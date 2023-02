Los vecinos de La Parroquia se echaban, literalmente, este domingo a la calle para protestar por el estado que presenta la carretera regional RM-C22, que une la pedanía lorquina con la población almeriense de Vélez Rubio. Prácticamente no faltaba nadie, afirmaba la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Parroquia, Juana Mellinas, que señalaba a algunos mayores que ante las dificultades para moverse con facilidad acudían provistos de su andador. “Estamos aquí para pedir que nos arreglen la carretera. Está repleta de baches y curvas y no tiene cunetas. Aunque en el cartel al inicio de la carretera se señala que tiene cinco metros de calzada, no es cierto. Lo sabemos los que cada día hacemos uso de ella. Los que pensamos que en cualquier momento nos vamos a salir al cruzarnos con un camión, porque no hay espacio para dos vehículos”.

La vía es utilizada cada día por decenas de vehículos de gran tonelaje “que llevan o traen animales de las explotaciones ganaderas, pero también que las abastecen de pienso. Camiones que transportan piedra y numerosos vecinos. El cruce con los camiones es terrible, porque te quedas con dos ruedas fuera de la carretera”, contaba la presidenta de los vecinos de La Parroquia. Pero no toda la carretera está en las mismas circunstancias. “No. Cuando llegas al límite con Andalucía se convierte casi en una autovía. La parte de Murcia está repleta de baches y socavones, pero en el lado de Almería da gusto conducir”. Y recordaba que el primer escrito que realizó la Asociación de Vecinos de La Parroquia para reclamar su arreglo se producía el 25 de febrero de 2016. A la protesta también acudían vecinos de Fontanares, entre los que estaba Antonio Miguel García Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos. “Es una carretera tercermundista. No hay derecho a que no se le haya hecho ningún mantenimiento desde hace décadas. No tiene ni señales verticales. Recuerdo que hace diez o doce años le echaron alquitrán líquido, pero ni siquiera limpiaron las cunetas”. Y de Vélez Rubio acudía una representación vecinal, como señalaba Antonio Martínez. “Hemos venido para apoyarles, pero también porque nosotros nos vemos afectados, al no poder hacer uso de la carretera por el mal estado en que se encuentra”. Destacaba que “la usamos poco, porque está en muy malas condiciones. Es muy peligrosa y muchos preferimos dar toda la vuelta en vez de adentrarnos en esos poco más de diez kilómetros”. María José Bernal Morales, de La Parroquia, se quejaba del abandono que sufre. “Está hecha una marranería. Es vergonzoso que el lado de Murcia esté en estas condiciones, lo que lleva a muchos a evitar utilizarla por el peligro que conlleva. Pedimos que se arreglen esos poco más de diez kilómetros. Es una reivindicación justa”. Es habitual que muchos vecinos de La Parroquia, Fontanares y Culebrina acudan a Vélez Rubio con cierta asiduidad, por la cercanía con esa población almeriense. “Está cerca y muchas veces vamos a comprar, pero con miedo, porque está en muy malas condiciones”, apuntaba María Asensio. A su lado, Ana Sánchez, destacaba que “ayer mismo, [por anteayer] fui a Vélez Blanco a comprar embutido. Hasta el Jardín hay que ir muy despacio, pero una vez que lo pasas y entras en la zona de Almería, la carretera está perfecta”, relataba. En la concentración también se daban cita miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos, con su presidente, Pedro García Molina, a la cabeza. Este señalaba que “hemos venido a apoyar a los vecinos en sus justas reivindicaciones. La carretera está en muy malas condiciones y es necesario que se acometa un arreglo sin más tardar”. OPINAN

“Ha habido accidentes en que los vehículos han sido siniestro total” Juana Mellinas, presidenta Asociación Vecinos de La Parroquia

“El único arreglo fue hace diez o doce años. Echaron alquitrán líquido” Antonio Miguel García, presidente de la Asociación de Vecinos de Fontanares

“La usamos poco, porque en el estado que está es muy peligrosa” Antonio Martínez, vecino de Vélez Rubio

“La parte de Murcia es una marranería, la de Almería parece una autovía” María José Bernal, vecina de La Parroquia

“Cuando vamos a Vélez Rubio voy con miedo por lo mal que está” María Asensio, vecina de La Parroquia

“Vas con mucho miedo, porque si te cruzas con un camión, te vas a la cuneta” Ana Sánchez, vecina de La Parroquia

“Está en un estado lamentable, lo que supone un peligro para los conductores” Diego José Mateos, alcalde El alcalde, Diego José Mateos, recordaba que el Grupo Parlamentario Socialista pedía que se incluyera en los Presupuestos Generales de la Asamblea Regional diez millones de euros para el arreglo de las carreteras autonómicas en el término municipal. Entre las vías que se incluían estaba precisamente la RM-C22 para la que se solicitaba el reasfaltado y ampliación hasta el límite con Almería. “No se tuvieron en cuenta nuestras alegaciones”, reseñaba. Mateos afirmaba que “esperamos que escuchen las reclamaciones de los vecinos de La Parroquia y de los de Jarales, Culebrina, Fontanares… Y hasta de Vélez Rubio y Vélez Blanco, que han venido a pedir el arreglo de esta carretera. Estos 11 kilómetros hasta el límite con Almería están en un estado lamentable y ponen incluso en peligro la vida de las personas no solo que van en sus vehículos, sino también de ciclistas y personas que pasean por ella, que son cada vez más”. En la manifestación se daban cita concejales de prácticamente todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento, incluido el Partido Popular que gobierna en la Comunidad Autónoma a quien pertenece la titularidad de esta vía. Unos 350 vecinos se manifestaban portando pancartas en las que se podía leer: ‘Por una carretera digna. RM-C22’, ‘Basta de promesas. Hechos ya’ y ‘Por una carretera digna. Para que no haya despoblación’. Los vecinos anunciaban que continuarán con sus protestas hasta lograr que se cumplan sus reivindicaciones, por lo que no descartaban nuevas acciones “más contundentes”. Durante la protesta cortaban el tráfico de la carretera RM-22. Entre los que se veían afectados, un grupo de motoristas que buscaban otro recorrido, mientras que algunos conductores dejaban sus vehículos en la cuneta y se sumaban a la concentración