En el barrio de San Cristóbal se iniciaba este lunes el derribo de tres de los cinco inmuebles que ocupaban el solar donde se construirá el futuro Centro de Salud. Una excavadora demolía las tres viviendas que hace solo unas semanas adquiría el Consistorio para habilitar un solar de mil metros cuadrados que será cedido a la Consejería de Salud para la construcción de la nueva infraestructura sanitaria.

Al unísono se celebraba en el Ayuntamiento un Pleno extraordinario en el que, por unanimidad, se aprobaba la modificación del Plan General Municipal de Ordenación, PGMO, que permitirá el inicio de la reparcelación, el siguiente paso para obtener, ya de manera definitiva, el terreno destinado al Centro de Salud de San Cristóbal.

La demolición era calificada por el alcalde, Diego José Mateos, como un “paso importante”. La parte más complicada, insistía, “ya se ha hecho, que era la modificación de un documento tan importante como era el PGMO, con todas las dificultades que se han presentado y, a partir de ahí, vamos a acelerar todo el proceso para que el compromiso adquirido por parte de este equipo de Gobierno, de disponer del solar y ponerlo a disposición de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Salud, sea lo antes posible y que la Carm haga su parte y cumpla con lo prometido”.

El futuro Centro de Salud de San Diego se convertía durante la sesión plenaria en un ‘arma arrojadiza’ que aprovechaban todos los grupos políticos con representación para enzarzarse en otra ya habitual disputa. Dimes y diretes que alargaron la sesión a pesar de que todas las formaciones tenían preconcebido su voto, a favor, de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación.

El líder de la oposición, Fulgencio Gil Jódar, recriminaba al equipo de Gobierno que hubieran perdido toda la legislatura sin que el proyecto haya salido adelante. Y acusaba al portavoz del Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa, de haber permitido su gobernabilidad. “Usted los puso con su voto. Permitió este modelo de gobierno”. Y le preguntaba: “No habría sido mejor dar su apoyo a la lista más votada. Con nosotros este proyecto hubiera salida adelante mucho antes”.

El edil de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, echaba la vista atrás mientras recordaba a la oposición que en 2010 la Consejería de Salud del Gobierno regional ya requirió al Ayuntamiento un solar para la construcción del Centro de Salud de San Cristóbal. “En noviembre de 2018 en un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura se señalaba el solar como ‘no apto’. Está en el expediente”.

Acusaba al líder de la oposición de “presentarse a las elecciones en mayo de 2019 sin decirle a los vecinos la información que tenía de la Confederación Hidrográfica del Segura”. Y añadía que “logramos desbloquear este asunto, negociar, comprar, resolver las alegaciones y demoler tres de los inmuebles”.

En el barrio de San Cristóbal algunos vecinos seguían el proceso con expectación. “Me ha llamado un amigo y me ha dicho que había una excavadora que estaba demoliendo las viviendas donde se construirá el Centro de Salud del Barrio y me he venido para acá. Es un buen comienzo. Parece que ahora sí, se construirá”, afirmaba Javier Ruiz. Junto a él, Antonio García que seguía los trabajos de los operarios. “Aquí hay tarea para rato, pero como dice Javier, ya está más cerca el inicio de las obras y su finalización. A ver si no hay contratiempos”.