“Pencho, esta vez vas a ganar, pero para gobernar”. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, pisaba anoche con decisión el escenario del claustro del antiguo convento de la Merced y pedía a los afiliados y simpatizantes que se ‘echaran a la calle’ para lograr votos. “Salgamos a la calle a convencer. Tenemos que convencer a los que nunca nos han votado, pero también a los que han dejado de votarnos para que vuelvan a hacerlo. Hay que ir a los bares, a las cafeterías, a los comercios… a convencer a todos de que vamos a ganar las elecciones en toda España. El próximo 28 de mayo vamos a ser el partido más votado de este país”.

Animaba a los afiliados a “salir a la calle a convencer que nos voten y a los que nos votaban y dejaron de hacerlo”

En la Región de Murcia en una situación crítica de sequía anunciaba que “con el agua, demagogia cero. El agua es de todos”, mientras anunciaba “un pacto nacional sobre el agua” basado en “el diálogo y la solidaridad”. Y se mostraba muy crítica con la ‘ocupación’ de viviendas. “Hay que decir a los ‘okupas’ que te vamos a desalojar en 24 horas. No podemos seguir con una situación en la que hay que pedir perdón a los ‘okupas’ por tener una vivienda. Vamos a terminar con esto”.

Criticaba duramente la política de vivienda del Gobierno de la Nación a la que calificaba de “tómbola”. Y advertía que la nueva Ley de Vivienda del presidente Sánchez “promete vivienda pública como si cayese del cielo. No han hecho nada en cinco años y, ahora, en cinco semanas, quieren que a la gente le toque una”.

Durante su intervención insistía en que “hay que derogar al ‘Sanchismo’ para que no sigan dependiendo de Bildu, de los que quieren acabar con España. Ya lo hemos hecho con la Ley del ‘Sí es sí’ y ahora podemos hacerlo con el Gobierno que se dedica a maquillar las cifras del paro, que necesita figurantes hasta para que el señor Sánchez se reúna con cuatro jóvenes y con un grupo de mayores para jugar a la petanca. La cuenta atrás ha comenzado”.

Situaba a la Región de Murcia como un “dique de contención” frente al ‘Sanchismo’, mientras animaba a todos a la movilización para empezar el próximo 28 de mayo a “derogar, a terminar con la mentira y la soberbia en la manera de gobernar”.

Antes, Fernando López Miras se refería a la Lorca que había recorrido solo unos instantes antes mientras paseaba con Cuca Gamarra y Fulgencio Gil Jódar. “Los comerciantes me lo decían, nos lo decían, hace solo unos minutos. Comentaban que la ciudad no es lo que era, que está muerta los fines de semana, que no hay clientes y que la gente no tiene ilusión. Lorca es más sucia, más insegura”.

Aportaba que la "delincuencia ha subido un 42 por ciento, un 12 por ciento más que la media regional y un 6 por ciento más que la media nacional. Y esto, el PSOE tiene que hacérselo ver”. Recordaba que “Lorca no tiene Ave y no sabemos cuándo vendrá, pero tampoco tiene Cercanías, ni Palacio de Justicia que inaugurará Alberto Núñez Feijóo cuando sea presidente como iba a hacerlo Mariano Rajoy”.

El candidato a la Alcaldía de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, presentaba un proyecto en el que proponía “más seguridad, más limpieza, menos impuestos y un plan de inversiones de rescate de las pedanías de diez millones de euros”.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, permanecía en la Ciudad del Sol por espacio de unas horas. Sin embargo, tuvo tiempo para pasear por comercios tradicionales como la pastelería ‘Blanco y Azul’ donde fue obsequiada con los típicos ‘Chochos’ lorquinos que no dudaba en degustar. Callejeó hasta el antiguo convento de la Merced, haciendo un pequeño alto a las puertas de la Capilla del Rosario del Paso Blanco. Y tras el mitin recibió como regalo una ‘Jarra de Novia’ con las siglas del PP que le entregaban el presidente regional, Fernando López Miras, y el candidato a la Alcaldía de Lorca, Fulgencio Gil Jódar. Por la noche, terminado el acto de la Merced se trasladaban junto a afiliados y simpatizantes del PP al Merendero Padilla en las Alamedas donde cenaron patatas con ajo, ‘bacalaos’, salchichas y morcillas.