La ciudad pedirá una moratoria sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en el municipio para “revisar el proyecto y consensuar su aplicación”. El Partido Popular adelantaba este jueves que no se siente representado por el documento, ya que “no se ha contado nunca con nuestra opinión al respecto”, lo que conlleva que “no estemos atados en absoluto por un proyecto redactado en base a compromisos ajenos”

Las manifestaciones las hacía este jueves el concejal popular en funciones y electo, Ángel Ramón Meca Ruzafa, que aportaba que no quieren que “en Lorca se repitan los mismos errores que ya se han cometido en ciudades como Murcia, que no han servido nada más que para generar conflictividad entre los vecinos. No vamos a cargar con el peso de erróneas decisiones heredadas”, aclaraba.

El PP quiere revisar el proyecto y consensuar su aplicación con vecinos y comerciantes

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento afirmaba que “llevamos mucho tiempo intentando averiguar cuál es el contenido del proyecto que el Gobierno saliente de nuestro Ayuntamiento presentó para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, pero todos nuestros intentos han resultado infructuosos”.

Denunciaba “falta de transparencia. A día de hoy prácticamente nadie sabe en Lorca qué calles son las que se han incluido, a qué conductores afectará y qué alternativas de circulación, tránsito o aparcamiento se han contemplado supuestamente en este texto municipal”.

Y recordaba que el Gobierno municipal anunciaba hace unos días que se habilitaría un aparcamiento en la zona del Camino Marín, “pero poco más se ha comentado”. Anunciaba que “una de nuestras primeras medidas que adoptaremos durante el inicio del próximo mandato corporativo será trasladar a los organismos competentes el establecimiento de una moratoria para revisar detenidamente qué es lo que se ha previsto, cómo afecta a los lorquinos y qué grado de respaldo real de los vecinos, comerciantes, colectivos y ciudadanos en general existe en torno al proyecto”.

“Ese documento no nos representa y no estamos atados por compromisos ajenos” Ángel Ramón Meca Ruzafa - Edil en funciones y electo del PP

Mostraba su malestar porque “no nos han hecho partícipes del proyecto. No se nos ha dado la oportunidad de realizar nuestras aportaciones, ni sugerencias, no ha habido siquiera reuniones de trabajo en las que tuviéramos la oportunidad de establecer el diálogo necesario entre todos para alcanzar un acuerdo consensuado. Este cúmulo de oscurantismo trae como consecuencia que no nos sintamos en ningún caso obligados a nada respecto a lo que hayan querido diseñar de forma unilateral. Ese documento, por tanto, no nos representa y no estamos atados por compromisos ajenos”.

Concretaba que los lorquinos van a ser los más perjudicados de toda la Región de Murcia por esta medida del Gobierno de España. “En nuestro municipio tendrán que sacarse de la circulación de las calles afectadas por la denominación de la Zona de Bajas Emisiones un total de 17.233 vehículos. No se ha valorado con seriedad el impacto económico que conlleva esta medida. Tampoco se han analizado las consecuencias para conductores, comerciantes y vecinos”.

Por último, aseguraba que es una Ley “profundamente injusta y discriminatoria, que penaliza a quienes no cuentan con capacidad económica suficiente para poder renovar sus automóviles. Además, no se ha establecido un plan que estimule la modernización de vehículos a través de su sustitución y de incentivos económicos. Tampoco han tenido en cuenta, en ningún momento, el evidente perjuicio que va a tener esta medida en el comercio y la hostelería de las calles que se hayan elegido”.