Agentes de la Policía Local de Caravaca se manifestaban esta mañana, por tercera vez, para volver a reclamar mejoras en sus condiciones salariales. Según el responsable de Acción Sindical de UGT-Servicios Públicos, Teodoro Cánovas, se ha incumplido, «de manera sistemática», el Marco de las medidas laborales, así como la equiparación salarial al resto de municipios con una población similar a Caravaca. Según detalló Cánovas, «en el específico hay una diferencia que oscila entre 400 y 500 euros, dependiendo el consistorio», en este sentido explicó que «hemos intentado dar todos los pasos para no llegar a este tipo de determinación, donde creemos que perdemos todos y no gana nadie». Según el sindicato, «todo han sido promesas incumplidas». Asimismo, explicó que en la última reunión que se mantuvo con los representantes del consistorio, «todo fueron brindis al sol, y lo único que se comprometieron fue a incluir la jornada de 35 horas». Sobre este asunto detalló, que esta medida está apunto de cumplirse tanto en el Servicio Murciano de Salud, como en la Comunidad Autónoma. También se puso sobre la mesa la subida del complemento específico, así como incorporar nuevas funciones que pasaría a realizar la Policía Local, como es el caso de la violencia de género. Según concretó Cánovas sobre la subida del complemento, «nos dijo que era inviable y que tenía que consultarlo con la dirección general de Administración Local, nos da la impresión de que es una huida hacia adelante y lo que no quiere es negociar». Por el momento, los sindicatos esperan una propuesta por parte del consistorio.

Por último, puso de manifiesto «la unidad que existe en este asunto entre la mayor parte de los agentes de la Policía Local». «Lo que ellos piden no tiene una viabilidad jurídica» Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha explicado que hasta el momento se han cumplido todas las reivindicaciones y que no entiende que «mientras se produce una negociación sé sigan manteniendo las manifestaciones». En este sentido detalló que «siempre se ha trabajado en la mejora del servicio de la Policía Local, por la importancia que supone para la ciudadanía», recordando el aumento de medios y agentes, así como la restructuración de la escala de mando. También criticó las declaraciones del responsable de los sindicatos, «se han cumplido todas las exigencias, no me pueden achacar que no hallamos incumplido un solo punto», en este sentido explicó que «no nos hemos comprometido en ningún caso a negociar algo que es ilegal». Sobre la última reunión, el alcalde denunció que «amenazaron de manera grave a la secretaria general del Ayuntamiento, a quien es garante de la seguridad jurídica del consistorio, porque no les gusta, que lo que ellos piden no tenga una viabilidad jurídica ahora mismo». Sobre las 35 horas, detalló que hay que estructurarlo, ya que es una cuestión que no afecta solo a la policía, sino a todos los servicios del ayuntamiento. «tenemos que seguir prestando el mismo servicio». Sobre que es la policía «peor pagada», especificó que «mientras que el complemento específico no es el más alto, nadie cobra las horas extraordinarias al 300%, un agente que realiza una jornada extraordinaria cobra entre 350 y 400 euros», detalló. Desde el consistorio, han vuelvo a incidir en que petición de subida del complemento específico, lo prohíbe la Ley de Presupuestos General del Estado y la jurisprudencia Desde el consistorio, han vuelvo a incidir en que petición de subida del complemento específico, lo prohíbe la Ley de Presupuestos General del Estado y la jurisprudencia. García adelantó que se ha solicitado un informe a la dirección general de Administración Local para ver si existe la posibilidad de una negociación. También destacó que «todas las funciones que solicitaron los sindicatos ya están incluidas en el puesto de trabajo». Por último, manifiesto que «ante este chantaje, nuestra responsabilidad es velar por el interés general, porque todo se haga ajustado a la Ley, y no permitiremos amenazas veladas a funcionarios de este Ayuntamiento».