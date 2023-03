Pedro Fenol, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, ha anunciado este miércoles su "renuncia a la opción de repetir como candidato a la Alcaldía", si es que alguna vez la tuvo, ya que desde la dirección regional han indicado que "no iba a seguir" al tratarse de "una persona ligada a los expulsados" de la Asamblea Regional: Francisco Carrera y Juan José Liarte.

De hecho, la despedida de Fenol de la Corporación sanjaviereña, difundida a través de una nota de prensa, está plagada de ataques a la formación de Santiago Abascal. "¿Imaginan que en algún pueblo pueda llegar a gobernar alguien de Vox? Esa persona no puede contratar a nadie de su equipo sin la aceptación de Vox Madrid, no puede hablar con la prensa sin la aceptación de Vox Madrid, no puede hacer equipo sin la aprobación de Vox Madrid, no puede gestionar sus cuentas bancarias sin dar acceso a personas en Vox Madrid", ha criticado.

Sin embargo, ha indicado, desde la dirección nacional "sí que solicitarán las asignaciones económicas que reciben los diputados en todos los parlamentos autonómicos". Fenol hace referencia directa a los motivos que movieron a los díscolos de Vox a romper con el partido.

"Espero que cambien esta forma de trabajar, el partido al que me afilié ha cambiado el discurso: del vamos a retirar las subvenciones a partidos políticos a apropiarse de las subvenciones que sus cargos orgánicos en cualquier lugar de España para sufragar los gastos de Vox nacional. Los españoles pensábamos que actuarían de forma distinta al resto de partidos, ha explicado.

El concejal asegura haber "trabajado para los vecinos de San Pedro del Pinatar" junto a su compañera Carmen Ortega, pero no vuelve a ser candidato "por convicción propia".