Sus primeros dibujos los hizo en la puerta de sus abuelos las noches de verano en Ricote y a día de hoy es un artista mundialmente conocido. Su abuelo era Germán Avilés Moreno, ‘Germán de Remigio’ (1931-2013) y su abuela, Feliciana Gómez Montero, ‘Feli’ (1932-2021). Mark Ríos (1987) nació y se crio en Barcelona, donde también nacieron sus padres, María Dolores y Jordi y la otra hija de Germán y Feli; su tía Mónica. A pesar de la distancia, en verano les gustaba pasar las vacaciones en Ricote, en la casa de sus abuelos, en la calle Santiago, frente al huerto de Celestino, junto a Orosia.

Mark Ríos Con solo 35 años, Mark Ríos (Barcelona, 1987), es un artista cotizado a nivel internacional. Sus obras han sido expuestas en Barcelona, Madrid, Florencia, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Londres, Paris, Dubái, etc. Estudió en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, donde en un principio encaminó su carrera al diseño de moda. En 2011 creó su propia marca de ropa y complementos con la colaboración de otro socio, para la que diseñó colecciones hasta finales de 2013, momento en que decidió dedicarse en exclusiva a explorar el mundo de la pintura. Bajo la influencia de los artistas abstractos Max Ernst (Alemania, 1891-1976) o Jackson Pollock (EEUU, 1912-1956), Mark se adentró en la técnica del dripping (drip significa gotear en inglés), que consiste en dibujar dejando caer gotas de pintura sobre un lienzo o cualquier otro soporte. Bajo el nombre artístico de “MR Dripping”, Mark ha ido perfeccionando esta técnica y es capaz de retratar cualquier tema en sólo unos minutos, sin tocar el lienzo. Líneas de pintura que flotan en el aire creando inesperadas siluetas, retratos o paisajes que reflejan la más pura esencia de la realidad. Ha mostrado su proceso de creación en vivo en desfiles, conciertos o macro eventos deportivos, retratando a personalidades como Tom Cruise, Sara Sampaio, Sebastian Vettel, Will Smith, Chris Brown, Major Lazer, Neymar Jr. o Sebastián Yatra. Su página web es mrdripping.com

¿Qué recuerdos tienes del pueblo?

Recuerdo las tardes de piscina o ir a la huerta con mis abuelos. También íbamos a la balsa, hacíamos excursiones a la montaña y escapadas a las fiestas de Ojós. Los veranos allí eran comer, echar la siesta e irse a la calle a llamar a los amigos y hacer los planes que fuera. No había teléfonos, no había nada, era muy diferente a ahora. Recuerdo a varios amigos de mi edad de aquel entonces: Adrián, Poli, Néstor, Sebastián, Sergio… Por desgracia ya no tengo contacto con ellos. Volví al pueblo ya más mayor y algunos se habían ido.

¿Sigues yendo a Ricote?

Si, claro. La última vez fue el año pasado o el anterior que fui con mi familia a visitar la tumba de mis abuelos (que ha pintado el). A mi madre le encanta ir a Ricote y tengo una hermana pequeña, Lara, que está disfrutando del pueblo como yo lo hice. A las fiestas fui, pero hace mucho tiempo.

¿Ya te gustaba dibujar de pequeño?

Si, mucho. Esas largas noches de verano en Ricote me sacaba los folios y las pinturas y me ponía a dibujar en el portal mientras mis abuelos tomaban el fresco. Recuerdo que pasábamos horas hablando, jugando a cartas y ayudando a mi abuelo a hacer helado de leche con canela, su famoso ‘chambi’, que estábamos hasta las tantas dándole vueltas en la heladera. La portada de este suplemento es un homenaje a aquellas noches tan especiales. Quería hacer algo personal y diferente, espero que guste a todos.

«Voy a empezar a trabajar en proyectos en Estados Unidos, entre ellos con la NBA»

Has hecho retratos a famosos como Tom Cruise, Sebastián Yatra o Antonio Banderas, has hecho pintura en vivo en macro eventos… ¿Cuáles serán tus próximos retos?

Voy a empezar a trabajar en proyectos en Estados Unidos, entre ellos con la NBA. La idea este año es introducirme en eventos deportivos allí, tanto beisbol como fútbol americano, baloncesto, etc. También en actos organizados por fundaciones caritativas, creando obras que luego se venderán para ayudar. Paralelamente estaré trabajando en un proyecto para televisión; una serie de episodios en los que se mostrará mi trabajo con personajes famosos.

Según tu punto de vista ¿qué tendría que tener Ricote para que resultara más atractivo para la gente joven?

El deporte es una de las cosas que más ayuda a esto. Por ejemplo, organizando torneos en los que la gente de los pueblos de al lado viene esa semana y hace esas actividades. Y para el ocio, el hecho de tener algún sitio para salir y tomar algo, un espacio en el que poder bailar y pasar el rato, que no haga falta irse del pueblo para pasarlo bien.

No puedo dejar pasar la oportunidad de proponerte realizar alguna acción artística en el pueblo, creo que el alcalde estaría de acuerdo conmigo.

Puedo darle una vuelta, pero si, todo se puede plantear. Sería muy bonito.