado el conjunto de sus maldades, dándole la opción de cambiar de actitud y le comunica que le visitarán tres espíritus. Es la adaptación teatral del cuento de Charles Dickens con títeres y diferentes técnicas de manipulación. La entrada para esta función será de tres euros más cooperación voluntaria de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas, como aseguraba este miércoles la edil de Cultura, María Ángeles Mazuecos.

Y en el Programa Municipal de Teatro Educativo se podrá disfrutar de ‘Comelibros’, ‘The Gruffalo’, ‘Sheherezade´s Cunning’ y ‘Cómo el Grinch robó la Navidad’, funciones concertadas con centros escolares, para niños de entre 3 a 14 años y, muchas de ellas, en inglés. Mazuecos recordaba que las entradas podrán adquirirse, desde ya, de manera online a través de la página web del Teatro Guerra, ‘www.teatroguerralorca.org’ y en de manera presencial a partir de septiembre en las taquillas del coliseo, en la Plaza de Calderón de la Barca.