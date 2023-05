Las obras en la carretera de Zarzadilla de Totana cerraban al tráfico este vial que comunica con el núcleo de población de la pedanía. Así lo denunciaba este miércoles el portavoz de Izquierda Unida Verdes, el edil Pedro Sosa, que aseguraba que se hacía eco de las denuncias de los vecinos. “Se ven obligados a ir a Aledo para llegar hasta Zarzadilla de Totana, porque la carretera está cortada. Tienen que hacer largos trayectos, varias veces al día, para llegar hasta sus explotaciones ganaderas, muchas veces por caminos de tierra”.

Insistía en que “no se puede cortar una carretera porque se esté remodelando. Hay que dejar un carril para uso, como se viene haciendo en todas las obras, no cerrarla y crear itinerarios alternativos que se hacen eternos y por unos caminos que no están en las mejores condiciones”.

La edil de Fomento e Infraestructuras, Isabel Casalduero, afirmaba que “las obras en la carretera de Zarzadilla de Totana se están ejecutando con todas las garantías, existen diferentes vías que permiten el tránsito de los vehículos con total normalidad”. Y añadía que “ni el transporte escolar, ni ningún vehículo de emergencias ha tenido ningún problema para acceder a esta pedanía. Los vehículos circulan con normalidad por las vías que se han establecido de forma alternativa como la carretera de La Paca o la de Aledo”.

Recordaba que “cuando hay una obra de tal envergadura, siempre conlleva alguna molestia a los vecinos, pero en ningún momento hemos recibido ninguna queja o reclamación en la concejalía por este motivo. Estas actuaciones no están suponiendo en ningún momento ningún riesgo para nadie; cada vez que se produce algún corte en el tráfico se avisa con la suficiente antelación a los vecinos y se ofrecen las alternativas suficientes para garantizar el acceso y la salida a la pedanía”.

Destacaba que los vecinos de Zarzadilla “nos han mostrado en diferentes ocasiones su buena disposición y su agradecimiento por esta actuación que venían reclamando desde hace más de 20 años y que supondrá una mejora importante en la calidad de vida de todos los vecinos porque estamos hablando de la principal vía de comunicación de la pedanía con el casco urbano”.

Las actuaciones que se están realizando son la construcción, acondicionamiento y mejora del último tramo de la carretera RM-C9 y MU-503, la conocida como carretera de Zarzadilla de Totana, en una longitud total de 6,5 kilómetros de las carreteras RM-C9 y RM-503. “Unos trabajos que, en la primera, incluyen el tramo del PK 8 al PK 13+150, compuesto por carriles de 3,5 metros y arcenes de un metro y, esta misma sección, se adopta para la mejora de todo el tramo de carretera hasta llegar a Zarzadilla de Totana. En la RM-503, el tramo a mejorar discurre entre la intersección con la carretera RM-C9 y Zarzadilla de Totana”.

El Ayuntamiento, recordaba, asumía la ejecución de las obras, “para acelerar al máximo el proceso de mejora de esta importante infraestructura, a través de la transferencia de 3,4 millones de euros desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia procedente de los Fondos del Banco Europeo de Inversiones”.

El objetivo de esta intervención era paliar las deficiencias que presentan estas carreteras en la actualidad y que “llevan padeciendo muchísimos años y garantizar, así, la seguridad vial, mediante la mejora del trazado en alzado y planta para que cumpla con las características geométricas mínimas de una carretera convencional”.

Y criticaba que “IU-Verdes solo se limite a tergiversar información y a confundir a los vecinos, en lugar de ponerse a trabajar codo con codo con el equipo de Gobierno por el bienestar de todos los vecinos. Pedro Sosa debería informarse antes de salir a hacer declaraciones que no tiene fundamento y que demuestran su total desconocimiento de la gestión que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento con nuestro alcalde, Diego José Mateos a la cabeza”.

Por último, daba cuenta de los diferentes escritos presentados los días 13 y 14 de febrero o 14 de marzo al Gobierno regional en los que se le solicitaba “se abriera parcialmente el paso por esta vía y si no fuera posible que se acondicionaran caminos alternativos que facilitaran el tránsito de vehículos”.