Los principales candidatos a la Alcaldía de San Javier responden: objetivos y propuestas para el 28M

José Miguel Luengo: «Apostaremos por un servicio de transporte público municipal con cuatro líneas urbanas»

¿Qué ha quedado pendiente?

Las personas mayores de hoy no son las de hace 20 años, ni siquiera su situación es la misma. Por concretar, actualmente en San Javier hay un perfil de persona mayor que no se daba con tanta frecuencia hace unos años, que son las personas solas. Hemos puesto en marcha servicios específicos para abordar este tema que tanto nos preocupa a todos, pero sería muy osado pensar que este problema está resuelto. Las obras concluyen, pero las mejoras no, está terminando una obra muy demandada en el barrio cerca del colegio La Paz, asfaltado y encintado de aceras.

¿Qué proyectos promete hasta 2027?

Destacaría la construcción de un nuevo centro integral de seguridad y la contratación de 20 nuevos agentes, así como la implantación de 150 nuevas cámaras de seguridad gestionadas por policía. Invertiremos 10,5 millones de euros más en nuevas infraestructuras para protegernos contra las inundaciones. Construiremos el nuevo Centro Cultural Aeronáutico ‘Patrulla Águila’ en Santiago de la Ribera y renovaremos el Parque Príncipe de Asturias, así como una escuela de hostelería. Pondremos en marcha por primera vez el servicio de transporte público municipal con cuatro líneas urbanas que mejorarán la interconexión entre pedanías.

Va a por su tercera mayoría en el Ayuntamiento de San Javier. ¿Se ve con suficientes apoyos?

Me siento apoyado y querido en mi pueblo. Estoy convencido de contar con una candidatura con la que es fácil hacer equipo, tratar de llegar a todo el mundo y trabajar con honradez y eficacia para los vecinos de San Javier.

¿Qué plantea para el Mar Menor y La Manga para los próximos cuatro años?

Tenemos iniciativas tanto de protección del Mar Menor a partir de la mayor inversión en mejoras de la red de saneamiento y gestión de aguas pluviales de la historia y también de promoción de singularidades como la recuperación de la Encañizada El Ventorrillo, el proyecto deportivo de La Manga, el de arqueología submarina de Isla Grosa o la recuperación de los molinos de la sal en la zona norte, la promoción del deporte náutico a través de la recuperación de balnearios tradicionales. Un centro de usos múltiples junto al Puerto Tomás Maestre se convertirá en lugar de referencia donde estará policía local y otros servicios municipales, así como salas para formación y para reuniones vecinales. Por primera vez saldrán plazas de policía local exclusivamente para La Manga.

Partido Socialista

Pedro J. Martínez: «Hay que parar la locura urbanística en La Manga que, hoy en día, continúa»

¿Cómo se da un vuelco a las mayorías del PP en el municipio?

En mi opinión, al PP en San Javier solo se le puede ganar de una manera, estando con la gente, hablando con los vecinos y vecinas, uno a uno y mostrándoles la foto fija actual del municipio desde todas las perspectivas, para convencerles de que el proyecto del actual gobierno local está completamente agotado.

¿Qué haría con el Mar Menor y La Manga?

Es imprescindible exprimir las competencias municipales para la protección de la laguna, en coordinación con el resto de las administraciones. Es básico auditar los tanques de tormenta que, como ya dijimos, no están trabajando de forma correcta. Hay que mejorar el saneamiento y las redes separativas, y hay que actuar sobre las ramblas creando parques inundables que retengan el agua de una DANA para luego poder reutilizarla. En cuanto a La Manga, hay que parar la locura urbanística que aun, hoy en día, continúa. Lo que le sobra es ladrillo. El urbanismo desaforado y mal planificado durante décadas, junto con una agroindustria insostenible en la comarca, han aumentado de forma exponencial la presión sobre el Mar Menor. Si de mi dependiera, las únicas infraestructuras que permitiría serían hoteles con moderación, viviendas unifamiliares, un colegio y un instituto, punto.

¿Qué echa en falta en el municipio?

Echo de menos hoteles abiertos todo el año, actividades de toda índole para todas las edades, un mayor desarrollo del comercio y por tanto del empleo, y unos servicios públicos de calidad 365 días. Echo en falta muchas cosas, pero sobre todo movimiento. San Javier es el resultado de una serie de factores que nos han dejado atrás respecto a nuestros municipios vecinos y a otros municipios costeros punteros españoles. El cierre del aeropuerto de San Javier, junto con el colapso del Mar Menor, con un Gobierno Regional del Partido Popular responsable en ambos casos, ha perjudicado mucho estos últimos años al turismo de esta región en general, viendo los resultados de Corvera, y a nuestra zona en particular.

¿Teme que el PSOE se estanque en estas elecciones?

Lo cierto es que en absoluto. Tenemos el programa electoral mas completo, serio y realista que se ha elaborado en San Javier, con la ayuda de expertos en los distintos apartados y con la aportación de la ciudadanía, tenemos equipo, tenemos ilusión, y estamos comprometidos con San Javier y sus pedanías.

Ciudadanos

Víctor Pérez: «Negar el origen del problema es tanto como negar las soluciones para nuestro Mar Menor»

CS tiende a desaparecer de la vida política en algunas encuestas. ¿Esta situación es diferente en San Javier?

San Javier es un municipio muy plural y sabemos por los datos de otras elecciones que hay un voto flotante del entorno del 15% que prefiere opciones alternativas al bipartidismo y que apuesta por el centro. Un puñado de votos a Ciudadanos puede suponer la diferencia entre una mayoría de rodillo o cuatro años de negociación y acuerdos.

¿Qué quiere llevar a cabo los próximos cuatro años?

Tenemos seis grandes apuestas para trasformar San Javier, empezando por una potente batería de rebajas fiscales del IBI y de diversas tasas como el ‘tasazo de basuras’ del PP. El compromiso de destinar el 80% del capítulo de inversiones para barrios y pedanías desfavorecidas. Trabajar por una administración cercana que trabaje por y para el ciudadano y no para la propaganda política. Más ayudas para la conciliación y los jóvenes, la construcción del Centro Integral de Seguridad para coordinar los cuerpos y fuerzas que actúan en San Javier frente a la delincuencia y el vandalismo.

¿Qué plantea para el Mar Menor?

Lo primero, y más importante, es no negar el origen del problema del Mar Menor. Existen tres vectores de contaminación que la literatura científica ha detallado una y otra vez. Los vertidos de origen urbano, los de origen ganadero y por supuesto los de origen agrícola. Negar el origen del problema es tanto como negar las soluciones y la recuperación de nuestro mar. Por eso, los populistas y los negacionistas que quieran derogar la Ley del Mar Menor, nos van a tener enfrente. Se puede ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y lo segundo, es seguir el plan de actuaciones que ya hay sobre la mesa y cuyas obras empiezan ejecutarse. No podemos permitirnos estar dando bandazos y cambiando de parecer cada cuatro años, no tenemos tiempo que perder.

¿Le falta más atención al municipio por parte del Gobierno regional?

En este caso, lo que falta es que dejemos de asumir muchos gastos impropios de nuestro Ayuntamiento y que haya mayor implicación económica en cuestiones como la Escuela de Música o el mantenimiento de carreteras. Y sobre todo, necesitamos un Gobierno regional valiente que no engañe a los vecinos con la recuperación del Mar Menor ni se lance en brazos de quienes quiere acabar con las leyes de protección que condicionen nuestro futuro. San Javier ya sabe lo que es sentirse abandonado por el Gobierno regional con el cierre del Aeropuerto para abrir el pufo se Corvera.

Vox

Pilar Vílchez: «Necesitamos más patrullas circulando y reduciremos un gasto político de 120.000 euros»

¿Qué aportaría Vox a la Alcaldía de San Javier?

Bienestar, en muchos sentidos, para los vecinos sanjaviereños de toda la vida. Más seguridad en los barrios para las personas mayores que salen a andar, las familias que van a los parques y para los adolescentes que necesitan ser más autónomos, pero sentirse todos seguros. Necesitamos más patrullas circulando de la policía local (en la última legislatura se ha quitado la cuarta patrulla, quedando en tres, para las ocho pedanías de San Javier). Reduciríamos los impuestos de San Javier para aliviar a las familias trabajadores y las empresas. También reduciríamos el gasto político superfluo, como los 120.000 euros del presupuesto en dietas a políticos, los cargos políticos a dedo, así como subvenciones municipales a partidos políticos, patronal y sindicatos.

¿Qué se le ocurre para el Mar Menor y La Manga?

Las soluciones son claras, precisas, baratas, rápidas, eficaces y definitivas, irrenunciables para VOX en cualquier gobierno con acuerdo. Primero, la apertura de las golas para oxigenar el Mar Menor (toneladas de peces murieron en la gola de Marchamalo, que tenían cerrada). En segundo lugar, instalar saneamientos separativos de pluviales obligatorios. En tercer lugar, la construcción de una zanja perimetral que haga de filtro de nitratos, de salmueras, etc. En cuarto lugar, elaborar un Plan Salmuera Cero, permitiendo a los agricultores la instalación de desalobradoras que eliminen estos productos. Y, por último, el desvió de las ramblas al Mediterráneo.

¿Qué condiciones pondría al PP para dar su apoyo de investidura en caso de que no logren la mayoría?

Vox tiene varias líneas rojas que se deben cumplir para formar gobierno en acuerdo, como las medidas que acabamos de comentar. Se debe poner a los sanjaviereños en el centro de las políticas públicas. Vox es el partido más predecible, el único que dice claramente lo que va a hacer tras las elecciones y luego no hace otra cosa. Pero sí que hemos oído a portavoces nacionales del PP diciendo que podría pactar con el PSOE.

¿Qué ha fallado hasta ahora en el municipio?

Que los políticos tienen buenos discursos, y se hacen muchas fotos, pero no miran por los vecinos. Viven de la política y hacen lo que haga falta para estar ahí. La política debe ser un servicio a la ciudadanía, no una forma de vivir bien, a costa de los demás. Nosotros venimos a ayudar, con nuestras familias y trabajos, al margen de la política. Y a pesar de la política que hacen otros.

Podemos+IU Verdes+IU

Matías Cantabella: «Impulsaremos una empresa municipal de energía y los balnearios serán de gestión pública»

¿Cómo ve la situación del Ayuntamiento de San Javier y del municipio?

El municipio de San Javier pasa por una situación crítica desde que se cerraron las instalaciones de su aeropuerto civil, situación agravada por el terrible estado en el que se encuentra el Mar Menor. San Javier cuenta con una de las tasas más altas de criminalidad de la región de Murcia, con unas conexiones de movilidad en transporte público entre pedanías muy limitadas, con parques públicos en estado lamentable, es un municipio que incumple la ley de memoria democrática y en el que no se ha parado de construir a pesar de la moratoria urbanística.

¿Qué proyectos tiene en mente para el municipio?

San Javier tiene unas características que hace que durante la mayor parte del año nos encontremos con una población mayor que no cuenta con servicios suficientes por parte de la administración. Por eso, pondremos en marcha una residencia pública municipal para la tercera edad. Además, necesitamos ampliar la oferta de vivienda protegida, destinada fundamentalmente al alquiler para los jóvenes. Vamos a poner en marcha una oficina municipal de la vivienda y a incentivar esa promoción de vivienda pública desde el propio ayuntamiento. Haremos que los balnearios sean de gestión pública y municipal, crearemos una protectora local de animales y pondremos en marcha una empresa municipal de energía que abarate la factura de la luz.

La izquierda ha estado lejos las últimas legislaturas de conseguir un Gobierno local. ¿Por qué ocurre esto?

Hay una parte de culpa que le corresponde a los propios partidos de izquierdas. Durante años, no ha habido una alternativa que haya generado ilusión y que haya puesto sobre la mesa un proyecto que se diferencie claramente del PP. Nosotros sí que estamos defendiendo esa alternativa y creemos que no tenemos por qué resignarnos a tener un gobierno municipal sin más proyecto que el pelotazo y la corrupción. Pero tampoco podemos ser ingenuos y basarlo todo en la autocrítica. Sería irresponsable hacer ese análisis sin tener en cuenta que el Partido Popular ha creado durante años redes clientelares que hoy son voto cautivo.

¿Qué ha faltado por hacer estos cuatro años en el Mar Menor?

Ha faltado que las instituciones se tomen en serio el grave problema al que nos han llevado. Negaron el problema e insultaron a quienes advertían de lo que estaba por llegar. Hoy, vemos como otra vez dicen que ya está todo arreglado, cuando la realidad es que quieren continuar tanto con los vertidos agrícolas como con nuevas construcciones a primera línea de playa, como el nuevo hotel en el antiguo hospital de Los Arcos. Apostaré por el Parque Regional del Mar Menor.