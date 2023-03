“Tras los hechos acontecidos en los últimos días. Y una vez analizados los informes técnicos y jurídicos, les informo de que acabo de firmar el cese del hasta ahora vicealcalde del Ayuntamiento de Lorca y portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Francisco Morales”. Así de contundente comparecía este viernes el alcalde, Diego José Mateos.

Llegaba a la Sala de Cabildos desde la Alcaldía, donde se encerraba durante poco más de una hora tras la celebración en la Sala de Comisiones de una Junta de Portavoces que con carácter urgente se convocaba el día anterior. Durante los instantes previos a su comparecencia fueron llegando a la Alcaldía la, totalidad de los concejales que integran el equipo de Gobierno. Poco después, Mateos abandonaba el despacho en compañía de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero. Les seguían el resto de concejales que ocupaban las sillas de la Sala de Cabildos, mientras Mateos se situaba, de pie, en un atril.

Y se iniciaba su comparecencia. “El objeto de la misma es comunicar, ya se lo he comunicado a él personalmente, el cese del vicealcalde de Lorca y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Morales”, señalaba visiblemente serio. Aseguraba que “los hechos que han acontecido en los últimos días con relación al evento turístico que se iba a celebrar en Madrid sobre nuestra Semana Santa, las escasas explicaciones que se han dado en la Junta de Portavoces que se ha celebrado hoy y las dudas que ha generado el procedimiento a pesar de que –no ponemos en duda la bondad del evento- pero contaba con informes negativos desde el punto de vista jurídico, sobre un procedimiento que era irregular, dieron origen a la suspensión”.

Este no era el único acto de esas características previsto para los próximos días, abordaba el alcalde, que anunciaba la suspensión del congreso internacional previsto para homenajear al músico lorquino Bartolomé Pérez Casas. “Se iba a celebrar en muy poquitos días. Tenía los mismos errores administrativos, que iba a suponer un gasto en torno a los 60.000 o 70.000 euros”. Y señalaba tajante que “no estoy dispuesto a que ni él –ya vicealcalde- ni ningún concejal de mi equipo de Gobierno pueda gastarse todo el presupuesto anual en los primeros meses del año o una parte muy importante”.

El cese del vicealcalde lo firmaba unos minutos después de finalizar la Junta de Portavoces. “Tras los hechos acontecidos en los últimos días. Y una vez analizados los informes técnicos y jurídicos les informo de que acabo de firmar el cese del hasta ahora vicealcalde del Ayuntamiento de Lorca y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Francisco Morales”.

Recordaba que “el 17 junio de 2019 asumí el compromiso con todos los ciudadanos de Lorca de representarles y trabajar por y para ellos, siempre desde la honestidad, el esfuerzo, el rigor y la transparencia. Y así va a seguir siendo”. Insistía en que tomaba la decisión “porque creo, sin dudas, que es la mejor para Lorca. Como alcalde no puedo permitir que nada, ni nadie, pueda dañar y empañe la imagen de nuestra Semana Santa y, por supuesto, la de la Ciudad de Lorca. Ni voy a permitir que nadie utilice el dinero público sin rigor”.

El acto de Semana Santa que se iba a celebrar en Madrid –argumentaba- fue “exclusivamente organizado desde la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Lorca. Así consta en el informe del jefe del Servicio de Turismo, dependiente –como saben- del Grupo Municipal de Ciudadanos”.

Y destacaba que “hasta después de la presentación oficial no se abrió ningún expediente oficial en el Ayuntamiento, ni se realizó ninguna retención de gasto para llevarlo a cabo hasta última hora. El expediente se registró en contratación el viernes, 24, a las 15 horas, por lo que los técnicos no tuvieron acceso a él hasta el lunes, 27. En ese momento, los técnicos –agradezco el trabajo que realizan cada día- pudieron comprobar que el acto que pretendían celebrar no se ceñía a los procedimientos administrativos establecidos”.

Con el “informe jurídico desfavorable -porque suponía un fraccionamiento de contrato- se decidió aplazar el acto. Siempre he actuado desde la prudencia y la valentía. La prudencia, por el aplazamiento del acto, hasta hacer un estudio pormenorizado de todos los informes, y no poner en riesgo el presupuesto municipal. Y la valentía, porque nunca me han fallado las fuerzas para tomar decisiones que considero son beneficiosas para Lorca y los lorquinos”, concluía.