Vox presentaba la lista de personas que participaran en los próximos comicios electorales del próximo 28 mayo. Una lista que está encabezada por José Moya, oficial de la Armada en excedencia voluntaria, a la que accedió con el empleo de teniente de Navío. Cuenta con cuatro condecoraciones por participación en operaciones de mantenimiento de la paz, siendo la última la de la guerra de Libia, además de estar condecorado con una Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco por ser el primero de su promoción, entre otras.

Actualmente compagina su trabajo como piloto con la formación de nuevos pilotos, ya que es instructor de vuelo del helicóptero Kamov, el más grande que presta servicio de incendios en España hoy en día. También es el coordinador de VOX en Calasparra. Sobre la nueva lista, explicó que se trata de personas que «representan a la sociedad, desde profesores, ganaderos, ingenieros, médicos y nuestro principal baluarte: jóvenes». Sobre el proyecto político indició en que estará basado en las familias y las personas, «serán el centro de nuestras políticas, escuchándolos a todos», en este sentido argumentó que «hay que vivir de cara al pueblo y no de cara al espejo, como se vive en este pueblo, que no son capaces de estar al pie de la calle y escuchar a nuestros vecinos». Moya explicó que «hay vecinos que sufren inundaciones desde hace más de 20 años y aún no se ha resuelto el problema». También adelantó mejoras en servicios sociales, «mejorando las viviendas sociales del municipio». Moya también puso de manifiesto que sus propuestas estarán centradas en mejorar la economía del municipio, haciendo hincapié en la agricultura, «debemos ayudar a todos los jóvenes que han venido a buscar a Vox como un balón de oxígeno», recordó explicando que «los jóvenes de este municipio están condenados a emigrar según terminan la educación secundaria, «esta situación nos avoca a otro pueblo sin gente joven».

Por su parte, José Ángel Antelo puso en valor «los conocimientos en el sector de la agricultura del candidato», recordando los problemas que está sufriendo el municipio como consecuencia de la sequía, «tendremos que articular desde el gobierno regional y también desde el ayuntamiento de Calasparra ayudas para nuestros agricultores tan necesario por la sequía que estamos viviendo», explicando que «mientras tenemos sequía, los políticos de siempre están tirando los embalses abajo». Asimismo, recordó que es necesario un Plan Hidrológico Nacional con la interconexión de cuencas, «tenemos agua para todos, lo que no tenemos es políticos que piensen para todos». Antelo también centró su discurso en la necesidad de mejoras en seguridad, así como buscar el crecimiento industrial.