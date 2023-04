La oposición ‘tumbaba’ en bloque parte de la modificación de crédito número 9 del Presupuesto municipal vigente que pretendía el Pleno que se celebraba este lunes. Los grupos municipales Popular, Izquierda Unida Verdes, Vox y Ciudadanos, presentaban una enmienda de supresión de dos partidas. La primera, denominada ‘Infraestructuras y bienes naturales’, para la que había prevista una partida de 148.000 euros. Y la segunda, ‘Gastos diversos promoción cultura’ de 100.000 euros. La enmienda, rubricada por todos los grupos de la oposición, lograba su propósito de retirar 248.000 euros del total previsto de la modificación que ascendía inicialmente a 990.090 euros, con cargo al remanente de Tesorería.

“Son pagos que no pueden dilatarse en el tiempo. No son gastos arbitrarios. Contemplan la financiación –entre otros- de los pagos a los agentes de la Policía Local de las sentencias judiciales, pavimentación del tramo urbano de La Hoya, obras en el consultorio médico, la nueva ambulancia del Servicio Municipal… Arreglos de caminos, desbroce y la programación cultural de la ciudad y el Auditorio Margarita Lozano”, afirmaba el edil de Hacienda, Isidro Abellán Chicano.

Insistía en que “han votado en contra de la actuación en el Camino Viejo del Puerto, el paso inferior de la calle Juan Antonio Dimas, el Canal de regantes de Tercia y la campaña de desbroce y parcheo en cada una de las pedanías del término municipal”. El alcalde, Diego José Mateos, señalaba que “es muy triste que Izquierda Unida vote junto a la derecha en contra de invertir en Cultura y en obras necesarias para las pedanías y los barrios”. Y hablaba de la “incoherencia” del Partido Popular. “Ha votado en contra de una partida de presupuestos de obras en Tercia que en el siguiente punto del Pleno han exigido que se ejecuten”.

El edil de Vox, José Martínez, se mostraba indignado y argumentaba que “no pueden traer una modificación del presupuesto 15 días antes del final de la legislatura. En cuatro años de mandato no han aprobado ni un solo presupuesto, porque el actual, además de estar desfigurado está prácticamente agotado”.

LAS OPINIONES

“Han votado en contra de la actuación en el Camino Viejo, el canal de Tercia y el parcheo” Isidro Abellán, edil de Hacienda

“Las obras habrá que realizarlas cuando cuenten con un presupuesto bien elaborado” Pedro Sosa, portavoz de IU Verdes

“Preocupa esta modificación cuando muchas de las partidas del presupuesto están agotadas” Rosa María Medina, portavoz PP

“No pueden traer una modificación del presupuesto 15 días antes del final de la legislatura” José Martínez, edil de Vox

“Triste que IU vote junto a la derecha en contra de invertir en Cultura y Obras para pedanías” Diego José Mateos, alcalde

El portavoz de Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa, se mostraba tajante en sus afirmaciones: “Las obras habrá que realizarlas cuando cuenten con un presupuesto bien elaborado”. Se quejaba de que “vienen a ponernos el caramelito para que aprobemos la modificación con determinados argumentos como la sentencia de la Policía Local. Esa ha sido, precisamente, una mala gestión. Se tenía que haber llegado a un acuerdo y nos habríamos evitado las costas. No vamos a permitir este tipo de argucias”.

La portavoz del Partido Popular, Rosa María Medina, también discrepaba sobre las pretensiones del equipo de Gobierno. “No puede ser que a los cuatro meses ya no tengan dinero, con un presupuesto de más de 80 millones. Ahora, un millón de euros más. Han dicho que iban a meter una obra en la modificación y, luego, resulta que cuando se ha debatido la moción no tenía ni la autorización para poder hacerla. Se trata de la de Juan Antonio Dimas de Tercia. Nos preocupa esta modificación cuando muchas de las partidas del presupuesto están agotadas”.