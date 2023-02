Un centenar de alumnos iniciaban este miércoles sus clases dentro del proyecto ‘Proempleo 22-23’ en el Centro de Desarrollo Local. La iniciativa, impartida a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, pretende mejorar la cualificación profesional de los participantes para facilitar su inserción laboral en profesiones como Operaciones artesanales en bordado, talla de elementos decorativos en madera, inglés y servicios auxiliares de peluquería.

A lo largo de nueve meses se realizarán itinerarios individualizados de inserción laboral con capacidad para cien personas desempleadas. Los itinerarios, afirmaba el alcalde, Diego José Mateos, que les daba la bienvenida, incluyen acciones de orientación y acompañamiento a la búsqueda de empleo, así como acciones de formación que mejoren su competencia y cualificación profesional, que faciliten su inserción laboral.

El proyecto cuenta con un equipo de seis profesionales, técnicos de orientación y de inserción laboral, una psicóloga y un educador social que serán los encargados de la elaboración de los itinerarios, realización del seguimiento de los participantes o la impartición de algunos de los talleres y acciones formativas. Además, dispondrá de un experto docente para cada uno de los certificados y acciones formativas que se van a impartir, destacaba Mateos.

LOS PROTAGONISTAS

“No encuentro trabajo y aumentar mi formación puede llevarme a lograrlo” Noemi Serrano, desempleada

“Hice soldadura y no encontraba trabajo y ahora estudiaré administrativo” Susana Díaz González, desempleada

“Creo que mi futuro está en la peluquería, porque tiene muchas salidas” Mica Atanasova, desempleada

“Voy a estudiar sistemas microinformáticos, una profesión de futuro” Amin Ocini, estudiante

Las acciones formativas que se desarrollarán son operaciones artesanales en bordado, talla de elementos decorativos en madera, inglés y servicios auxiliares de peluquería. Los certificados de profesionalidad que se expedirán serán de arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel; actividades auxiliares de comercio; actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos; y operaciones auxiliares se servicios administrativos y generales.

Los participantes podrán recibir una beca por asistencia y en concepto de conciliación familiar de entre 200 y 300 euros. Mateos insistía en que estos proyectos e iniciativas intentan ayudar a lorquinos con dificultades para acceder al mercado laboral, con “nuevas fórmulas de formación para su inserción y la consecución de un empleo”. El programa está financiado con 600.000 euros, a través del Sef, de los Fondos de la Unión Europea Next Generation.

Entre los que aspiraban a lograr un empleo estaba Noemi Serrano Losilla, que se decantaba por la formación en jardinería. “Me gusta la naturaleza y necesito trabajar. Me he inscrito en jardinería, porque creo que puede tener buenas salidas laborales. Este formato de estudiar y lograr un empleo mientras recibes una beca es interesante. Por soñar, me veo trabajando en un vivero, algo que me gusta mucho”.

Amín Ocini Miñarro es estudiante y se ha inscrito en el programa con el fin de ampliar su formación. “Estoy estudiando, pero voy a compaginarlo con la formación en el curso de sistemas microinformáticos. El mundo de la tecnología es quizás el de mayor salida en estos momentos, pero esas no son mis pretensiones a corto plazo. Seguramente seguiré especializándome cuando termine este curso”.