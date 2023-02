Una ordenanza municipal regulará la circulación de los vehículos de movilidad personal, VMP, patines, patinetes y monopatines. La normativa se aprobará en el Pleno del próximo lunes, aunque no entrará en vigor hasta mayo, cuando concluyan todos los trámites de exposición pública y aprobación. El anuncio lo realizaba este miércoles el alcalde, Diego José Mateos, que aseguraba que desde el Consistorio “afrontamos la creciente proliferación de este tipo de vehículos no como una amenaza, sino como una oportunidad para apostar por un medio de transporte más sostenible, dotándonos de una normativa jurídica de la que no disponíamos y garantizar que se circule con ellos en condiciones de seguridad y sin afectar a las personas que transitan por las vías”.

La redacción de la normativa se producía, reconocía Mateos, tras el fenómeno de la aparición de estos vehículos de movilidad personal, que se ajusta “al modelo de movilidad sostenible en la ciudad en el que se prioricen los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículos eléctricos, menos ruidosos y más sostenibles”. LAS CLAVES

Circulación: Vías urbanas, sentido autorizado. Prohibido: Travesías, vías interurbanas, túneles y aceras. Viajeros: Únicamente una persona. Casco: De uso obligatorio y provisto de dispositivos luminosos. Vestimenta: Ataviado con un reflectante en el tronco. Edad mínima: 15 años. Velocidad máxima: 25 kilómetros. Multas 100 euros: Por ir más de una persona, no llevar el casco o conducir descalzo. Multas 200 euros: Incumplir la velocidad, llevar auriculares o exceder la velocidad. Multas 600 euros: Conducir forma temeraria, tasa de alcohol superior a las establecidas o con presencia de drogas. Se regularán no solo los patinetes eléctricos, sino también los considerados como juguetes: patinetes, monopatines, patinetes y similares, que se impulsan por el esfuerzo humano y que puede afectar a los espacios públicos, usos de las vías, convivencia y tráfico en general en el término municipal, con intención de integrarlos en el sistema de movilidad en la ciudad. La ordenanza permitirá transitar a los patinetes eléctricos por vías urbanas y en el sentido autorizado, quedando prohibido hacerlo en dirección prohibida. No podrán circular por travesías, vías interurbanas, autopistas, autovías y túneles urbanos, así como por las calzadas de las vías de dos o más carriles por sentido de circulación donde no exista carril bici o vía señalizada de uso compartido o mixto. Tampoco lo podrán hacer por las aceras y por zonas peatonales. No se les exigirá el seguro mientras que la normativa nacional no lo considere obligatorio. Solo podrá viajar una persona y además será obligatorio el uso del casco de protección homologado y debidamente abrochado. Y deberá estar provisto de dispositivos luminosos. El conductor deberá ir ataviado con un reflectante. La edad mínima permitida para circular será de 15 años y la velocidad máxima de 25 kilómetros. Las sanciones serán, leves, de 100 euros, por circular o transportar más personas de las autorizadas, no llevar el casco homologado, circular sin mantener un metro de distancia con la línea de fachada o conducir descalzo. Las multas graves, de 200 euros, serán por incumplir las normas sobre limitación de velocidad, conducir de forma negligente, sin tener la edad permitida o utilizar cascos de audio. Y las muy graves, con 600 euros de multa, por exceder la velocidad máxima autorizada, conducir de forma temeraria o hacerlo bebido o drogado. Habrá un Registro Municipal de patinetes eléctricos donde deberán inscribirse todos estos vehículos. El alcalde recordaba que “desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Policía Local se han venido realizando, durante los últimos años, campañas de concienciación para la correcta utilización de estos vehículos, que han registrado un incremento considerable en las calles de nuestro municipio”. Por último, hacía un llamamiento a todos los usuarios de este tipo de vehículos, cada vez más demandados, para que se informen para poder hacer un uso correcto de los mismos por la seguridad vial de todos, de los propios conductores, pero también del resto de ciudadanos que conviven en la localidad, con el principal objetivo de alcanzar una convivencia agradable entre todos los lorquinos”.