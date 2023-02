“3.000 lorquinos salieron a la calle a pedir un nuevo hospital. No hemos visto a nadie manifestarse para pedir una autovía a Caravaca”. Así de contundente se mostraba este martes el portavoz de Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa, que recalcaba que “no vivimos en una monarquía petrolera” y que animaba a los lorquinos a “castigar” con su voto a “quienes no saben ordenar el gasto público por prioridades”.

De esta forma, criticaba duramente el anuncio realizado el día anterior por el Partido Popular y sus dirigentes locales y regionales. “Por enésima vez, anunciaban la construcción de una autovía entre Lorca y Caravaca, aprovechando el trazado de la actual vía de comunicación que une a Lorca con la capital del noroeste murciano”. Y reiteraba que “ni Lorca, ni la Región de Murcia, son ‘monarquías petroleras’ en las que sobre el dinero público y se pueda dilapidar sin atención a criterios y a la priorización del gasto”. Tachaba de “disparate” que en una ciudad “que hace dos semanas sacó a casi tres mil personas a la calle pidiendo mejoras globales en el Área de Salud III, la más castigada de todas las áreas del Servicio Murciano de Salud, y exigiendo un nuevo hospital que sustituya al colapsado Rafael Méndez, el PP anteponga como prioridad la construcción de una autovía para ganarle 10 minutos al trayecto Lorca-Caravaca”. Las interminables listas de espera llevan a 2.500 usuarios del Área de Salud de Lorca a ‘echarse a la calle’ Del proyecto de autovía mostraba su preocupación porque “se vende sin hacer alusión alguna al más que previsible impacto negativo que tendría en las pedanías de Lorca y Caravaca que son atravesadas por la actual carretera. Una vía que, a diferencia de lo que sucede con otras carreteras, presenta un estado de conservación relativamente bueno”. Pedía a los lorquinos que “castiguen con su voto” a quienes hacen planes “con el dinero de todos tan negativos y alejados de las demandas reales de la sociedad”. Insistía en que Lorca necesita que el Gobierno regional “atienda su precaria sanidad con un nuevo hospital, el nuevo Centro de Salud y Urgencias de San Cristóbal y una mejora global en la prestación de la Sanidad pública”.