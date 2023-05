San Patricio perdió hace años la denominación como colegiata. A pesar de ello, los lorquinos no se resignan y siguen refiriéndose al monumento como antigua colegiata o excolegiata. Ahora, el templo más importante de España que se encuentra bajo la advocación de San Patricio podría convertirse en basílica si sale adelante la propuesta que pretende el Foro Casco Histórico de Lorca. «Entre las singularidades con que cuenta está que es el templo más grande y antiguo dedicado al Santo no solo de nuestro país, sino de Europa», afirmaba en declaraciones a La Opinión el presidente del Foro Casco Histórico, Jesús López Molina.

La antigua colegial de San Patricio, asegura, «podría convertirse en un centro de peregrinación desde el que difundir una devoción especial como es la de San Patricio. En su interior se conserva una reliquia del Santo, un auténtico tesoro sagrado, a la que podría darse culto coincidiendo con celebraciones en torno a San Patricio». Estas circunstancias llevarían a que se convirtiera en un centro de peregrinación para la importante colonia irlandesa que reside, sobre todo, en el litoral más inmediato. «La colonia irlandesa tiene un interés especial por Lorca por la denominación de nuestro templo principal, por lo que podría convertirse en un atractivo turístico de la ciudad. Pero, además, la reconversión en basílica llevaría consigo la posibilidad de celebrar en su interior conciertos, exposiciones y la puesta en valor con la recuperación del ornato de sus capillas», insistía López Molina. La dedicación al santo irlandés tiene su origen en la Batalla de Los Alporchones, que tuvo lugar el 17 de marzo de 1452, día de San Patricio. «Las obras comenzaron por la bula del papa Clemente VII, en 1533, sobre la vieja iglesia de San Jorge, lo que supone un atractivo más, como también lo será la construcción del órgano que se pretende y que convertirá el recinto en una ampliación del cercano Conservatorio de Música Narciso Yepes», apuntaba. La rehabilitación tras los terremotos de mayo de 2011 aportaba un ciclo pictórico único «aún por terminar de descubrir. Un hallazgo que la convierte, más aún si cabe, en un lugar excepcional para significar de manera especial, como lo que se pretende desde el Foro Casco Histórico de Lorca». Y señalaba que la recuperación del casco antiguo de la ciudad puede verse beneficiada de forma importante con la declaración como basílica de la antigua colegial de San Patricio. «Es un paso más para la puesta en valor del recinto histórico. Es dotar de un nuevo significado al templo principal, enclavado en el corazón de la ‘vieja ciudad’, por lo que el interés de inversores privados puede verse animado en todo el entorno». Frescos de la primera fase de la Colegiata Las obras de recuperación de la antigua colegiata de San Patricio tras los terremotos de mayo de 2011 aportaban el hallazgo de unas pinturas y una entrada al templo por la cripta. El refuerzo de la bóveda de las catacumbas obligaba a levantar el suelo de la sacristía y allí aparecían frescos de la primera fase de las obras de la colegiata. De esta forma, se descubría que el monumento tuvo su primitiva entrada principal por la Plaza de España. Tomaba así sentido la gran escalinata con que cuentan las catacumbas que, lejos de ser de bajada, eran más bien de subida hacia el templo.