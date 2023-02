El jefe accidental de la Policía Local de San Javier, José Tomás García, investigado por el Ayuntamiento de este municipio por las declaraciones en las que relacionaba inmigración con delincuencia, está condenado en sentencia firme por faltar al respeto a dos agentes de Los Alcázares cuando era sargento en esta población.

Los hechos por los que fue condenado García, junto con el entonces alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, y que ambos reconocieron como ciertos en la vista oral, que se saldó con una conformidad, tuvieron lugar en 2011 y llegaron a los tribunales un lustro después, en 2016.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 3 de Cartagena, el suceso tuvo lugar sobre las dos y veinte de la tarde del Día del Pilar de 2011, «tras personarse dos agentes de la Policía Local de Lo Alcázares en las inmediaciones de un pub de dicha localidad, al recibir un aviso de la central por coches mal aparcados en la calle Fuensanta».

Multa de 60 euros

Fue entonces cuando Anastasio Bastida se personó en el lugar y espetó a los municipales: «Qué estáis haciendo, hoy no se denuncia a ningún vehículo porque lo digo yo. Y la grúa ya se puede marchar a su casa porque tampoco permito que hoy os llevéis ningún vehículo depositado, porque no me da la gana, que son fiestas, joder, me entendéis o que. Es que siempre sois los mismos».

"El alcalde me ha llamado para que vaya a por vosotros", dijo a los municipales a los que ya reprendió el primer edil

Acto seguido, el regidor llamó por teléfono a José Tomás García, entonces sargento de la Policía Local, que se reunió a sus agentes y les soltó: «Los políticos son políticos y ellos son los que mandan. El alcalde me ha llamado para que vaya a por vosotros, así que lo que tenéis que hacer es un informe en el que expliquéis lo que ha sucedido y me lo escribís bien, ¿eh?»

Tanto Anastasio Bastida como García fueron condenados por conformidad por una falta de respeto a los agentes de la autoridad a una multa de 60 euros.

La resolución se dictó en firme, lo cual significa que no se podía poner recurso alguno.

Volviendo a las declaraciones de la polémica, José Tomás García sacó un comunicado de prensa en el que aseguraba que sus manifestaciones se referían únicamente a las bandas organizadas que operan en la zona y no a los migrantes que son vecinos del pueblo.