Las calles de Águilas se convirtieron ayer durante todo el día en un gran parque temático de la fiesta, en un gran teatro de imaginación y fantasía, pero sobre todo de música y diversión. Ya por la mañana se pudo ver a peñas como el Equipo B o la Murga Los Ciegos, Ciegos Perdíos creando ambiente por las calles, pero fue a partir del mediodía cuando los carnavaleños tomaron la ciudad. En cualquier esquina nos podríamos encontrar con un grupo de festeros o un espectáculo irónico, con diseños muy logrados y tan imaginativos como recuperar la película de Grease (Después de Navidad), las abuelitas de Piolin, los padres de la constitución de EE.UU., la fallecida reina Isabel II o a John Gray,el escocés que introdujo el fútbol en Águilas. Conforme avanzaba la tarde, los carnavaleños fueron dirigiéndose al centro, siendo la Plaza de España y sus calles aledañas el punto neurálgico de la fiesta.

Pasadas las nueve de la noche llegó a la Plaza de España la Musa, Conchi Caparrós, de la Peña Serpentina, convertida en la Reina de Saba, acompañada por el Rey Salomón y su hijo, con un diseño espectacular de pedrería dorada y sobre una espectacular carroza que representaba un templo. Una Musa que en su pregón destacó los dos años que ha tenido que esperar para estar en el ‘Balcón de los Sueños’. «Por fin llegó este ansiado día, ha sido largo el camino, más largo de lo normal, una espera, una ilusión que parecía no llegar. Se quedaron en la senda seres queridos, amigos, y un sinfín de sueños dulces que hoy de nuevo han renacido», declamaba. Para añadir: «Desde este balcón me asomo al Carnaval de mi vida, toco el cielo con las manos, qué felicidad la mía. Os deseo a todos vosotros la mejor de vuestras fiestas, sabed que mi corazón tiene ahora todas las puertas abiertas, quiero inspirar vuestros sueños, los sueños de carnaval», y finalizó con un «¡Viva el Carnaval! ¡El Carnaval aguileño!»

La genuina Batalla dialéctica y de cascarones entre Don Carnal y Doña Cuaresma desató la euforia de los carnavaleños. Volaron miles de cascarones de un bando al otro, separados en la puerta del Ayuntamiento. A las huestes de los dos personajes se unieron los miles de carnavaleros que llenaron la Plaza de España. Don Carnal, Hilario Gris de la Peña World Fantasy, llegó con una fantasía de Pegaso, un gran tocado con la cabeza de un caballo y una espaldera de 400 plumas de avestruz, que se unía a una larga capa de tonos aguamarina. Su contrincante, Doña Cuaresma, Inma Martínez de la Peña Agualine, llegó a la batalla convertida en una fantasía de Mariposa: desde el corsé le salían unas alas que compartían protagonismo con una espectacular espaldera; llegó a la cita sobre un jardín encantado.

Tras la batalla, que ganó Don Carnal, Doña Cuaresma permitió a Don Carnal y a los carnavaleños que disfruten de siete días de carnaval.

La alcaldesa de Águilas se dirigió desde el balcón del Ayuntamiento a los carnavaleños recordando estos dos años sin carnaval: «La pandemia quedó atrás, no la vamos a extrañar. Gracias a los sanitarios y a todos los voluntarios que lucharon por lograr que podamos hoy estar pregonando el carnaval». Añadió que «hoy Águilas vuelve a brillar porque es por fin carnaval y lo hacemos con más fuerza brindando con nuestra cuerva en recuerdo de todos aquellos que por el covid se fueron. ¡Va por ellos!», tras lo que levantó un vaso de cuerva al cielo lanzando una invitación: «Pongámonos un disfraz y bailemos sin parar. Ya dormiremos la siesta, pero hoy nos vamos de fiesta. Bebamos de este manjar, elixir del Carnaval».

Luego llegó el turno del pregonero, el humorista Miki Nadal, que destacó las grandezas de Águilas, como su gastronomía: «Yo me disfrazaré de Barbarroja cuando hoy vaya a cenar, saboreando vuestra gamba roja, que me han dicho que es un manjar». Sin olvidarse del elixir del carnaval aguileño: «Aunque tenga que irme andando, más de una cuerva me voy tomar y cuando vuelva a Zapeando, este Carnaval intentaré promocionar». Y añadió que «de sus desfiles majestuosos, del carnaval de la noche, de este lugar asombroso, yo le hablaré a la Pedroche». Todo en un pregón coreado en su última sílaba como es tradicional y en el que no se olvidó del aguileño más universal. «Águilas con su Castillo, con un pasado de esparto y mineral, con los Cocedores y el Embarcadero del Hornillo. Tierra del gran Paco Rabal». Miki Nadal finalizó con una petición: «A mis compañeros de la prensa les pido que pongan en el titular, que como en el cielo yo me he sentido al pregonar de España el mejor Carnaval!» Fue cuando se dio paso a una larga noche de fiesta.

Primer desfile

Tras las primeras noches de fiesta, según fuentes municipales, apenas se han registrado incidentes destacables. Será esta tarde cuando se celebre el primero de los cuatro desfiles del Carnaval de Águilas. A partir de las seis de la tarde, el Ballet Oficial de la Federación de Peñas abrirá el desfile, al que seguirán 35 peñas federadas y los diseños que se presentaron al Concurso de Trajes de Papel. Un desfile que recorrerá la avenida Juan Carlos I y la calle Carlos III hasta llegar al monumento del Ícaro dedicado al Carnaval en el Puerto. Las 5.500 localidades de palcos para presenciar los desfiles están prácticamente vendidas, aunque hay zonas donde es posible presenciarlos sin asientos. Para los próximos desfiles se pueden adquirir las localidades en los puntos de venta situados en las calles Luis Prieto y Carlos III.