El Auditorio Margarita Lozano, el Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor, el subterráneo de San Antonio, la Ronda de los Barrios Altos, el Tramo III de la Ronda Central de Evacuación, un centro de ocio juvenil, salas de estudio en el centro, La Viña y San Cristóbal, un nuevo cuartel de la Policía Local… “y el Ave que casi podemos tocar su llegada a nuestra ciudad con los dedos”, enumeraba Diego José Mateos, durante el acto de presentación oficial de su candidatura a la Alcaldía. El alcalde sacaba pecho, mientras criticaba a la oposición a la que tachaba de actuar “desde la mentira y la más absoluta deslealtad institucional y personal”.

Han vuelto a salir a la calle, señalaba, “para intentar recuperar unos cuantos votos de los muchos que han perdido. Están rabiosos, enfadados, crispados, preocupados, muy preocupados. Hasta el punto de que fueron capaces de promover el mayor ataque que ha habido a las instituciones municipales en todos los años que llevamos de democracia”.

Recordaba las vicisitudes a que han tenido que hacer frente durante los últimos cuatro años. Se refería a la pandemia “que hizo que se paralizara la actividad ordinaria en nuestro municipio y que nos centráramos en lo que de verdad era urgente, importante, atender a la población, transmitir serenidad a la población”.

Y criticaba que el municipio “cuenta con la peor Sanidad de la Región de Murcia, pese al esfuerzo de los sanitarios. Lo digo aquí y lo digo donde haga falta. Me voy a dejar la piel por conseguir más médicos, más camas, más recursos y un segundo hospital”. En este momento los casi un millar de lorquinos que le ‘arropaban’ en la presentación oficial de su candidatura a la Alcaldía rompían en vítores y aplausos, mientras decenas de banderas eran movidas en alto.

Hablaba de las pedanías donde se han llevado a cabo decenas de actuaciones. Y hacía suyas unas palabras de Alfonso Guerra. “Como decía, que llega alguien de fuera después de cuatro años y a Lorca no la conoce ni la madre que la parió”.

El socialista rompía todos los pronósticos y lograba abarrotar los salones de Los Valencianos hasta el punto de que se tuvieron que habilitar mesas en el exterior y en una carpa dispuesta, inicialmente, para la bienvenida. El arroz con magra y ‘costillejas’, para unas 800 personas tuvo que ser completado con otro que se pidió al restaurante El Faroli. “El acto se ha desbordado. Esperábamos mucho público, pero la respuesta ha sido mayor que las mejores previsiones que pudiéramos tener”, afirmaba el secretario de Organizador de la Agrupación Socialista Lorquina, José Ángel Ponce.

Al acto acudía el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Vélez, que ensalzaba la figura de Diego José Mateos. “Es el mejor alcalde que ha tenido Lorca y lo va a seguir siendo los próximos cuatro años”. Pocas veces se ha podido ver a un emocionado Mateos. “Quienes me conocéis, sabéis que no soy muy de emocionarme, ni de mostrar sentimientos en público… pero viendo tanta gente que abarrotáis este salón, viendo la ilusión con la que habéis venido… cómo no emocionarse”, admitía.