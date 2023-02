La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, ha explicado hoy que el Ayuntamiento de Jumilla no se ha negado a firmar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Consejería de Fomento, el convenio para actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, que supondrá la reforma de 44 viviendas de Jumilla mediante una dotación de 505.123,97 euros de Fondos Next Generation. “En absoluto es así, simplemente se ha pedido aplazar esa firma el tiempo mínimo hasta que se subsane un error detectado a raíz del borrador recibido. Dejar claro que la intención de contar con una Oficina de Rehabilitación de Viviendas vinculada a estos fondos siempre ha estado, por no contar nuestro Ayuntamiento con medios propios necesarios para ello”, ha manifestado.

“Una vez más el grupo popular busca confundir y crear alarmismo a la ciudadanía”, ha resaltado Juana Guardiola. Jumilla firmará ese convenio con el resto de los municipios de la Región que todavía quedan y otros muchos de España que se han adherido a esta iniciativa. “Igualmente, me llama la atención la información tan privilegiada y al detalle que maneja la portavoz de la oposición cuando se trata de asuntos de trabajo entre la administración regional y el Ayuntamiento”, ha añadido. Por último, Juana Guardiola, ha resaltado que “el Ayuntamiento ni se niega a firmar este acuerdo cuando esté correcto, ni mucho menos renuncia a estos fondos ni a ninguno de los que pueda optar y beneficien a Jumilla y a los jumillanos. Le pido al grupo popular algo de respeto a la verdad”. Primera reunión de la mesa de trabajo sobre vivienda social enmarcada en el Proyecto REHAJU de la concejalía de Política Social Se ha celebrado en el Ayuntamiento la primera reunión de la mesa de trabajo sobre vivienda social, puesta en marcha en el marco del Proyecto REHAJU, (Recurso Habitacional de Jumilla para familias en Alta Situación de Vulnerabilidad) que se desarrolla desde la Concejalía de Política Social. Se ha invitado para que estén representados a todos los agentes relacionados con el sector de la vivienda de alquiler con el objetivo de que sirva como instrumento de participación activa en la resolución de situaciones de desahucio, falta de vivienda o realojo de familias vulnerables En la misma están representados todos los agentes relacionados con el sector de la vivienda de alquiler, a quienes se ha invitado desde la Concejalía de Política Social, con el objetivo de que sirva como instrumento de participación activa en la resolución de situaciones de desahucio, falta de vivienda o realojo de familias vulnerables, proponiendo medidas y acuerdos para dar solución habitacional a familias y personas en situación de exclusión, además de prestar el apoyo económico necesario para evitar desalojos de familias con alto grado de vulnerabilidad. REHAJU es un servicio puesto en marcha el pasado mes de septiembre y que se desarrollará hasta final de 2023. Su finalidad es ofrecer a familias vulnerables de Jumilla un servicio municipal que dé respuesta a las necesidades planteadas por personas con graves necesidades habitacionales tanto temporales o de larga estancia, ante la escasez de vivienda social tanto pública como privada. Se trata de un proyecto pionero que tiene un coste de 238.635 euros, financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y gestionados por la Dirección General de Servicios Sociales.