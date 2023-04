La ciudad podría organizar un encuentro internacional sobre cascos históricos para conmemorar el 60 aniversario de la declaración como Conjunto Histórico Artístico de la ‘vieja ciudad’. El anuncio lo realizaba, anoche, el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, en el Foro de ideas Casco Antiguo, dentro de los actos con motivo de las elecciones municipales, que se celebraba en la antigua iglesia de Santa María de Lorca, reconvertida en el ‘ciuFront’, Museo Medieval de Lorca, de la Federación San Clemente.

Al encuentro acudía el que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo la presidencia del Gobierno de José María Aznar y actual secretario del Consejo de Estado, Juan Carlos Aparicio Pérez. Gil Jódar aseguraba que se trataba de una voz particularmente significativa en este sentido, ya que durante su etapa como alcalde al frente de la ciudad de Burgos impulsó que su casco antiguo fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

El director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez, también asistía a la cita a la que no faltó el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Itrem, Juan Francisco Martínez Carrasco, número 3 en la candidatura de los populares a la Alcaldía de la ciudad.

Gil Jódar afirmaba que se trataba de un “foro de debate sobre la recuperación del casco histórico de Lorca, promovida desde el Partido Popular. Contamos con el que fuera alcalde de Burgos durante ocho años. Una persona con mucha experiencia en lo que es la recuperación de un casco histórico emblemático como es el de nuestra querida ciudad de Burgos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y con Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento, que ha liderado desde el Gobierno regional la puesta en marcha del Plan Director para la Recuperación del Casco Histórico de Lorca”.

El encuentro, aseguraba, pretendía ser un foro de “cambio de ideas” donde todos los invitados “nos puedan trasladar al Partido Popular cuál es su visión sobre las líneas fundamentales de la recuperación del casco histórico de Lorca que hemos liderado desde este partido, concretamente, tuve el honor como alcalde en el periodo 2017-2019, de poner las bases de la aprobación posterior del Plan Director con el presidente Fernando López Miras”.

El que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales afirmaba que estaba encantado de conocer Lorca, a la que no había tenido ocasión de visitar hasta el momento. “Encantado de poder transmitir toda la experiencia que sea útil para un empeño tan loable y tan necesario como es que casco históricos y zonas del valor arquitectónico y monumental como las que he conocido hoy, tengan un proyecto de medio y largo plazo. Un proyecto de ciudad en el que predomine el consenso, en el que predomine el diálogo social. Yo creo que es muy importante y que creo que podrán conseguirlo. Ya lo hicieron en el pasado y estoy seguro que lo conseguirán en un futuro, ese consenso no solo político, sino social, para que estos proyectos que son proyectos de ciudad tengan el recorrido necesario y permitan que mucha más gente de la que disfruta –desde dentro y desde fuera- el casco histórico pueda hacerlo”.

Reconocía que “es una delicia pasear por Lorca los que vienen de fuera, pero también hay que lograr que se disfrute desde dentro, consiguiendo que los cascos históricos sean habitables, que no se vacíen, que no sean un puro escenario cinematográfico. Burgos fue una experiencia de éxito, con reconocimientos internacionales, en algunos proyectos como el Civitas en colaboración con algunas ciudades –y algunos se sorprenderán- como Cracovia, Venecia y Stuttgart. Y ahí podía estar una ciudad de tipo medio como es Lorca”.

El director del Info aportaba que “la clave, por encima del Plan Director, es la capacidad de liderazgo que pueda tener el Ayuntamiento de Lorca a la hora de impulsar el cien por cien de las medidas que se contemplan en ese trabajo. Hay que destacarlo, fue un trabajo de consenso, con más de 800 personas que participaron voluntariamente y que aportaron su visión de la Lorca y del casco histórico del futuro”.

Y significaba que “para su desarrollo, aparte del presupuesto, se exige una capacidad de liderazgo de visión transformadora de Lorca y de su casco histórico. Y en el Partido Popular estamos totalmente convencidos que el candidato de Lorca va a ser la persona que transforme a la ciudad en lo que se merece”.