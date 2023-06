Este jueves se ha generado una enorme polémica a raíz de una publicación realizada por Vox Cieza, que posteriormente ha sido borrada, en la que, con un tono soez, criticaba a las formaciones de izquierdas, al feminismo, al colectivo LGTBI, a los inmigrantes y a la Agenda 2030, entre otros.

El comunicado expresaba, entre otras cosas, que, después de las elecciones, “España huele menos a sobaco socialista, a potorro podemita, a dildo y a lubrificante subvencionado”.

Asimismo, continuaba diciendo el comunicado, también “huele menos a cocaína, a puticlub de carretera, a sangre de pandemia y a guerra civil”. Sin embargo no se detenía ahí y proseguía: “Huele menos a mena, a okupa, a delincuencia, a invasión ilegal y a chilaba”. Para terminar diciendo que todavía queda hedor “a Agenda 2030, cobardía bipartidista, globalismo y a terroristas en las instituciones”, rematando con “a eso todavía apesta España y queda mucho por hacer en contra de rojos, morados y azules…poco a poco”.

El comunicado ha desatado las iras en las redes sociales y se ha borrado rápidamente. Pero los usuarios de las redes han realizado capturas antes del borrado.

A raíz de estas declaraciones, el PSOE de Cieza ha presentado una denuncia contra Vox por un delito de odio. En este sentido, la concejala socialista, María Jesús López ha expresado, representando a los socialistas, “nuestra repulsa más enérgica. Vox ha traspasado la línea roja con esas manifestaciones. La denuncia no la realizamos como un acto de rabia después de los resultados electorales. Lo hacemos porque esto es inadmisible y no es la Cieza que queremos. No queremos que el nombre de la localidad salga en las noticias por delitos de odio, sino por sus excelencias naturales, culturales y sociales. No nos van a intimidar”.

Finalmente, López realizó un llamamiento para que todas las formaciones democráticas del municipio condenen los actos, haciendo especial énfasis en el PP, el probable socio de gobierno de Vox para los próximos cuatro años: “Si no condena este acto, será cómplice”.