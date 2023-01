La Unidad del Dolor fue desmantelada del Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca hace tres años. Desde entonces, denunciaban este viernes los socialistas, “los pacientes que requieren de este servicio se enfrentan a tiempos de espera de más de 400 días de media, ocho veces el tiempo máximo que establece la Ley”, afirmaba el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, que destacaba “el maltrato a Lorca y a su Área de Salud con el agravio comparativo con Murcia, que registra un tiempo de espera de 60 días en este servicio o con los 23 de Cartagena”.

Recordaba que la Unidad para el Tratamiento de Dolor de cualquier centro hospitalario está destinada a tratar cuadros tanto de dolor crónico como de dolor agudo postoperatorio que son especialmente complejos y que no responden a los tratamientos convencionales o que por cualquier causa el paciente no tolera. “Una unidad fundamental y, especialmente, indispensable para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas como la fibromialgia, una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico y que, por lo tanto, requiere de una atención personalizada y multidisciplinar que se debe prestar a través de esta unidad especializada”.

Insistía en que desapareció hace ya cerca de tres años. “Los que lo precisan se enfrentan a tiempos de espera que se sitúan en torno a los 417,43 días de media”. Mientras, en el Área de Salud VII, cuyo hospital de referencia es el Reina Sofía, y cuya población es similar a la del Área de Salud III de Lorca, “registra un tiempo de espera de 60 días”. Y en el Área VI, es decir, el Hospital Morales Meseguer, “es de 74, o tan solo 23 días de espera de media en el Área de Salud II de Cartagena, según las últimas estadísticas publicadas por la Consejería de Salud”.

Esta situación, alertaba, obliga a cientos de lorquinos que requieren de esta atención a desplazarse a Cartagena, lo que ha calificado como “una situación inadmisible, porque hablamos de personas que sufren dolores crónicos y que tienen el mismo derecho que los vecinos de otros municipios a recibir la atención necesaria en el hospital de Lorca”.

Y exigía que “se restituya de forma inmediata esta unidad y que, a su vez, esta recuperación vaya aparejada a la creación de un equipo multidisciplinar que esté formado por anestesiólogos, personal de enfermería, psicólogos, equipos quirúrgicos y personal de hospitalización de día, entre otros profesionales, para garantizar esa atención personalizada y especializada para cada uno de estos pacientes”.

El asunto será abordado en el Pleno del lunes donde el edil de Sanidad aseguraba espera que cuente con el apoyo del resto de grupos políticos. “Esperemos que en el debate de esta moción cambie la sumisión y complicidad del PP de Lorca que, en anteriores plenos municipales, ha llegado a decir que la atención sanitaria de Lorca no es mala”. Y recordaba que el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, sigue negándole al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, una reunión “para abordar la situación de la sanidad en el Área de Salud III de Lorca”.