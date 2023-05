Los colegios Nuestra Señora del Rosario, de Ramonete, Ana Caicedo Richard y San Cristóbal, eran premiados en el II Concurso escolar ‘Al cole con igualdad’. El proyecto ‘Igualdad, alma de libertad’, del CEIP Nuestra Señora del Rosario obtenía el primer premio. El proyecto ‘Women on the way’, del CEIP Ana Caicedo Richard, el segundo; y el proyecto ‘La tribu de los iguales’ del CEIP San Cristóbal, el tercero.

Los galardones de la segunda edición del concurso, organizado por la Concejalía de Igualdad, se entregaban en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento. La edil responsable, Antonia Pérez, afirmaba que en esta ocasión se recibían un total de siete solicitudes. “Estamos satisfechos con la participación en esta segunda edición del certamen debido tanto al número de centros participantes como al nivel de los proyectos presentados”. LOS PREMIADOS

CEIP Nuestra Señora del Rosario ‘Igualdad, alma de libertad’.

CEIP Ana Caicedo Richard ‘Women on the way’.

CEIP San Cristóbal ‘La tribu de los iguales’. El jurado, apuntaba, valoraba “las asignaturas en las que se ha trabajado la igualdad entre mujeres y hombres, las actividades diferenciadas realizadas tales como talleres, realización de murales, elaboración de canciones, de relatos, manualidades o la decoración del centro educativo. La implicación de las familias, colectivos o asociaciones, además del centro educativo o la creatividad, originalidad y ejecución en el planteamiento y en tratamiento del tema, entre otros”. Esta actividad, recordaba, se integra en el Eje 1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ‘La ruptura del silencio: Sensibilización y prevención’, financiada con cargo a los créditos recibidos por el Ministerio de Igualdad, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. El primer premio consistía en un monitor interactivo Trulux TLM80, de 65 pulgadas, 4k 8.0 con soporte de pared incluido. El segundo, un ordenador portátil ASUS 90 OOEX. Y el tercero, un altavoz amplificado AC Portable 15”.