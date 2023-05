Pascual Lucas: "Me motiva la cantidad de proyectos que tenemos a medio y que queremos concluir"

¿Qué objetivos tiene su programa político?

Los objetivos son claros: seguir transformando Cieza. A nadie se le escapa lo que hemos conseguido en estos ocho años de gobierno y queremos seguir haciéndolo. La tasa más baja de empleo, el impulso al turismo, al comercio y la hostelería, más de 14 millones de euros en fondos europeos y conseguir una ciudad más verde y más amable donde todos queramos vivir. Nos avalan hasta ahora y queremos hacerlo de nuevo.

Después de ocho años siendo el alcalde de la localidad, ¿se siente con energía para ocupar el cargo otros cuatro años más?

Rotundamente, sí. Tengo la ilusión del primer día, motivada en parte por la cantidad de proyectos que tenemos a medio y que queremos concluir, más los nuevos a los que hay que darles forma y buscarles financiación, como hemos hecho hasta ahora, en parte gracias al gran equipo que me acompaña. Son insaciables. Han luchado y trabajado cada día por Cieza.

¿Qué ha sido lo más positivo y lo más negativo de ser alcalde?

Lo negativo, la pandemia. Al estar un poco en la sala de mandos, yo la he vivido de manera muy directa. Afortunadamente, y con el esfuerzo y la unión de todos, a los que les doy las gracias una vez más, hemos conseguido vencerla y salir adelante, pero ha sido duro. En el aspecto positivo… la política municipal es muy gratificante. Poder poner cara a los problemas que vas a resolver y poder trabajar para que el día a día de tus vecinos, a los que ves todos los días, sea mejor, es la experiencia más gratificante que a mi juicio puede existir.

¿Repitiría con IU si salen las cuentas?

La relación con IU-Verdes durante los años de gobierno ha sido muy buena y a la vista están los resultados. No puedo contestar esta pregunta sin acordarme de mi amigo Paco Saorín, que lo puso muy fácil, por la gran persona que era, y que puso a Cieza por encima de todo y facilitó mucho la labor de gobierno. Tras la experiencia de estos años, no tendría ningún problema en repetir gobierno con IU-Verdes; claro que sí.

En la oposición ha habido tensiones...

En líneas generales, los partidos de la oposición han llevado a cabo una oposición leal y constructiva, pero es cierto que algún partido ha traspasado líneas rojas, llevando el debate político al ámbito personal, y eso para mí es intolerable. Estamos aquí para gestionar y para que se valore nuestra gestión, no para que se cuestione nuestra vida personal y se utilice para hacer daño a familiares y amigos. Eso no es política.

Partido Popular

Tomás Rubio: "Pondremos atención pediátrica 24 horas y blindaremos el agua para la agricultura"

¿Qué objetivos tiene su programa político?

Contempla más de cien medidas, como la construcción del colector de Ascoy para la eliminación de los malos olores, la solución definitiva al problema de la ‘Manzana del Cocodrilo’, la puesta en marcha de la atención pediátrica 24 horas, la solución a los problemas de aparcamiento, el blindaje del agua tan necesaria para nuestra agricultura, los planes de dinamización para el casco antiguo y Ascoy, y la puesta en marcha de la oficina de aceleración empresarial y búsqueda de empresas que se establezcan en nuestros polígonos, haciéndolos más atractivos tanto en infraestructuras como fiscalmente, lo que va a hacer que aumenten las posibilidades de trabajo para todos.

Las dos últimas legislaturas han sido convulsas para el PP. ¿Se ha zanjado la división interna?

Mi percepción personal es que sí. La familia del PP de Cieza se ha renovado, manteniendo su identidad y sus valores, conformando un grupo con caras nuevas y con personas de etapas anteriores que siguen aportando su experiencia. Como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos y si en un grupo político no existiesen discrepancias o valoraciones distintas ese grupo o es dictatorial o está muerto. En el grupo del PP siempre existirá la libertad de pensamiento y el respeto a otras opiniones, dentro del debido respeto, y siempre estará abierto a todos y todas las que quieran pertenecer a esta gran familia. El más votado será el PP, pues creo que la gente se ha dado cuenta de que es el voto útil. No sé cuál puede ser el mayor fiasco, pues aquí también influye la política nacional y hay algunos grupos que están en horas bajas y eso puede verse reflejado en la política local. Les deseo a todos mucha suerte; pero ganar, ganará el PP.

¿Qué le diría a los ciezanos para que le votasen?

Llevamos ocho años de Gobierno municipal del PSOE y Cieza está estancada y ha perdido el tren del crecimiento y el desarrollo. Es tiempo de cambio, Cieza se merece un cambio que la impulse de nuevo y la ponga en el lugar en el que tiene que estar. Es típico de los políticos, sobre todo en época de campaña electoral, prometer grandes cosas, y yo prometo trabajo, trabajo y trabajo de todo mi equipo para conseguir aquellas cosas que hagan de Cieza un lugar atractivo para crecer y vivir. Y como dice ahora un joven murciano que despunta en el mundo del tenis, los que me conocen saben que pondré en esta empresa cabeza, corazón y coraje. No lo dice así, pero lo suavizo (el candidato ríe al decirlo). Espero que los ciezanos y las ciezanas nos den la opción y la oportunidad de poder hacerlo.

Ciudadanos

Mónica García: "Cualquier ciezano ha de poder optar a un empleo público, sin amiguismo o enchufes"

¿Qué objetivos tiene su programa político?

El objetivo principal es poner el interés de Cieza, y de los ciezanos, por delante de cualquier ideología o interés partidista. No venimos a vender bonitas promesas que nunca se llegan a cumplir. Lo que proponemos para Cieza es que se resuelvan, de una vez por todas, los problemas endémicos que hay y un cambio estructural que garantice la igualdad para todos los vecinos. Por ejemplo, consideramos necesaria la creación de un reglamento de contratación de personal del Ayuntamiento, con criterios objetivos, que permita a cualquier ciezano optar a un empleo público en base a su formación y experiencia profesional, alejando cualquier atisbo de amiguismo o enchufismo. También es importante para nosotros apostar por la conciliación familiar, estableciendo la gratuidad de la escuela infantil municipal y reforzando las becas comedor, así como las actividades extraescolares en los colegios.

¿Cree que tiene bagaje para ser la alcaldesa?

Con ton total humildad, considero que a día de hoy, estoy perfectamente preparada para tomar las riendas de este ayuntamiento. Creo que el equipo de Ciudadanos es el único capacitado para darle un importante cambio a su gestión interna. Tenemos muy claro dónde falla la gestión municipal. Conocemos de primera mano los problemas que más preocupan a los ciudadanos y, sobre todo, tenemos claro cuáles son las soluciones y cómo llevarlas a cabo.

Sería usted la primera alcaldesa de Cieza...

El hecho de ser mujer no me convierte en mejor o peor candidata. Lo verdaderamente importante de un candidato o candidata es tener palabra, y eso le puedo asegurar que es así. Además, también debe tener formación, experiencia y capacidad, y le aseguro que también lo cumplo. Un alcalde o alcaldesa debe cumplir sus compromisos y el actual alcalde no lo ha hecho.

¿Qué es lo primero que haría como alcaldesa?

Si los ciezanos nos prestan su confianza, iniciaremos los trámites para la elaboración de un Reglamento de Selección de Personal del Ayuntamiento de Cieza. Para mí es primordial que los criterios de selección y las contrataciones del consistorio estén basados en la profesionalidad y capacitación, lejos de favoritismos y enchufismos. Todos los ciudadanos deben acceder a los puestos de trabajo público con garantías, en igualdad de condiciones y sin colores. Otra de las medidas estaría destinada a mejorar la conciliación de la vida familiar, estableciendo la gratuidad de la escuela infantil y dando ayudas para comedores de colegios.

Vox

Jesús Castaño: "Impulsaremos ayudas a la hostelería y al comercio tradicional para atraer a nuevas empresas

¿Qué objetivos tiene su programa político?

Vamos a poner a las familias en el centro de las políticas públicas, priorizando a las que tengan más dificultades, las familias numerosas, las que tengan miembros con discapacidad, las que estén en riesgo de exclusión social. Bajaremos los impuestos, habrá una mayor transparencia en el gasto público y mejoraremos la atención al ciudadano. Facilitaremos el acceso a la vivienda. Lucharemos contra la inseguridad ciudadana en Cieza. Mejoraremos la limpieza de nuestros barrios. Aumentaremos el aparcamiento en el municipio. Impulsaremos un plan de ayuda a la hostelería, al comercio tradicional y a la industria, para atraer nuevas empresas y poder reducir el paro estructural que tenemos. Promoveremos el deporte y el ocio saludable en el municipio. Devolveremos el protagonismo a los vecinos y asociaciones en nuestras fiestas. Garantizaremos unos servicios públicos y unas infraestructuras de calidad, sin olvidarnos de los barrios con problemas y de las pedanías. También solicitaremos a las administraciones que corresponda la mejora de la sanidad y que tengamos un tren que nos comunique con el resto de España.

A Vox se les acusa de ser machistas, racistas... ¿Qué le parecen estas acusaciones?

Vox representa los principios y valores que defiende la derecha en todos los países occidentales: la defensa de la libertad del individuo frente a las intromisiones del Estado, la importancia de la familia, la defensa de la vida, la protección de los más débiles, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, la seguridad jurídica, la defensa de la propiedad privada, la honradez en el manejo de lo público, una justicia eficiente, la apreciación de nuestra historia y de nuestra civilización, la unidad de la nación...

En Cieza empezaron con dos concejales que, posteriormente, abandonaron el partido...

Hemos cometido fallos en el pasado al elegir y al admitir en nuestras filas a determinadas personas que no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellas. Si esto ocurriera de nuevo, los volveríamos a apartar otra vez, aunque esto suponga quedarse sin representación.

¿Qué le diría a los ciezanos para que le votasen?

Vox ganó las últimas elecciones celebradas en Cieza. A los ciezanos les volvemos a pedir que confíen en nosotros. En Vox no somos de prometer muchas cosas, pero lo que prometamos en esta campaña electoral lo vamos a cumplir. Si los ciezanos nos eligen, Vox cumplirá con su programa electoral y nos centraremos en los graves problemas que tenemos.

Izquierda Unida

Antonio Penalva: "Después de ocho años, nuestra voluntad es que Cieza siga gobernada por las izquierdas"

¿Qué objetivos tiene su programa político?

Cieza tiene que ser una ciudad que ofrezca a sus vecinos un empleo capaz de posibilitarles un proyecto de vida y, para ello, vamos a actuar desde tres ejes: potenciando una agricultura sostenible, competitiva y con un alto valor añadido, construyendo un nuevo polígono industrial en Ascoy Este y poniendo en marcha un ambicioso plan de turismo que tenga como referente Almadenes, Siyâsa, lo cultural y la gastronomía. Al mismo tiempo, vamos a promocionar la floración, el atractivo del otoño con la caída de la hoja, la belleza de la ciudad y su entorno y las variadas fiestas locales. Y hay 25.000 metros cuadrados de terreno urbano de la Ermita para construir vivienda pública en régimen de alquiler y propiedad a unos precios asequibles para los ciezanos.

Se presentan a las elecciones sin confluir con Podemos, ¿por qué no hubo acuerdo?

Son ellos quienes tienen que explicar por qué no se llegó a un acuerdo y por qué estando en plenas negociaciones presentaron su candidatura para las próximas elecciones municipales. Tienen que explicar por qué lo que es positivo para ellos a nivel regional no es válido a nivel local.

¿Volvería a pactar con el PSOE para gobernar?

Evidentemente, tras ocho años de gobierno conjunto, está a la vista que han pesado más los acuerdos y la voluntad de buscar puntos de encuentro que las divergencias entre PSOE e IU-Verdes. Creemos que ha sido una experiencia positiva por los logros alcanzados y consideramos que este es el camino que hay que seguir y, desde luego, nuestra voluntad es que Cieza siga gobernada por las izquierdas.

¿Seguirá IU la senda del difunto Paco Saorín?

Es indudable que la gran pérdida que supuso el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y líder de las últimas legislaturas, supone un antes y un después. Con su humanidad, su gestión a pie de calle, su preocupación por las pequeñas cosas, su claridad por poner en el centro de su actividad al ciudadano, ha demostrado que otra forma de hacer política es posible. Hoy es patrimonio de todos y un ejemplo de lo que tiene que ser la política con mayúsculas. El faro que nos guía.

¿Qué le diría a los ciezanos para que le votasen?

Les pediría que piensen, que mediten en la importancia de su voto, que no se dejen arrastrar por las modas que nos imponen las campañas publicitarias y mediáticas, que tengan memoria y, a partir de ahí, decidan lo que consideren más conveniente para ellos y para Cieza.