El ‘campamento’ que habían instalado ocho migrantes en una calle del barrio de Los Ángeles se desmantelaba este viernes después de dos semanas de vivir en él junto al bajo en el que residían y del que fueron desalojados. La denuncia la realizaba el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Fulgencio Gil, tras tener conocimiento a través de dos vecinas. “Estaba dando una rueda de prensa y cuando terminaba me pedían mostrarme lo que estaba sucediendo en plena calle”, aseguraba Gil Jódar que de inmediato llamaba a la Policía Local y a los Servicios Sociales.

Junto a un edificio de viviendas, en la acera y parte del jardín, los migrantes habían establecido su hogar. “Había colchones, mantas, sillas, mesas, maletas, un hornillo con bombonas de butano… Se lavaban con agua de la fuente del parque que recogían en botellas y cubos, como nos han contado los vecinos, pero también ellos mismos. Un auténtico drama. Nos hemos quedado sorprendidos”, relataba.

Vivían desde hace varias semanas junto al bajo que ‘ocupaban’ y del que fueron desalojados

Pocos minutos después, acudía la Policía Local que solicitaba la documentación de los integrantes del campamento para conocer su situación y poderlos identificar. “La mayoría son extranjeros. Unos tienen documentación y otros no, por lo que estos últimos eran conducidos hasta la Comisaría de Policía para conocer más detalles”, explicaba el edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén.

Conjuntamente, técnicos de Servicios Sociales se desplazaban al lugar, aunque –como señalaba la edil responsable, María Dolores Chumillas- “se viene trabajando con ellos desde hace algún tiempo”. Esta no sería la primera vez que ha sido desmantelado el ‘campamento’ como reconocía Chumillas. “Las trabajadoras sociales han intentado que se trasladasen al albergue, pero no es fácil porque algunos no quieren. La lluvia ha provocado que en esta ocasión lo hicieran, aunque alguno optaba por irse a casa de conocidos y no descartamos que en los próximos días decidan nuevamente irse a la calle”.

Desde Servicios Sociales se tomaba la determinación de trasladarlos, de forma momentánea, al Albergue Municipal. “Teníamos a una familia de Sevilla, con menores, que habían acudido a la ciudad en busca de trabajo. Llegaron sin nada y se les alojó allí. Finalmente, este sábado emprenderán viaje de vuelta, por lo que dormirán en un hostal y, mañana, regresarán a su tierra. Ello nos permitirá contar de nuevo con el Albergue Municipal que ocuparán los seis migrantes mientras se busca una solución”, detallaba la edil de Servicios Sociales.

Insistía en que “tenemos conocimiento de esta situación desde hace algunos días y en todo momento se ha estado atendiendo las necesidades de estas personas que han preferido no ser ayudadas hasta esta jornada”. Los vecinos del lugar explicaban que la situación se venía viviendo desde hace entre dos y tres semanas. “Fue entonces cuando el dueño de la vivienda que habían ‘ocupado’ los desalojó. Puso una reja en el balcón y una nueva cerradura en la puerta. Los migrantes se quedaron en la calle con todas sus pertenencias y siguieron viviendo. Cocinaban en la hornilla de butano, se lavaban en la fuente y dormían en colchones en el suelo”, contaba Manuel Pérez, que reside muy cerca del ‘campamento’.

El agua para lavarse la cogían de la fuente del parque donde lavaban la ropa

Otra vecina relataba que creía que no trabajaban. “No creo, porque se les ve todo el día merodeando por aquí. Traían garrafas de agua que cogían de la fuente del parque, donde acudían a lavarse. Esto es un foco de insalubridad para los vecinos, pero también para ellos”, contaba Catalina Rodríguez, que vive no muy lejos.