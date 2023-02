“El hartazgo de la ciudadanía se refleja en la calle. Y es que vamos de mal a peor. Tenemos las peores listas de espera de la Región de Murcia, que, a su vez, son las peores de nuestro país. Camas en los pasillos del hospital, donde las salas de espera se habilitan como habitaciones… No queremos más de lo que pueda recibir un usuario de Murcia, Cartagena o Jumilla, sino los mismos recursos sanitarios”, afirmaba con contundencia el alcalde, Diego José Mateos.

Lo hacía instantes antes de iniciarse la protesta que bajo el lema ‘Nuestra Sanidad, nuestro derecho. Defiéndela’ recorría las principales calles de la ciudad. Acudían unas 2.500 personas, usuarios del Área III de Salud de los municipios de Lorca, Águilas, Aledo, Totana y Puerto Lumbreras, en una convocatoria organizada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que aúna a casi un centenar de organizaciones y asociaciones.

Mateos resaltaba que “tenemos las vacantes más altas, un servicio de ambulancias deficiente, los consultorios médicos cierran en verano… Necesitamos un ‘Plan de choque’ para abordar todas las necesidades de la sanidad del Área III de Salud. Y necesitamos un nuevo hospital, porque el actual se ha quedado pequeño”.

Insistía en que si se acometen ampliaciones del Hospital General Universitario Rafael Méndez tienen que ser “para resolver el problema a largo plazo, no como un mero parche. De lo contrario, hay que plantearse seriamente la necesidad de un nuevo hospital para dar respuestas a la población que atiende de unas 200.000 personas”.

El edil de Sanidad, José Ángel Ponce, mostraba su indignación porque constantemente “se están dando a conocer inversiones en el Área III de Salud que no lo son. Están camuflando ayudas de gasto ordinario como inversiones. Necesitamos más medios humanos y materiales”. El vicealcalde y concejal de Ciudadanos, Francisco Morales, recordaba las imágenes que estos días se sucedían en el Hospital Rafael Méndez. “No puede haber enfermos en los pasillos y salas de espera habilitadas durante días mientras una cama se queda vacía. Qué más tiene que ocurrir para que se den cuenta que necesitamos un nuevo hospital. Los enfermos no pueden estar meses esperando una cita o que cuando llega el verano, cuando más gente hay en las pedanías, se cierren los consultorios médicos”.

José Ortuño, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, se mostraba satisfecho con la respuesta. “Era un día complicado, porque las temperaturas son bajas y hasta tenemos amenaza de lluvia, pero la gente ha respondido. Esta noche damos un paso más para lograr esa salud de calidad que todos demandamos. La respuesta que esperamos es que pongan más médicos, más personal sanitario. Y lograr que acaben esas listas de espera catastróficas. No se puede esperar más de un año para que te atienda un médico”.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, Pedro García, hacía mención al lema de la manifestación, “la salud nos vale”, para reclamar soluciones. “Todos sabemos dónde está el problema. La solución es fácil. Hay que acabar con las eternas listas de espera, el cierre de los consultorios en verano, el ‘colapso’ del hospital…”. Y anunciaba nuevas reivindicaciones. “Vamos a seguir en la calle. La próxima manifestación será en marzo en Águilas”.

Entre los asistentes, representantes de distintas formaciones políticas de las poblaciones que integran el Área III de Salud. La manifestación arrancaba a las puertas del Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima. Desde allí, continuó por la avenida de Juan Carlos I hasta la Plaza del Óvalo. Y siguió por Santa Paula, Príncipe Alfonso, Lope Gisbert y Álamo, para llegar a la Plaza de España donde se leía un manifiesto. Dos grandes pancartas y numerosos carteles reivindicativos integraban la protesta.