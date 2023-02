Sonaban los primeros compases punteados por su guitarra con el acompañamiento de su armónica. No era necesario más. El auditorio comenzaba a cantar: “Nena, tú que siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final…”. Y con el estribillo llegaba la apoteosis: “Si es tan solo amor, si es tan solo amor…”. Carlos Goñi, la voz de Revólver, con la mejor banda que le ha acompañado de todos los tiempos, abría gira en el Auditorio Margarita Lozano. Pero también mostraba su último trabajo, recién salido del horno el día anterior, ‘Adictos a la euforia’.

Desde el principio ‘amenazaba’ a todos. “Si habéis quedado después, ya podéis suspenderlo, porque esto va a durar”. Así fue. Casi dos horas y media de conciertazo en el que Carlos Goñi dejó muy claro que está en esto de la música “porque me da la gana”, “porque me lo paso bien”, “porque tengo todavía muchas historias que contar” y “porque me importa”.

Los nueve temas de ‘Adictos a la euforia’ se fueron entremezclando con otros que integran el repertorio de la veintena de álbumes grabados en estudio de su carrera de más de tres décadas. Su nuevo trabajo es una declaración de intenciones, con un sonido único. Historias, estados de ánimo, que vienen de la memoria de Carlos Goñi que te llevan a los tiempos convulsos y llenos de incertidumbre que vivimos.

El referente de la música rock de nuestro país se sinceraba con el público mientras mostraba su preocupación porque se trataba del primer concierto de la gira y todo estaba aún por pulir. Tenía un guion preconcebido, como en todos los conciertos de todos los artistas, que no dudó en saltarse para tocar el tema que en ese momento le apetecía. Así es Carlos Goñi que anoche se mostraba más rockero que nunca, pero también más guitarrero.

Sus solos de guitarra llevaban al éxtasis. Se le veía disfrutar rememorando a sus ídolos de sus inicios mientras rasgaba sus guitarras que renovaba en cada canción. Y la emoción llegaba a emular con alguno de sus gestos al mismísimo Bruce Springteen cuando pone fin a alguno de sus temas mientras reconocía “me apetecía hacerlo”, mientras admitía estar a gusto. “Lo siento, pero es que me he venido arriba”.

Su banda, espectacular, lo dejaba solo en el escenario y surgían letras autobiográficas repletas de sinceridad, de las que salen del corazón. Así se dejaba querer, mientras se abría en canal al público que abarrotaba el Margarita Lozano. Bebía agua y café helado mientras parecía hacer un guiño a la situación actual de Almería, Alicante y Murcia con respecto al Trasvase Tajo-Segura. “Que no nos falte nunca el agua”.

‘El anillo de boda’ es uno de los nuevos temas de su álbum. El cuarto single de su último trabajo destaca por la autenticidad de su historia y rotundidad de sonido. Y de nuevo, temas históricos de su repertorio más Revólver: “Y es que no hay droga más dura, que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura, que el roce de tu piel…”.

Springsteen, Lou Reed, David Bowie, Bog Seger… marcan su música, donde también parece hacerse un hueco reminiscencias de Bob Dylan. Las raíces más profundas del folk americano marcan la música que sale de lo más profundo del corazón de Carlos Goñi.

Anoche se mostraba algo más nervioso de lo normal. No dudaba en reconocerlo una y otra vez. Quería que todo saliera bien porque admitía “tengo un gran respeto por los que me ofrecen su tiempo y su dinero”. Cantaba mientras disfrutaba y hacía disfrutar al público que desde un principio acompañaba con su voz y sus palmas cada uno de los temas. Sorprendían al mismísimo Carlos Goñi tarareando los últimos temas de ‘Adictos a la euforia’ que apenas unas horas antes acababa de salir al mercado.

Lo intentaba una y otra vez, abandonar el escenario, pero Lorca, los lorquinos se lo pusieron difícil. Con su banda, un teclista impresionante, “siempre será el nuevo, porque se acaba de unir a nosotros”. Manuel, bajo, “el jefe, con el que llevo ya 14 años” y el batería, abrazados, se despedían al filo del escenario mientras hacía una auténtica declaración: “Difícil será tener otro público como vosotros”. Lo dicho, apoteósico.