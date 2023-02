La película ‘Competencia oficial’, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, abrirá la programación de febrero y marzo del Cineclub Paradiso este jueves. Entre los filmes que se podrán disfrutar en el Teatro Guerra están ‘Delicioso’, ‘First cow’, ‘La gran comilona’, ‘No te preocupes, querida’, ‘El acontecimiento’, ‘Decisión to leave’ y ‘Crímenes del futuro’.

La nueva programación la presentaban la edil de Cultura, María Ángeles Mazuecos, y el director del Cineclub Paradiso, Jesús Martínez, que mostraban el cartel donde se incluyen todas las películas que se podrán ver durante febrero y marzo y que está presidido por una fotografía de la protagonista de ‘Competencia oficial’, Penélope Cruz. La edil de Cultura explicaba que la programación se iniciará este jueves en el Teatro Guerra, con dos sesiones, a las 18.30 y 21.30 horas. Y el director del Cineclub Paradiso añadía que arrancará con ‘Competencia oficial’. “Se trata de una sorprendente y original interpretación de una directora de cine un tanto extravagante y exigente acompañada por Antonio Banderas y Óscar Martínez, estrella del cine argentino, al igual que el dúo de directores de la misma, Mariano Cohn y Gastón Duprat, asiduos desde su debut como realizadores en la oferta del Cineclub Paradiso, con su propuesta de tragicomedias perfectamente imbricadas en la sociedad que retratan”. Con este título, “sobre el cine dentro del cine”, destacaba, “iniciamos un mes de febrero absolutamente gastronómico con los tres filmes que lo completan, ambientados en el mundo culinario, con un punto de vista original y totalmente diferente cada uno de ellos”. Y añadía que “desde la recreación histórica de los primeros grandes restaurantes en la Francia pre revolucionaria que nos plantea la deliciosa ‘Delicioso’ (jueves, 9), pasando por una visión de la conquista del oeste a fuerza de menús diarios para mineros y exploradores intrépidos que nos ofrece la magistral ‘First cow’ (jueves, 16)”. La programación de este mes la cerrara la provocadora, en su momento, ‘La gran comilona’ (jueves, 23), “una sátira feroz de la sociedad de consumo a través de la gula, con la que el director italiano Marco Ferreri se consagraría internacionalmente en Cannes, tras su memorable paso por el cine español con ‘El pisito’ y ‘El cochecito’, y para el que nuevamente contaría con la colaboración en el guión del gran Rafael Azcona y con un irrepetible elenco formado por los grandes actores del cine europeo del momento, Mastroianni, Piccoli, Tognazi y Noiret. Será nuestra parada en gran cine clásico”. Marzo será el mes reservado en la programación del Cineclub Paradiso para los grandes nombres del cine del momento. Su andadura la iniciará el jueves, 2 de marzo, con el film más renombrado en el último festival de Venecia, ‘No te preocupes, querida’, una distopía ambientada en la Norteamérica de los años cincuenta con la que Olivia Wilde, su directora, deja de ser definitivamente el rostro femenino de la serie House y se convierte en una de las realizadoras cinematográficas más interesantes del momento. Y también una directora del momento, la francesa Audrey Diwan, vendrá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer uno de los títulos importantes del pasado año, ‘El acontecimiento’ (miércoles, 8 de marzo). El mes se completa con otros dos grandes nombres del cine contemporáneo, el coreano Park Chan-Wook con la romántica y sofisticada ‘Decisión to leave’ (jueves, 16 de marzo) y el incombustible David Cronenberg, cerrando la programación con su última película, ‘Crímenes del futuro’ (jueves, 23 de marzo), contando nuevamente con el actor fetiche de sus éxitos recientes, Viggo Mortensen. Por último, la edil de Cultura y el director del Cineclub Paradiso invitaban a todos los aficionados a disfrutar de estas “ocho grandes películas” para este invierno, con el convencimiento de que “no defraudarán a nadie”.