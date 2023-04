El auto del juzgado de Mula reconoce la inexistencia de delito alguno por parte del concejal de Ciudadanos en el municipio de Calasparra, Carlos Alajarín, y por ello decreta el cierre de las actuaciones judiciales y policiales en su contra en el marco de las llamadas “Operación Lignum” primero, y “Operación Dupondio” después.

En enero de 2016 la Guardia Civil se presentaba en el domicilio de Carlos Alajarín. Lo hacía para incautarse de una colección de monedas antiguas y buscaba vínculos entre este concejal de Ciudadanos y Benito del Amor, entonces detenido, acusado de los delitos de hurto, receptación y apropiación indebida.

El Instituto Armado recuperaba 10.000 piezas de valor histórico y cultural, entre ellas un ejemplar único de un libro de salmos manuscrito, datado entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. El bullero Benito Amor era entonces detenido, acusado de los delitos de hurto, receptación y apropiación indebida.

Un auto de exculpación que llega casi siete años más tarde

En el auto de 31 de enero de 2023, casi siete años más tarde del comienzo de la Operación Lignum, la juez dictaba en su auto: “los resultados de las pruebas practicadas durante la fase de instrucción, no permiten la formulación de una imputación fundada en derecho porque no aparece suficientemente justificada la perpetración de los hechos investigados. Conforme a los preceptos reguladores del Código Penal que tipifican este tipo de conductas y al artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe ordenarse el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.

Y continúa: “No existe pues prueba alguna de la intención de enriquecimiento injusto por parte de los investigados, pero a mayor abundamiento, también existen serias dudas del conocimiento previo por parte de estos de la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”.

El concejal Carlos Alajarín ha apuntado directamente al ex alcalde de Calasparra, José Vélez. “Unos días antes del registro, Pepe Vélez ya insinuó en los medios locales que eso iba a ocurrir. Cómo podía saberlo si no por haberlo inducido, supuestamente”. Alajarín explicó que “estoy seguro que detrás de este calvario y persecución que he sufrido estos años está la mano del ex delegado del Gobierno", afirma Carlos Alajarin que ha mostrado su satisfacción por la sentencia exculpatoria que, opina, "se ha demorado demasiado en el tiempo, pero al final se ha hecho justicia. Espero que pidan perdón aquellos que se apresuraron a condenarme".