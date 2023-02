Los plenos municipales son una herramienta fundamental para quienes hacemos política desde la oposición. Constituyen una valiosa oportunidad para elevar propuestas y reivindicaciones al máximo órgano de expresión de la voluntad de nuestros vecinos y vecinas; para tratar aquellos problemas que les preocupan e intentar buscar y acordar soluciones.

Sin embargo, en muchas más ocasiones de las que nos gustaría, el debate no se hace depender de las preocupaciones de la ciudadanía, sino que viene teledirigido desde Murcia o desde Madrid, en función de lo que en ese momento interese a nuestros dirigentes regionales o nacionales. Es en esas ocasiones, cuando recibes por correo electrónico las llamadas ‘mociones tipo’, con su correspondiente argumentario, cuando toca elegir si antepones una iniciativa sobre este barrio o aquella pedanía, o te abandonas a la pereza –o a la sumisión– y terminas registrando una que alguien a quien ni conoces y que, quizás, no sepa ni ubicar tu municipio en el mapa, ha escrito por ti. Sólo porque la agenda política nacional marque hablar de una ETA disuelta hace veinte años o del anhelo independentista de parte de la sociedad catalana.

En el último Pleno municipal celebrado en Lorca hemos debatido sobre ‘La Pasionaria’, sobre el aborto o el yihadismo. ¿Son cuestiones del máximo interés de los lorquinos? ¿Se trata de asuntos en los que la Administración local tiene alguna competencia? Claro que no. Pero en este ‘teatrillo’ que a veces es la política, las cámaras de representación local se utilizan como cajas de resonancia de los conflictos, cada vez más enconados, que se producen en otras instancias, aunque estén a 500 kilómetros de distancia. Y hay concejales que se prestan. Por pura vagancia, por una lealtad mal entendida –un edil no se debe a su presidente o a su secretario general, sino a sus vecinos– o, en el peor de los casos, porque no se han molestado en acudir a los focos de insatisfacción o conflicto que afectan en su día a día a nuestros representados.

Este fenómeno se ha agudizado con la entrada en escena de partidos-franquicia que no han bebido jamás de la fuente del municipalismo, cuyos representantes no saben lo que es trabajar en el movimiento asociativo vecinal y que, a menudo, no tienen ni ‘pajolera’ idea de cómo funciona un ayuntamiento (ni les importa, dicho sea de paso). Concejales que consiguieron su acta porque se enrolaron en formaciones que estaban de moda y aprovecharon el tirón de una determinada marca para dedicarse a la política con el fin de ganar notoriedad, sentirse importantes o ensanchar sus egos. Porque si lo entendieran como servicio público, sabrían perfectamente que el destino prioritario de esas mociones tipo, es, salvo honrosas excepciones, la papelera del servidor de correo electrónico.

Así que entiendo perfectamente el sentimiento de desafección hacia esta actividad que invade a muchos ciudadanos y ciudadanas, que esperan con impaciencia que su voz se haga oír en la institución que de un modo más cercano les representa (confieso que en Izquierda Unida tenemos mociones en lista de espera porque sólo podemos presentar tres por sesión), y que luego nos ven enzarzados en discusiones respecto al delito de sedición o sobre peticiones de dimisión de ministras del Gobierno de España.

Cada debate debe tener su espacio. Y a nosotros, los concejales de pueblo, nos corresponde la defensa del interés vecinal de aquellos que nos pagan el sueldo.

Gloria Martín es concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes.