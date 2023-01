La Comunidad Autónoma, a través de la consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital (BORM, número 285, de fecha 12-XII-22) dicta una Orden, por la que se concede el reconocimiento, como distinción, por su dedicación notoria y relevante, al Servicio Público, VI Edición, del personal de la Administración Regional.

Entre los funcionarios galardonados, por su capacidad innovadora y Buenas Prácticas en la Administración Regional, figuran medio centenar de empleados públicos, de diversos cuerpos y categorías laborales, que han destacado por su buen hacer, a la hora de desarrollar su trabajo, así como la trayectoria de 293 funcionarios que se han jubilado a lo largo del año 2022. Entre ellos, nuestro querido convecino y gran amigo, Constantino Sánchez Moreno, ‘Nino’, distinguido como empleado público, adscrito a la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias. En una vistosa gala, llevada a cabo el pasado 13 de diciembre, en el Auditorio municipal ‘Victor Villegas’ y presidida por la vicepresidenta, Isabel Franco Sánchez, cuya coordinación corrió a cargo de la Dirección General de la Función Pública.

Por último, y como rasgos más destacados de este brillante profesional, habría que resaltar, que es Técnico Delineante, con más de 30 años de servicio. En su larga trayectoria ha descollado su preocupación en la implementación de procedimientos de agilización en la tramitación de los expedientes. Pero, sobre todo, persona muy motivadora y generosa, compartiendo siempre sus conocimientos con los compañeros, sin esperar contraprestación alguna. Su vocación de servicio público se ha visto reflejada en su vida personal. Y más concretamente, sin descender al detalle, en sus facetas de Concejal, en varias legislaturas, y como Juez de Paz en el municipio de Ricote, fundamentalmente.

Dicho lo cual, y desde aquí, reciba nuestra más efusiva y cariñosa felicitación.

Tarde redonda en la casa grande

Según el programa de las Fiestas, y seguido a rajatabla, en este apartado, el día 21 de enero de 2022, a partir de las 18 horas, se llevaron a cabo en el Centro Cultural Palacio de Llamas (y lugar donde naciera don Pedro González de Llamas y Molina, el día 10 de julio de 1737) los actos de homenaje a su nombre: con palabras de presentación del alcalde de Ricote, Rubén Carrasco Miñano; semblanza de su figura por parte del cronista oficial de la Villa., Dimas Ortega López; descubrimiento de la placa conmemorativa, en el salón principal de dicha estancia, a cargo de Miguel Banegas García, como descendiente directo de la estirpe. Culminando la ceremonia, con la actuación del Cuarteto Bocherini.

Alumnos del colegio ‘Andrés Manjón’, de Archena, se dan cita en Ricote

El pasado 2 de abril, cinco alumnos del colegio ‘Andrés Manjón’ de Archena, que dirigiera D. José Antonio Campuzano López, en tiempos heroicos, se dieron cita en Ricote, para recordar viejos tiempos (que datan de los años 50, del pasado siglo). Tal como aparecen en la fotografía que ilustra este texto: Antonio Ríos Riquelme, Clemente Crevillén Cervantes, Alberto Guillamón Salcedo (mi padre, que no se pierde una, a pesar de valerse ya de un ‘andador’ para caminar…), José Fernández Conesa ‘Pepín’ y Brígido Garrido Palazón. No incorporándose a la convocatoria, por problemas domésticos, muy a última hora, Joaquín Carrillo Espinosa y Pepito Spreáfico García; que aún no se lo perdonan. Ocasión que aprovecharon, para deambular por las calles típicas del pueblo y disfrutar de su rico patrimonio histórico-artístico y natural. Y, como no, para saborear, con deleite, de un excelente menú, servido en El Sordo. Y, por si faltaba algo, por la tarde, de postre, de la contemplación majestuosa de la Iglesia de San Sebastián, que cuenta en su haber con dos obras de Salzillo. De de la mano de ‘Antoñele’ que amenizó al ‘quinteto’ con un miniconcierto, con el Órgano de Llamas, como principal protagonista. Y por la tarde (tras ser obsequiados, muy generosamente, con productos de la tierra) como despedida, a la bajada por Ojós, de los suculentos borrachos ‘de Marilí’, inspirados en la fórmula magistral de ‘Lino’, oriundo de Ricote… Y como caso pintoresco, de aquel tiempo, una anécdota muy graciosa, que oímos de refilón. Parece ser, que en uno de los exámenes, que hacían por libre, en el Instituto Alfonso X el Sabio, cada año, un alumno muy ‘peculiar’, en las pruebas que hicieron por la mañana (y con profesores de la talla, de D. José Cos, D. Francisco Morote, D. José Andreu, D. Rafael Verdú, D. Juan Barceló, D. Luis González Palencia, D. Andrés Sobejano, etc.) le pusieron cinco ceros, uno detrás de otro. Y al preguntarle D. Joaquín, el profesor que les acompañaba, que cómo le habían ido los exámenes orales, hasta ese momento, esta fue su respuesta lapidaria: “¡Vaya…!, ¡mucho mejor de lo que me esperaba…!” Aún me estoy riendo desde entonces…

Homenaje a José Sánchez Moreno

La mañana del sábado 14 de mayo, organizado por el Centro Cultural de Ricote, se llevó a cabo un homenaje a José Sánchez Moreno. La actividad se planteó como una pequeña ruta por tres puntos básicos: en el Centro Cultural, la sobrina del homenajeado, María José Sánchez nos habló de su biografía, en la que destaca por ser profesor de Universidad, especialista en Salzillo, miembro de la Academia Alfonso X a muy temprana edad, muy buena persona, y muchas cosas más... pero con una vida tan breve, murió a las 41 años, que nos privó de grandes obras.

Siguió con una visita al llamado ‘Jardín del escritor José Sánchez Moreno’ donde se leyeron algunos poemas del autor, que publicó 2 libros de una lírica cuidada y exquisita.

A continuación, la parada frente a la talla de San José de la parroquia ricoteña, obra de Francisco Salzillo, supuso el culmen de la ruta. Allí, el historiador del arte y profesor Antonio López nos habló magistralmente de las características de la obra con respecto a Salzillo y al contexto histórico.

Como colofón, y de vuelta al Centro Cultural, se ofreció un aperitivo a los asistentes y se brindó por una de las figuras ricoteñas más importantes del siglo XX y de la historia del municipio de todos los tiempos.

Forofo

El día 19 de marzo, el mercero y novelista molinense, Paco López Mengual, al que seguimos muy de cerca y de forma entusiasta, en su columna diaria, aparecida en La Opinión, ‘La vida en un pos-it’, publica un delicioso artículo, titulado ‘Forofo’, que nos atañe muy de cerca, como después veremos, que literalmente dice: «Los hinchas de fútbol son capaces de llevar a cabo los actos más estrambóticos con tal de darle gloria a su equipo. Me cuentan el caso de un conocido cocinero de nuestra Región que es forofo del Atletic de Bilbao. Por todos es sabido que en el histórico equipo vasco sólo juegan futbolistas que hayan nacido en Euskadi. Pues bien, el sueño del cocinero era tener un hijo que, algún día fuera jugador del Bilbao; aunque era consciente de que un chico nacido en Murcia nunca podría lograrlo. Tras darle muchas vueltas al asunto, un día ideó un plan que no dudó en llevar a cabo: Cuando a su mujer le restaban quince días para dar a luz, el matrimonio se desplazó a vivir a un hotel de Bilbao… y el niño nació en una clínica a orillas del Nervión. Su hijo era vasco. De esta sutil manera salvó el primer escollo para cumplir su sueño. Ahora solo le faltaba que al pequeño le gustase el fútbol, que tuviera cualidades para convertirse en gran figura y que, por último, el Atlétic, el equipo de sus amores, lo fichara…»

Por nuestra parte, solo nos cabría añadir, que el niño en cuestión, es Alexander Lev Ortega Polyakov (León). Hijo de los dueños del restaurante El Sordo de Ricote, Jesús Ortega López y Galina Alexandrovna Polyakova. Y, efectivamente, nació en Bilbao , el 7 de Agosto de 2009, en la Clínica de San Francisco Javier, y a los pocos meses de su alumbramiento, el Athletic, conocedor de la noticia, que ha dado la vuelta a España, invitó al niño y a sus padres, para conocerle y conocer la historia de su nacimiento en Bilbao. Actualmente practica boxeo en el Club Murciano de Boxeo, en el Pabellón Príncipe de Asturias y fútbol en el Club Barnés. Y cursa sus estudios, con excelente aprovechamiento, en el Instituto de enseñanza media, Juan Carlos I, de la capital del Segura ¡Ah!. Y apunta muy buenas maneras, para que en un futuro próximo, pueda jugar, según la tradición, en el Club de sus amores., y en la catedral de San Mamés, nada menos, cumpliendo así la ilusión de su vida y de toda su familia.

Charla sobre historia y patrimonio

El día 13 de mayo, el Centro Cultural de Ricote acogió una sesión del ciclo ‘Historia y Patrimonio de la Región de Murcia’. La conferencia fue llevada a cabo por Mª Pilar Garrido Clemente, especialista en el mundo islámico y el sufismo, la historia del mundo árabe y Al-Andalus, la lengua árabe y su didáctica. Pilar es además profesora de la Universidad de Murcia, investigadora y colaboradora en varios proyectos arabistas y se vincula a Ricote de manera especial por ser la directora de la Sede Permanente de la Universidad de Murcia la localidad.

Bajo el título ‘Ricote: Patrimonio Universal, Valle singular’ hizo un recorrido a los aspectos más relevantes de la Historia y Patrimonio ricoteños. En un tono ameno y cercano, la charla discurrió de manera muy interesante y con gran éxito de público. Al finalizar, un piscolabis permitió continuar la charla de un modo más informal.