Anoche se celebraba una reunión en la pedanía de Purias para abordar la problemática surgida por la construcción de un centro de formación y residencia para extranjeros en el lugar. Decenas de vecinos acudían al encuentro en el que participaban miembros del equipo de Gobierno, pero también de Vox y Partido Popular.

Los vecinos se manifestaban en contra de la infraestructura argumentando que será “perjudicial” para la pedanía y que “generará problemas de convivencia y seguridad”. Fueron muchos los que tomaron la palabra para mostrar, con contundencia, la negativa a que se implante este centro de educación y estancia para extranjeros en la zona.

El mayor interés, aportaban, es que no se le conceda la declaración de interés público. Y denunciaban que la construcción se había iniciado sin la oportuna licencia de obras, mientras que la solicitud que se había realizado no se ajustaba al propósito final.

El edil de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, tomaba la palabra para señalar que se habían paralizado las obras porque “no cuentan con licencia para ejecutar el proyecto”. Y recordaba que se trata de una iniciativa exclusivamente privada. Ruiz Guillén, se comprometía a no iniciar el proceso de declaración de interés público. “Este tipo de infraestructuras no pueden construirse en suelo de uso residencial”, declaraba.

El proceso debe iniciarlo el Ayuntamiento, aunque es la Comunidad Autónoma la que finalmente aprueba la declaración de interés público. Los vecinos mostraban su malestar, argumentando que se les había engañado por parte de la organización que pretende la construcción del centro de formación y residencia de extranjeros. Insistían en que había existido deslealtad, ya que les habían omitido detalles importantes del proyecto que sí le habían hecho llegar al Ayuntamiento.

La portavoz de Vox, María del Carmen Menduiña, señalaba que la cercanía con las elecciones requería el compromiso de todos los partidos políticos, a la vez que reclamaba que no se iniciara el proceso de declaración de interés público. Y recordaba que este lunes presentaban una moción al próximo Pleno precisamente en esa línea. Sus palabras fueron muy aplaudidas por los vecinos que abarrotaban el salón social de la pedanía. El portavoz del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, recordaba que la construcción que se pretende está en suelo de uso residencial, que no es compatible con el proyecto que pretende la organización.

Menduiña, por la mañana, había afirmado que Cazalla Intercultural pretendía “rehabilitar y ampliar una vivienda de varios cientos de metros cuadrados amparándose en una licencia de vivienda unifamiliar, para después cambiar el uso a centro de enseñanza y alojamiento”. Este argumento era el mismo que planteaban, anoche, muchos de los vecinos que asistían a la reunión y que anunciaban que llevarán a cabo cuantas acciones se precisen para evitar la construcción del centro junto a sus viviendas.