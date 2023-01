No se trata de pedir desde aquí la reivindicación de ningún derecho, pero tengo contrastado desde hace muchísimo tiempo, que para la realización de determinadas tareas, es muy superior la mujer al hombre («¡ Vaya novedad a esta s alturas!», me dice la vecina de enfrente, feminista acérrima). Los ejemplos que podrían aducirse para ilustrar este hecho serían innumerables, pero nos limitaremos a cuatro en concreto: Los manazas que son para utilizar los electrodomésticos caseros, el baile, hacer la compra (y no digamos en los Gandes Almacenes) y, sobre todo, la gestión de determinados trámites burocráticos o las consultas médicas… En este campo constituyen un espectáculo tan penoso - sobre todo en ámbitos rurales - que verles actuar de forma tan poco airosa, casi da vergüenza el contarlo. Elegiremos solamente el último supuesto, para redondear el argumento: las gestiones burocráticas.

Hace unos días fuimos al Instituto Nacional de Previsión, para solicitar un certificado de ‘Vida laboral’ y en el transcurso de dicho acto, pude observar una escena, tan desternillante, que rubrica gráficamente la tesis que antecede. Un matrimonio de mediana edad, y rústico donde los haya, solicita en el mostrador de recepción, el número para hacer la pertinente consulta, y le dan el 519, sentándose a mi vera precisamente. No se pierdan detalle…

Nada más fijar sus posaderas en el asiento, miran en el panel luminoso, que aparece enfrente, con la señalización de turnos y mesas, que es activado sucesivamente, para establecer un orden de prelación (y organizado a la perfección, por una empresa especializada, hasta el punto que muchas de sus ‘voces’ son las mismas en la mayoría de los organismos públicos. Como ocurre, en los ‘doblajes’ de infinidad de películas, en el cine español ) y que para que nadie se despiste, llegado el momento, se emiten sendas señales, acústicas o visuales –en ocasiones parpadeantes-, para alertar al personal. Se sientan ‘enfrentico’, para no perder comba, y estos fueron sus primeros comentarios; los de él, naturalmente: «¡Ay que lío más grande, yo esto no lo entiendo!». A continuación, vuelve a la carga, y le dice a su mujer: «¿ Te has fijado?. Parece que todos los que trabajan aquí tienen mala follá». Al rato, por si no le había quedado bien claro, tercia de nuevo, agregando: «¡ Tienen todos cara de amargados!». Tras abrir la boca como una sera, repetidas veces, bostezando hasta la saciedad, y muy ruidosamente, tanto que invita al resto del público, que hace cola en la antesala, a secundarle solidariamente (por el llamado efecto mimético ) exclamando ansioso: «¡ tengo más hambre que el perro de un ciego!». Y así hasta la intemerata, refunfuñando sin parar, tal vez para suplir sus propias limitaciones.

Prosigamos… Cuando parecía que, definitivamente, le tocaba el turno, marcando seguidamente, y de forma correlativa, los números, 516, 517, 518…, más de prisa de lo normal, se remueve nerviosamente en la silla, y dándole fuerte con el codo , le achuca, le apremia a su consorte, y le dice: «¡ Prepárate Encarna, que ya nos toca!». Pero cuando estaba dispuesto, con el papel de aviso en la mano, con el ticket ya resudado, sorprendentemente, cambió de tercio el disco de la dichosa maquinica , varió de secuencia, apareciendo en su lugar, otros números en el panel: concretamente , los dígitos 407- 310- 724… y no el suyo precisamente, que estaba en puertas. Circunstancia que le obligó a saltar de indignación, y exclamando a voz en grito: «¡Este aparato se ha vuelto loco! ¡ Voy a tener que protestar, como el otro día, a ver se lo arreglan de una puñetera vez!».

Le tuvo que contener los impulsos su propia mujer, mucho más sosegagada (y más lista) diciéndole con autoridad: «¡Tranquilízate, Pepe, no te pongas nervioso, que estos sitios no son para ti!. Lo tuyo es cavar y no te saquen de ahí. ¡ Que siempre nos tienes que montar el mismo numerito. No te impacientes , ¡coño!» (como lo oyen). Soltándole, como un latigazo, por lo bajini: «Y ahora que viene a cuento, a ver si a la próxima vez te traes una boina más presentable, que la que llevas, se parece cada día más, a la del ‘Pequeñín’.¡ Te lo he dicho ya un millón de veces!».

Cuando al cabo de un buen rato, ahora de verdad, apareció en el luminoso su número definitivo, el 519 (mesa 5), con un timbrazo desorbitado, que parecía que iba dirigido especialmente a él (por torpe), muy angustiado, le suplicó a su pareja (pasándole por alto su último rapapolvos): «¡Vente conmigo, no me dejes solo, que a mi estas cosas me impresionan tanto, que parece que voy hacer un examen oral!».

O sea, desde el principio hasta el final, soltando incoherencias fuera de traste y dando la nota. Por eso digo, como resumen, que tal vez en otros campos puedan exhibir los hombre grandes habilidades o destrezas, o estar mejor dotados (aunque lo dudo) pero para las acciones referidas, comprobado, son unos negados. Y si tiene que meterse uno en el mismo paquete, se incluye y ya está. Para que vamos a andarnos con rodeos. ¡ He dicho!

A cuento de los altares del Corpus

No sé si se acordará el lector, de la famosa película de Berlanga ‘Bienvenido Mister Marsall’. En la que, pese a los denodados esfuerzos, por agasajar a los americanos, por parte del alcalde de la localidad, el irrepetible Pepe Isbert, a su paso por el pueblo, la comitiva pasó de largo, dejándoles a los pobres vecinos muy abatidos y con un palmo de narices. Bueno, pues algo parecido, guardando las distancias, le ocurrió a una vecina de Ricote, las pasadas Fiestas del Corpus. Que, en su afán por seguir las tradiciones, como cuando en época pretérita, se adornaban las calles de juncos y baladres y proliferaban la instalación de Altares, montados en la esquina de cada calle. Y, cuando menos, a falta de otras ofrendas más rumbosas, las mujeres de la casa engalanaban los balcones, con lo mejorcito de sus primores para estar a la altura de los tiempos y quedar así bien ante el Señor.

Eso mismo, es lo que pretendió hacer esta convecina nuestra, y familiar muy cercana, en su casa, situada en la calle de Santiago número 16. Pero, por lo que se ve, salió el cortejo de la Iglesia a tajo parejo, siguiendo un ligero orden, con la parada reglamentaria y los rezos oportunos en cada altar, y cuando la paisana de marras esperaba que ya le ‘tocaba’ pasar por su puerta (concretamente cuando se bendijo el último, el elaborado por la Cofradía de la Virgen de los Dolores y San Juan) en el portal de la familia Garrido-Avilés o de los ‘Carrichosos’, por un olvido de la organización, o vaya usted a saber, la comitiva dio vuelta atrás, regresando a la calle de San Pedro, número 1, junto a la Farmacia, llevado a cabo, me supongo que con mano maestra, por Amparo Miñano Avilés ‘la Amparín del Conde’, experta en estas lides. Y la parroquiana en cuestión, que es a lo que íbamos, muy mermada de salud –y mi mujer para más señas– después de hacer una limpieza a fondo de toda la casa, y de cabo a rabo, que menuda es, y de cubrir sus tres balcones con la mejores galas, lo más selectivo de su amplio repertorio (incluido un mantón de Manila), vio a la postre, deprimida, como todo su esfuerzo, la inmensa faena emprendida, quedó sin apreciar ni valorar. En definitiva en agua de borrajas.

Lo mismico que le pasó, en el mítico film, a la cantante Lolita Sevilla, Paco Morán y compañía. Y con una moraleja añadida, que, de momento, me callo…

Recados incumplidos

Un profesor de Educación Física de la localidad, (ya jubilado) destinado a la sazón en la Escuela de Maestría de Murcia , hoy Instituto Miguel de Cervantes muy serio y responsable con sus alumnos. Y a los que pretende, educar fundamentalmente, les insiste , una y otra vez, en la necesidad de ser serios y responsables en todos los órdenes de la vida e intentando darles ejemplo, al margen de su disciplina, tanto personal como profesionalmente, inculcándoles, en definitiva, valores, principios, que se dice…Hasta el punto que con su continuada matraca, en ocasiones, se pasaba un pelín. Pero, mira por donde, un buen día, lo que son las cosas, tiene un accidente de coche y, para que sus alumnos no le esperasen en clase, intenta por todos los medios conectar urgentemente con ellos (entonces no había móviles) para dejarles recado. Y tras arduos esfuerzos, a todos lo niveles, por fin, conecta con el conserje, al que le hace sabedor de esta contingencia. Advirtiéndole y muy seriamente («¡ no le encargó ná!», le insistía) que por nada del mundo dejase de darles el aviso. Comprometiéndose a ello, bajo su palabra de honor y, casi contestándole por el hilo telefónico, para su tranquilidad (en plan calderoniano y casi recitándolo en voz alta) «que no se preocupase en absoluto, y que, bajo ninguna excusa ni pretexto, dejaría de hacerlo, ¡ faltaría más!».

Pero que luego, lamentablemente, no fue así. A los pocos días, que le tocó darles clase, uno de sus alumnos más díscolos y rebeldes (que se la tenía jurada) le echó en cara su proceder, recriminándole muy duramente, el ser tan poco consecuente con sus sermones («tan poco edificantes...», con retintín) y de los que estaban ya todos un poco hartos; quedándose en la Gloria, después de pronunciar dicha perorata , el zagalico del demonio. El ‘numerito’ que el citado profesor le montó al Conserje, en presencia del alumno bravacón, (que se la tuvo que envainar) fue de las que hacen época. Como sería que aún se recuerda en el Instituto como uno de los hechos más relevantes y anecdóticos de su larga historia Y eso que en el año 2004 , se cumplió su Cincuentenario .

Postdata: Para no dejarles en ascuas, lo que le dijo nuestro paisano, ‘el viejo profesor’ al conserje, en ocasión memorable, conociéndolo, pueden ustede imaginárselo. Ahora, sí nos constan, las palabras que pronunció ‘el recadero’, tan poco cumplidor, como excusa. Y fueron éstas: «¡Andaaaaa…! Ahora que lo dice… Con tanto trajín... Se me fue el Santo al Cielo…Usted perdone ¡No sabe cuanto lo siento!… ¡No volverá a ocurrir!». ¡Ah!, se me olvidaba decirles, que se jubiló de viejo, pero no le hicieron Emérito.¡ Adiós, muy buenas !.

Díscola

Desde estas mismas páginas especiales hemos reflejado hasta la saciedad, la diferente actitud que suele mostrar la mujer, cuando es la simple esposa o consorte de un empresario, torpedeando cicateramente cuanto puede, si está en su mano, para que sus respectivos maridos no se ‘anuncien’ o inserten en los diferentes medios de comunicación social, los clásicos ‘reclamos publicitarios’, tan al uso ( y tengo en mi mano ejemplos antológicos ), para sacar adelante una iniciativa como la presente, Pero, en cambio, si son ellas las titulares del negocio, su actitud difiere muy sensiblemente, siendo incluso, extremadamente generosas. Pero el caso, que hoy contamos, como excepción, alcanza caracteres apoteósicos. Y allá vamos.

Desde el año 1989 , que iniciamos esta aventura periodística, nuestra mayor cantera publicitaria se centra fundamentalmente en Archena (donde yo cursé mis estudios de bachillerato -en el Colegio Andrés Manjón– y alojándome en la ‘Casa de la Parra’, de gratísimo recuerdo) cuya población se ha manifestado siempre muy receptiva y generosa, volcándose de lleno con nosotros, como podrá observarse a poco que uno hojee someramente el Suplemento Extraordinario, que tienen ustedes en sus manos. Bueno, pues desde un principio, siguiendo la ruta habitual, la primera visita que giramos al municipio, mis hijos y yo, es a un establecimiento comercial en concreto, situado en la calle ¿?, que, en aquella ocasión, colaboró anunciándose con dos módulos. Desde entonces a acá no ha vuelto a hacerlo, (alegando multitud de razones , entre otras, que recurre a otros soportes publicitarios más rentables , según él) pero ello no obsta, para que cada año, como digo, como un rito sagrado, lo saludemos con la cordialidad de siempre, hasta el punto que, por esta contingencia, ya mantenemos con el propietario una relación casi familiar. No en balde son ya 33 años ininterrumpido de ‘trato’. Sin embargo, en esta última edición, se produjo una circunstancia muy curiosa, que conviene reflejar y con el acento más expresivo. Siguiendo nuestra costumbre, accedimos al lugar de marras, largo y estrecho, para dar con él, en su taller de trabajo, pero antes, en el hall, nos encontramos de sopetón, con su esposa, acompañada de una de sus hijas, y su novio que, casualidades de la vida, era compañero de trabajo de mi hijo Sergio, presente en el acto ( y ambos funcionarios de la Consejería de Industria).

Tras los saludos de rigor, les expusimos muy brevemente el motivo de nuestra visita y, más o menos, ésta fue la conversación: «venimos a saludar a su marido, para ver si se anuncia para las Fiestas de Ricote, aunque ya sabemos de antemano la contestación; nos va decir que no, como siempre».

«Pues esta vez va ser que sí» nos indica su esposa. Agregando a continuación : «No pasar a verlo si no queréis, que este año es cosa mía, y va ser que sí». Así de claro, con arrestos. Y, efectivamente, le damos los datos pertinentes , cambiamos impresiones sobre las tarifas y se concreta la inserción de dos módulos, por importe de 62 euros, IVA incluido. Facilitándonos al respecto el texto definitivo a incluir, el mismo que apareció en las Fiestas del Corpus Christi de Archena, del pasado año. Pero, con tan mala suerte, que cuando estábamos a punto de irnos (y con la misión ya cumplida) apareció su marido en escena, cogiéndonos, con las manos en la masa, como quien dice, y descubriéndose claramente el pastel. Aferrrándose a su consabido papel de siempre: o sea, «que no, que no y que no…», entablándose entre ellos, entre la pareja, una agria conversación, ( que no viene a cuento) pero, en cualquier caso, un rifirrafe verbal en toda regla. Y aceptando, por su parte, pero muy a regañadientes, el compromiso asumido por su mujer, no sin antes, soplar por lo bajini, el siguiente dardo envenenado: «¡ aunque ya veremos luego quien lo paga!». Muy amablemente nos acompañó su señora hasta la puerta, disculpando el tono vehemente de su marido y su reticencia, rebajando la tensión acumulada, con la mayor condescendencia , diciéndo en su favor: «No tenérselo muy en cuenta, pero él es así, son cosas suyas…». Pero no termina ahí la cosa , ya en la despedida, bragada ella, nos dice la buena mujer: «Esperen, esperen, un momento, por favor: «¿ Cuánto decís que vale el anuncio?».

«¡62 euros!»

«Pues entonces, que no sean dos los módulo elegidos, ¡que sean cuatro¡» ( 124 euros ). Culminando su conversación, con la siguiente apostilla , cargada de reaños: «¡ para que así, el berrinche que se lleve luego, sea el doble!». Con un par, si señora. Ya digo, para nosotros, algo insólito: ¡ Lo nunca visto!