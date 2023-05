Las zonas más afectadas por la tormenta que este sábado por la tarde descargaba con fuerza en casi todo el municipio, pero con mayor insistencia en el casco urbano de la ciudad y las pedanías de Marchena, Tercia y Aguaderas, eran visitadas este domingo por el alcalde, Diego José Mateos, que anunciaba que van a solicitar la declaración de ‘zona catastrófica’.

Recorría los campos e invernaderos junto al concejal de Agricultura y Pedanías, Antonio Navarro, y el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Lorca, Coag, Plácido Pérez Chuecos. “Después de ver esta mañana el estado en que han quedado las plantaciones vamos a solicitar la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil (denominada anteriormente como ‘zona catastrófica’) a la Comunidad Autónoma, que es la autoridad competente para solicitarlo a su vez al Gobierno de España, para que los agricultores, cuyas cosechas se han visto más afectadas, puedan recibir ayudas”.

Mientras contemplaba un campo de sandías arrasado apuntaba que “esta mañana, y una vez pasado lo peor de esta tormenta, los agricultores empiezan a hacer balance de la situación en la que han quedado sus plantaciones y durante los próximos días se realizarán las valoraciones oportunas de los daños que han sufrido sus cosechas, sobre todo, en las plantaciones de brócoli, alcachofa y de sandía, entre otras”.

Mateos Molina Indicaba que “hemos visitado plantaciones de alcachofa y sandía afectadas y también semilleros en los que el peso del granizo ha hecho que venciera la estructura metálica cayendo al suelo”. Y añadía que “desde el Ayuntamiento ofreceremos, como siempre hemos hecho, toda la ayuda que sea necesaria además de estudiar la posible aplicación de bonificaciones fiscales para los afectados por el granizo de este sábado”.

Recordaba que las lluvias que descargaron este sábado sobre Lorca “lo hicieron en forma de granizo en zonas como Marchena y Tercia, dejando los campos anegados y con una capa de ‘bolas’ de hielo por encima”. Esta mañana, aún eran visibles en determinadas zonas del campo lorquino.

Por último, aportaba que las fuertes lluvias también dejaban incidencias “en la antigua carretera de Águilas, que quedó completamente anegada por el agua, dificultando el tránsito de vehículos de los vecinos de estas zonas, sobre todo, de las pedanías de Campillo y Purias”.

"Es un desastre lo que ha ocurrido, no hay precedentes de algo así” Plácido Pérez Chuecos - Presidente de Coag Lorca

El presidente de Coag se mostraba preocupado por la situación. En declaraciones a La Opinión reconocía que abandonaba los campos bien entrada la noche. “Me recogía en torno a las once de la noche, porque las zonas afectadas son muchas y quería verlo con mis propios ojos, no a través de las fotos que me mandaran o lo que me dijeran unos y otros”.

Las primeras inspecciones no dejaban lugar a dudas, como admitía: “Es un desastre lo que ha ocurrido. No hay precedentes de algo así, por lo que hemos pedido que se declare ‘zona catastrófica’, que era como se llamaba antes, pero ajustándose a la declaración actual. Está afectada Tercia, Marchena, La Condomina, Cazalla, parte de Purias… Es una franja que recorrió la nube en su movimiento. Miles de hectáreas que han quedado devastadas. Lo vamos a pedir desde Coag al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma y al Gobierno de la Nación”.