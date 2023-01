La puesta en escena, el día de su presentación, fue coordinada por ella misma, muy desenfadadamente y brillante. Explicando, de manera pormenorizada, el contenido de su poemario y sus aspectos más esenciales, algunos muy sutiles, al tiempo que iba recitando algunos de sus títulos, más sonados, que figuran en el índice, hasta 30 temas diferentes, seleccionados de antemano. Siendo todos ellos, sin excepción, muy aplaudidos por un público entregado, casi de forma fervorosa, por motivos que después veremos.

Sapiencia y saber estar, equilibrio y dominio de la situación, que tal vez se deban a su dilatada experiencia docente, como Graduada en Lengua y Literatura Españolas, por la Universidad de Murcia, que se extiende hasta Italia. O haber ‘vivido’ tesituras semejantes, merced a su continuada colaboración con revistas poéticas, de la talla de Zéjel, Maremagnum, Anáfora, Manifiesto Azul y Guacamayo, etc; o la publicación de infinidad de artículos y reseñas en el diario.es, o en el blog de critica cultural que co-dirige en ‘¡Tira la Copa!’, por no hacer la relación más larga…

Con la particularidad de que en dicho acto, se contó con el acompañamiento musical de otra joven promesa, Candela Gómez Sánchez, ilustrando su recital con el canto apropiado al caso y la vehemencia interpretativa que requería un evento tan significativo. Que fue coronado, repetidamente, con fuertes y emotivos aplausos, orquestados al alimón, y casi frenéticos, que podrían parangonarse a la más disciplinada clá teatral, contratada especialmente para dicho efecto.

Y todo ello tiene una explicación bien sencilla. Las dos intérpretes de este singular concierto, por si no lo hemos dicho hasta ahora, son oriundas de Ricote y de muy parecida analogía. La poeta es nieta de ‘Consuelín’ e hija de Francisco Javier Sánchez Saorín, que fuera concejal de Izquierda Unida, en las elecciones municipales, celebradas el 30 de mayo de 1995 (V legislatura democrática) y que gracias a su voto propició el nombramiento de Jesús Miñano Torrano, como Alcalde de la Villa, al estar empatados a escaños PSOE y PP, 4 cada uno, llamándole, cariñosamente, por este motivo ‘el Pujol de Ricote’ Y, naturalmente, de Asunción Sánchez Cánovas, hija a su vez, de Pepe de Rosendo y Carmen de Pistones. Y, si tiramos del hilo, bisnieta, del mítico Silverio Saorín Miñano, Guarda Forestal, hermano de ‘Perico de la Gabriela’, casí ná.

Y, si seguimos en la misma onda, nostálgica y genealógica, la cantante, hija de Pancracio, natural de Blanca y de Teresa Sánchez Saorín, nieta de José de Perischás y de la queridísima ‘Sacramentines’ (fallecida repentinamente el pasado 5 de noviembre) y bisnieta, del otrora famoso corredor de frutas de los Muñoces ‘Joseíco de Simeón’. Y, por si le faltaba algo, tiene como tío-abuelo, nada menos que a ‘José Antonio el Lirones’, mi entrañable amigo del alma, desde la infancia, e inseparables, que si no lo digo reviento… Desigual palmarés artístico, como se ve, por razón de edad, en vertiginoso crecimiento, pero similar árbol genealógico, rozando casi, a nuestra emblemática Olivera Gorda…

A los pocos días de su actuación en la ‘Casa de D. Pepe’, la cantante, pasó por nuestro domicilio particular, acompañada de su tía Ascensión y nos dejó escritas estas emotivas letras: «Me llamo Candela Gómez Sánchez. Empecé a estudiar música a los 6 años, y a día de hoy, he conseguido cosas maravillosas, como participar en la presentación de María Sánchez Saorín, sobre su nuevo libro. Acompañé esta obra con las canciones norteamericanas, llamadas: ‘I don´t know my name’ (Grace VarderWaal), ‘Resped’ (Aretha Franklin) y ‘Girls just wanna have fun’ (Cyndi Lauper), además de ‘Ay mamá’ que es española (de Rigoberta Bandini). Éstas, según la temática del recital, que trataba sobre el feminismo y en como las mujeres merecen respeto…, al igual que los hombres. Yo versioné estas canciones con mi ukelele e intenté darles el mayor sentimiento posible, para que el público se sintiera identificado. Creo que lo conseguí».