Una sociedad cooperativa solicitaba a la Gerencia de Urbanismo licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en la pedanía de Purias. El exceso de habitáculos, de la vivienda de 300 metros cuadrados, llevaba a Urbanismo a desconfiar del proyecto en el que se planteaba la construcción de doce habitaciones con sus correspondientes cuartos de baño.

Aún no se había concedido la licencia de obras –de hecho, carece todavía de ella a día de hoy- cuando algunos vecinos denunciaban que se estaba levantando una vivienda de grandes dimensiones en un enclave de la pedanía y que podría tratarse de un centro de formación y residencia para extranjeros. La fotografía no dejaba lugar a dudas, la construcción estaba muy avanzada. Un día después, los técnicos de Urbanismo se desplazaban hasta el lugar y paralizaban las obras, por carecer de la oportuna licencia.

Esto ocurría en los primeros días de junio del pasado año. Los técnicos realizaban distintos reparos que se debían de subsanar para lograr la licencia, aunque advertían que únicamente podría tener uso como vivienda unifamiliar, al situarse en un espacio residencial. Y mostraban su extrañeza por el excesivo número de habitaciones y cuartos de baño que planteaba la construcción, a la vez que les alertaban de que no podría destinarse a albergue, ya que para ello debería llevarse a cabo una modificación del Plan General Municipal de Ordenación, lo que únicamente sería posible con la declaración de Interés Público.

En la noche de este lunes decenas de vecinos de Purias abarrotaban el local social de la pedanía para reclamar que no se conceda la utilidad de interés público a la construcción. Mientras, mostraban su preocupación por los problemas de convivencia que puede acarrear la instalación de un centro de formación y residencia para extranjeros en la pedanía.

A la reunión acudían el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, que explicaba que se habían paralizado las obras porque “no cuentan con licencia para ejecutar el proyecto”. Se comprometía a no iniciar el proceso de declaración de interés público, que depende del Ayuntamiento, pero que concede la Comunidad Autónoma. Destacaba que este tipo de infraestructuras “no puede construirse en suelo residencial”. La portavoz de Vox, María del Carmen Menduiña, pedía el compromiso de todos los partidos políticos por la cercanía con las elecciones municipales y reclamaba que no se iniciara el proceso de declaración de interés público. Fulgencio Gil, portavoz del Partido popular, recordaba que se construye en suelo de uso residencial que “no es compatible con el proyecto que pretenden”.

Este martes, en declaraciones a La Opinión, el concejal de Urbanismo señalaba que una vez que subsanen los elementos requeridos podrán continuar las obras, aunque en ningún momento podrá destinarse la construcción a albergue o algún uso similar. “Esto únicamente sería posible si se modifica el Plan General Municipal de Ordenación bajo el epígrafe de Utilidad Pública”, recalcaba.