La Fiscalía recibía este lunes una nueva denuncia por el acto, frustrado, de promoción de la Semana Santa en Madrid. A las puertas del Palacio de Justicia, de la Plaza del Caño, se daban cita el presidente del Partido Popular y la secretaria general de la formación, Fulgencio Gil Jódar, y María Rosa Medina Mínguez, respectivamente, tras presentar una denuncia dirigida a la Fiscalía Superior de Murcia. “Pedimos que se investigue el acto de promoción de la Semana Santa que no se llevó a cabo, pero también reclamamos que se investigue el Congreso Internacional de Bartolomé Pérez Casas, que también se suspendía”, aseguraba Gil Jódar.

Del “evento fallido” de Pérez Casas, señalaba, “solicitamos información hace cuarenta días. Llevamos cuarenta días esperando que nos den detalles sobre este acontecimiento que se suspendió. Y, como dice el alcalde que no tienen nada que esconder, no sé por qué no nos facilitan la documentación que se ha pedido, lo que supone la vulneración de los derechos de información que tienen los concejales, a través del artículo 23 referente a los derechos de participación política”.

Insistía en que “vamos a llegar hasta el final en estos dos asuntos, porque se trata de algo muy grave, ya que han reconocido, tanto el alcalde como sus concejales, que lo que se pretendía era el fraccionamiento de contratos. Y hay que recordar que, si alguna autoridad o funcionario sabe de este asunto, debe denunciarlo”.

Aportaban a la denuncia la información con que cuentan. Y recordaba que siguen reclamando más información. “Hemos presentado los documentos a los que hemos tenido acceso. Pero seguimos esperando que nos entreguen los que solicitamos a través de ocho peticiones”.

Y acusaba al alcalde, Diego José Mateos, de “encubrimiento”, recalcando que “primero achacó la suspensión de la promoción de la Semana Santa en Madrid a un ‘error administrativo’, a un retraso en el proceso administrativo y luego de ‘irregularidades’ por fraccionamiento. Eso es muy grave”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Murcia es la segunda por los mismos hechos, ya que Ciudadanos hacía lo propio después de que el vicealcalde, Francisco Morales, portavoz de Cs, fuera cesado por el alcalde, Diego José Mateos, y le retirase todas sus delegaciones.