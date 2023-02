Alrededor de un centenar de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de las asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia se colocarán sus botas de peregrino para recorrer el Camino de Levante en este año preparatorio al Año Jubilar de la Vera Cruz 2024. “Algunos de los peregrinos ya tienen experiencia, porque el año pasado fueron invitados a hacer el Camino de Santiago. Pero para esta ocasión, al hacer la actividad dentro de la Región y por etapas, se han animado muchos más”, explica el presidente de Plena inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá.

La iniciativa, incluida en el programa ‘Experiencias jubilares accesibles’, se hará en cuatro jornadas entre febrero y junio

Y es que, para que todos los participantes puedan obtener su ‘Caravaquensis’ o ‘Certificado de Peregrino’, la ruta se ha dividido en cuatro etapas que se realizarán de manera no consecutiva. La primera se recorre entre Mula y el Albergue de la Luz (11 de febrero), la segunda entre el Albergue de la Luz y Bullas (25 de marzo), la tercera entre Bullas y Begastri (6 de mayo) y la última entre Begastri y Caravaca de la Cruz (3 de junio). Se trata de una experiencia piloto, ya que la intención es que sirva de antesala para que el año que viene, en 2024, que es el Año Jubilar, los participantes hagan el recorrido completo. La actividad se encuadra en el programa ‘Experiencias jubilares accesibles’ que ha creado el Instituto de Turismo.

La iniciativa, que ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa, está organizada por Plena inclusión Región de Murcia y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) y cuenta con la colaboración de la Cofradía de la Vera Cruz; la Asociación de Guías Oficiales de la Región de Murcia (Asguimur), que explicarán a los participantes los principales enclaves patrimoniales de los recorridos; y los ayuntamientos de Mula, Bullas y Caravaca, que han organizado actividades culturales y gastronómicas paralelas para cuando los peregrinos pasen por sus territorios.

En la presentación de esta peregrinación Pre-Jubilar han participado el director general de Turismo, Juan Francisco Martínez; el gerente de las Vías Verdes de la Región de Murcia, Juan Soria; el Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Luis Melgarejo; la vicepresidenta de la Asociación de Guías Oficiales de la Región, Emma Pokorna; el presidente de Plena inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá; y el participante en la actividad y miembro del Comité de Representantes de la asociación Astrapace, Ramón García.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, adelantó que la peregrinación se completará a lo largo de cuatro jornadas que se celebrarán entre febrero y junio y estarán conducidas por guías de la Asociación de Guías Oficiales de la Región de Murcia (Asguimur), que adaptarán para estos usuarios las explicaciones sobre patrimonio, recursos culturales y naturales en el transcurso del recorrido.

Martínez subrayó que esta iniciativa “potencia el carácter accesible de este camino, apto para todos y sin barreras, justo antes de la celebración del Año Jubilar 2024; un acontecimiento que espera atraer a más de un millón de peregrinos, duplicando las cifras del último Año Jubilar 2017”.

Ramón García es miembro del Comité de Representantes de la asociación Astrapace, entidad que pertenece al movimiento asociativo de Plena inclusión Región de Murcia. Esta peregrinación es muy simbólica para él. “Iba ahacer el camino de Santiago, pero justo antes de salir para Galicia me contagié de Covid y no pude hacerlo. Tenía esa espina clavada y cuando me dijeron que se iba a organizar esta actividad pensé: pues claro que me apunto y la espina me la saco en Caravaca”, expone.

Fomento de la autonomía y mejora de la salud

Con el fin de animar a los participantes a entrenar entre una etapa y otra, se activará un reto mediante la aplicación Strava. De este modo, los peregrinos pueden registrar los kilómetros que caminan cada día, y sus progresosquedarán reflejados en el ranking de la aplicación. “Este tipo de actividades son muy motivadoras para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Salen a caminar para prepararse y eso les ayuda a fomentar su autonomía y a mejorar su salud”, añade Barberá.

Se trata de una demanda que surge de los propios miembros del colectivo. “Me gustaría que se contara con las personas con discapacidad intelectual para otras actividades de deporte y ocio porque, como a cualquier otra persona, también nos gusta salir y hacer cosas en nuestro tiempo libre”, manifiesta Ramón García.

Plena inclusión Región de Murcia es la federación que reúne a 26 entidades con las que trabaja en común por el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Actualmente agrupa a más de 3.000 familias en toda la Región de Murcia.