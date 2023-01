Tras sendas subvenciones aprobadas, del SEF y el SEPE, por importe de 144.735 euros, el Ayuntamiento de Ricote tiene trabajando a 35 desempleados, en distintas tareas, para acondicionar edificios y espacios públicos. Amén de la limpieza de caminos, vertientes, ramblas y reforestación de montes. Para llevar a cabo dicha acción, se ha contratado una treintena de peones agrícolas, a jornada completa y en tres turnos de dos meses. La Corporación, por su parte, para los proyectos apuntados, contribuye con 12.690 euros. (Día 2).

El concejal de Ciudadanos, Francisco Turpín García, critica al gobierno local por no abonar los 1.000 euros acordados a los bares y restaurantes de la localidad. El Ayuntamiento se excusa alegando que están funcionando con el presupuesto prorrogado del año 2019 y que desde hace meses están sin Secretario. Pero que, cuando se normalice la situación, se solucionará el problema planteado, al ser los primeros interesados en resolverlo (Día 7).

El día 11, el diario La Verdad, en su clásica sección “LV Confidencial”, publica un breve texto, que nos atañe muy especialmente y que transcrito literalmente dice: “No todos los murcianos se sienten igual de murcianos. La identidad regional vendría marcada por la edad, el lugar de origen y hasta la afinidad política. Así se desprende de una investigación de José Miguel Rojo Martínez (nuestro querido amigo y paisano, Doctorando en Ciencias Políticas por la UMU) que pronto verá la luz en la Revista de Estudios Regionales de las universidades de Andalucía.

El día 16 fallece en Abarán, a la edad de 95 años, José Joaquín García Yelo, expresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y alcalde de la localidad durante los años 70 del pasado siglo. Personalidad, curiosamente, oriunda de Ricote, al ser nieto del sacristán de la parroquia de San Sebastián, Pedro García Sánchez, y primer boticario del que se tiene noticia. Padre de cinco hijos, una hembra, Josefa, y cuatro varones: el mayor, José, murió desempeñando el cargo de arcipreste en Calasparra y los otros tres, Jesús y Antonio (su padre) ejercieron el magisterio en Abarán y Pedro en Murcia.

Colaboró con nosotros, muy estrechamente, en el Extraordinario de las Fiestas, del año 2012, aportándonos infinidad de datos, para la elaboración de un reportaje especial, de cuatro páginas, sobre las boticas y farmacias, habidas en la localidad, desde el principio de los tiempos, cuyos titulares fueron los siguientes, “El pasado se cuela en la trastienda” y “Un recorrido por la vida local, salpicado de anécdotas, con la historia de las farmacias como punto de partida”. Desde aquí y donde quiera que esté, que será en buen sitio, nuestro reconocimiento más encendido y ¡muchas gracias!.

Por mucho que lea la prensa diaria, nunca dejo de leer ninguno de los artículos que firma Adrián Ángel Viudes, que me encantan. Y en uno de ellos, precisamente, hablaba de la época de Franco, en la que alguien se quejaba de la falta de libertad. Y uno de sus prebostes comenta: “¿Cómo que no hay libertad? Cualquier español puede hacer una quiniela y elegir entre 1,X,2” ¡Qué tiempos!

Por parte del Ayuntamiento, se rinde un sentido homenaje a los mayores del municipio y a los profesores del colegio público “Jesús García Candel”, como reconocimiento a su excelente comportamiento, durante la pandemia del Covid 19, ya en su sexta ola, y lo que te rondaré morena (Día 21).

A lo largo de la celebración de la santa misa, correspondiente al tercer día de Fiesta (Día 22) se procedió a dar lectura al popular “Fervorín. A cargo de nuestra paisana, María Candel Echevarría, enfermera de la Arrixaca, que tenía preparado desde el año anterior ( y que no pudo pronunciar debido al coronavirus ) Con una excelente puesta en escena, muy bello y emotivo, pero carente del típico calor ambiental., tras la procesión , de “verdad”, portando la imagen de San Sebastián Bendito.

Julia Otero, al incorporarse a su trabajo habitual, como radiofonista, después de haber padecido cáncer, hace a la prensa la siguiente declaración: “Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida”. Criterio que comparto, tristemente, por haber sufrido la misma dolencia y sumido en idéntica vicisitud; nada grata…

Febrero

El día 3 de febrero, sobre la pandemia de la Covid-19, leemos el diario La Opinión, los siguientes titulares: “El Morales Meseguer estrena las pastillas contra la covid con dos pacientes”, “El hospital murciano ha sido el primero de la Región en utilizar el fármaco Molnupiravir, tras recibir la autorización de la Agencia Española de Medicamentos en apenas 24 horas”, “La llegada del antiviral oral Paxlovid, de Pfizer, se espera para este mes de febrero” y “Estos antivirales pueden llegar a reducir el riesgo de hospitalización y muerte en un 89%”. No me dirán que no es una excelente noticia. Menos da una piedra…

Bombazo informativo de ámbito nacional: “Sánchez salva de milagro la reforma laboral y su mayoría alternativa fracasa”, “El error de un diputado del PP permite aprobar el decreto por un solo voto, 175 apoyos frente a 174 oposiciones”; “La rebelión de los diputados de UNP, que votaron en contra, evidencia la dificultad de otra vía distinta a la del bloque de investidura” y “Los populares y Vox hablan de “pucherazo” y defienden que se debió permitir a Alberto Casero rectificar su voto telemático” (contabilizado como SI, cuando quiso decir NO) por otro presencial, acorde con su pensamiento.

Ante esta tesitura, PP y Vox, llevarán la convalidación del decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Pero tal como anda la Justicia de lenta, lentísima, de ser admitido el recurso, puede que estemos todos muertos... (Día 3).

El día 12 de febrero, sábado, en la entrega de los Premios Goya, se produce en España un milagro. Todos los problemas, habidos y por haber, quedaron resueltos por ensalmo, en un plis plás. Pasando al rincón del olvido, la subida estratosférica de la luz, la inflación galopante, los problemas de la España vaciada, el trato vejatorio de la Banca con los ancianos, la inmigración, el papelón de Tezanos, en las encuestas, que no da ni una, o de la Fiscal General del Estado, antes ministra de Justicia, con su conocida parcialidad y manga ancha (para los suyos) etc, etc. Y los “voceros” tradicionales de siempre, para denunciarlo, y en un foro tan estratégico, se quedaron “mudos” ¿Dónde estaba la actitud crítica de los Bardem, de Penélope Cruz, de Candela Peña, de Maribel Verdú, de tantos y tantos otros, y hasta de José Sacristán, que lo tenía a huevo?, cuyo griterío posponen para mejor ocasión, cuando cambien las tornas... Lo malo que tiene el sectarismo ¡No digo más!.

Del 18 de febrero al 15 de marzo se lleva a cabo en el Centro Cultural de Ricote, una exposición de pintura, muy original y vanguardista, de Sara Aroca Costa, que ha hecho ojo…, titulada: “La hipersexualización del pecho de la mujer. Sobre este particular, la artista presenta una serie de pinturas reivindicativas que representan la hipersexualización del pecho de la mujer, el control sobre esta parte del cuerpo y en lo que puede derivar. Cada obra está acompañada de un audio que recoge las opiniones y vivencias de mujeres, conformando en su conjunto, una experiencia más que enriquecedora Y, porque no decirlo, muy grata a la vista.

El día 18, jueves, se produce una noticia, al mayor nivel informativo, de las que hacen época… Recogida, al día siguiente, por toda la prensa nacional, cuyos titulares en La Opinión, en su primera página, destacan: “El PP estalla”; “Casado contra Ayuso”; “Ayuso reta al líder del PP a que demuestre las acusaciones que la señalan por haber favorecido de modo irregular a su hermano”; Teodoro García anuncia un expediente contra ella y habla de acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra Casado”; “López Miras guarda silencio en una incómoda situación, marcada por su cercana relación con el secretario general”

La guerra está servida… (esto ya es mío). Y, a todo esto, el Gobierno, presidido por el PSOE, y el resto de los partidos políticos, frotándose las manos, por si pudieran sacar alguna ventaja. Haciendo bueno el dicho que afirma “que en río revuelto ganancia de pescadores” (de votos, se entiende)

Trifulcas aparte, de momento, nos quedamos con tres “palabros “, muy llamativos, surgidos de la reyerta, para retratar la situación: “ppcidio” y secretario “generalísimo”, para referirse a Teodoro García Egea.Y una definición, de la periodista Lucía Méndez, sobre Isabel Ayuso: “Icono pop del PP”

Sí, porque el epitafio político, de Pablo Casado, ya es para nota: “Puedo haber hecho algo mal, pero no he hecho nada malo” (que no lo mejora ni Rajoy).

Pascual Vera, Jefe del Servicio de Comunicación de la Universidad de Murcia, tras una entrevista realizada en la prensa, con motivo de la presentación de su libro: “De buen ayre e de fermosas salidas”, dice “Ni Luján, ni Orihuela, ni Cobacho, ni Batlle. Ni siquiera Loustau. El primer rector de una universidad murciana fue el sabio de Ricote Al Ricotí” (Dia 20).

El día 24 y en este mismo diario, la periodista Teresa García de Alcaraz, entrevista a Francisco Javier Guillamón González, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ricote, procedente del PP, que apoyó la moción de censura contra el alcalde, a la sazón, Rafael Guillamón Moreno, del PP, el 15 de enero de 2021. Conjuntamente, con los ediles del PSOE y Somos Región, y en cuya sesión salió elegido alcalde, el socialista Rubén Carrasco Miñano, de la que entresacamos, como resumen, los siguientes titulares: “Guillamón pide su cese como concejal tras la guerra que mantiene con el PP de Ricote”; “El expopular y actual edil no adscrito, solicita al PSOE su baja, por las terribles presiones promovidas por García Egea, que ha sufrido” y “ El PP ahora acusa al alcalde de un delito de prevaricación argumentando que tengo más cargos que antes”.

Como todos los años, por estas mismas fechas, el diario La Opinión, edita un Suplemento Especial, de 24 páginas, titulado: “Proyectos Municipales”, con una mención expresa a nuestro pueblo, cuyos titulares dicen: “Renovación de la red de saneamiento de la calle Moisés Guillamón” y “Con una inversión de 48.000 euros, estas actuaciones permitieron renovar tuberías y el pavimento” (Día 28)

Marzo

Que lección de entereza y patriotismo nos está dando el pueblo de Ucrania, con su presidente al frente, Volodimir Zelenski. Y, mientras tanto, el gobierno español, a diferencia del resto de países de la Unión Europea, regateándoles ayuda “ofensiva,” por presiones de sus coaligados en el Ejecutivo. ¿Dónde están los de la ceja, pidiendo no a la guerra?. Nosotros, como siempre, solidarizados con las “víctimas”, pero exclamando, como Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino” (Día 2).

Después de leer la prensa del día y, muy fundamentalmente, todo sobre el conflicto Rusia-Ucrania y su invasión unilateral, me quedo con una frase, atribuida a Albert Einstein: “No sé con qué armas se combatirá la tercera guerra mundial, pero la cuarta se peleará con palos y piedras” (Día 7).

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asamblea Regional rinde homenaje a las 32 alcaldesas de la democracia. Son parte de las 39 que han gobernado o están al frente de algún Ayuntamiento de la Región.

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, fueron los encargados de entregar la placa a la primera alcaldesa que gobernó tras las primeras elecciones municipales de 1979, Isabel Macarro Rubio, regidora del Ayuntamiento de Ricote (1979-1987).

Algunos lemas, leídos en la prensa, con motivo de la manifestación, producida en Murcia, coincidiendo con la celebración del “8M Día Internacional de la Mujer: “Machista vivo, oxigeno perdido. Machista muerto, abono pa’mi huerto”; “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”; “Macho, fascista, tu hija es feminista”; “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”; “Tranquila, hermana, aquí está tu manada”; “Si nos apoyamos no nos marchitamos”; “Estamos hasta los ovarios de tantos cojones”; “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”; “Jugamos al ahorcado con el patriarcado”, etc, etc ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? (Día 9).

Hoy, a falta de alguna información sobre Ricote, que sea buena, me desayuno con un artículo de Elena Pajares, en La Opinión, que dice. “…Y algo con lo que no contaban los rusos, por lo visto. No contaban con lo que decía Einstein, de que hay una energía más fuerte que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad humana. Y los ucranianos la han puesto toda. El primero, su presidente” ¡Qué orgullo poder leer estas cosas! (Día 18).

Por fin se pronuncia el pregón de la Semana Santa ricoteña, aplazado por las restricciones de la pandemia, por el joven cofrade ricoteño, Francisco Moreno Torrano, miembro distinguido de la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de los Dolores” de Ricote, desde su niñez, como tambor y acutal abanderado. Licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, y cuya semblanza y presentación corrió a cargo de Esperanza Gómez Garro, secretaria de la Cofradía Virgen de los Dolores y San Juan y amiga del protagonista por como miembros en la citada banda. (Día 19).

El PSOE tumbó las seis mociones presentadas por PP, Somos Región y Ciudadanos relativas al apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuotas de autónomos, tasa por la ocupación del dominio público e instalación de un punto de recarga para coches eléctricos, entre otros asuntos, por considerarlos partidistas. (Día 20).

Como todos los años, por estas mismas fechas, los dos periódicos radicados en la Región acostumbran a editar un Suplemento Especial, dedicado a los municipios de la Comunidad Autónoma, resaltando las actividades más destacadas, llevadas a cabo, así como los proyectos, más inmediatos, pendientes de acometer. Por lo que concierne al diario La Verdad (La Opinión ya lo hizo el pasado 28 de febrero) dedica a este evento 54 páginas y estos son sus titulares:

“Todos a una para la transformación de la región de Murcia”, Los ayuntamientos desarrollan diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y convertir sus territorios en destinos modernos y confortables”.

Y, por lo que concierne, concretamente, a la Villa de Ricote, con este titular genérico: “Ricote moderniza y pone en valor sus infraestructuras”, que afecta a los siguientes inmuebles o intervenciones varias, conforme al siguiente detalle:

Abril

Los municipios más pequeños se apuntan a la tecnología digital. Un programa regional pretende facilitar la mejora de servicios en Aledo, Albudeite, Ulea, Villanueva, Ojós, Campos del Rio, RICOTE y Pliego (Día 6).

El Gastroencuentro Valle de Ricote echa a andar con degustaciones y talleres: La feria, que arranca el 30 de abril en la avenida Río Segura, pretende impulsar el turismo local. (Día 14).

El día 19, nada más echarme la prensa a la cara, muy de mañana, recibo doble hachazo informativo: la muerte de dos íntimos amigos, a los que quería muchísimo: Mateo García Martínez, cronista oficial de Alhama y corresponsal de prensa, en la Comarca del Bajo Guadalentín, cuya empresa, en la que prestaba sus servicios profesionales, como publicista, y bajo su asesoramiento, patrocinó mi primer libro de colombicultura “Cartas de un colombófilo” Editado por Ekipo, con el siguiente lema, en su contraportada: “GAVIOTA: Paloma de los mares; PALOMA: Gaviota de la huerta” y ”Las Playas de Mazarrón son las playas de Murcia”

(Por cierto y como anécdota, bajo los auspicios de Mariano Yúfera, entonces promotor inmobiliario y antes miembro de la comisión redactora de del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, por el grupo independiente y luego alcalde de Mazarrón)

Y José Antonio Rodríguez Valero, Presidente de la “Fundación FAM Rodríguez Valero”, de Calasparra, y empresario muy cualificado en obras de restauración monumental, con el que mantuve un contacto muy estrecho, siendo funcionario de la Comunidad Autónoma, adscrito el Servicio de Patrimonio Histórico, a los que tendré siempre en mi memoria ¡Descansen en paz!

A partir de hoy, día 21, se puede ir sin mascarilla, a excepción de algunas limitaciones, a cuya situación se la denomina, muy rimbombantemente, con el nombre de “Full Face”. En inglés, como de costumbre, cuya traducción, podría ser, desnudarse el rostro completo. ¡Qué sea para bien!.

El día 25, en la sección “Las horas”, del diario La Opinión, Juan Gaitán, firma un artículo, titulado “Los libros” que, en la parte que aquí interesa, dice: “Las letras andan de fiesta. Cada 23 de abril, por San Cervantes, conmemoramos ese milagro que es el libro amparándonos en una vieja tradición, no tan antigua en realidad, afianzada sobre la fabulación de que Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso murieron los tres tal día como hoy de 1616” E ilustra dicho texto, en el que califica al libro como el mayor invento de la Humanidad, con una cita de Borges (que soñó el paraíso como una biblioteca infinita) del siguiente tenor: “de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de su voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”.

El alcalde de Ricote, Rubén Carrasco Miñano, convoca un pleno extraordinario, el último día disponible, el día 25 del presente mes, para la aprobación del Plan de Obras y Servicios 2022-2023. Con los votos a favor del PSOE (4) y PP (4) y en contra de Somos Región (1). Dándose, de esta forma luz verde a los dos proyectos, pendientes de ejecución: la renovación de la zona recreativa del Manaor, por importe de 91.205 euros y la de la red de agua, saneamiento y pavimentación de las travesías Plaza y San Pedro, cuyo coste asciende a 46.359 euros (publicado en la prensa el día 28)

Como cada día, lo primero que hago, es leerme La Opinión y, muy especialmente, la sección titulada “Chispazos” de la pluma, entre otros, de mi buen amigo, Juan Guillamón Álvarez (oriundo de Ricote, aunque nunca supe si de la familia de los “Catalinos”, “los Chifarras”, o anda sin etiquetación fija, como verso suelto). Por cierto, que no dejen de visitar, el restaurante de su hijo, sito en la calle Madre de Dios “Alma mater”, al que felicito desde aquí, por su reciente paternidad, y de igual nombre que el de su padre y su abuelo, para no perder la costumbre. Artículo, titulado “DAN ALFABETOS Y FASCISTAS”, que suscribo en su integridad, y que literalmente dice: “Solo en el ámbito de la política un tío es capaz de sorber y de soplar al mismo tiempo, y poder explicarlo. Que los enemigos de España puedan participar activamente en el sitio que se encarga de velar por la integridad y unidad nacional es, sin duda, el gran disparate de nuestra democracia. En la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados participarán, entre otros, Miriam Nogueras (“España es un nido de corruptos analfabetos y fascistas”), Merxe Aispurúa (“no estoy aquí para salvar a España”), Albert Botràn (investigado por enaltecimiento del terrorismo por la Fiscalía General del Estado) y Gabriel Rufián (“que nadie me pida a mí que deje de ser quien soy; republicano, de izquierdas e independista catalán”). Y mientras tanto, Pegasus a lo suyo, a cumplir con su obligación, seguir espiando a tipos de esta calaña; eso sí, autorizado por el juez. Qué tal si nos ponemos a llorar”.

Mayo

El Pleno aprueba las cuentas, que ascienden a 1,5 millones de euros. Prevén la creación de una plaza de subinspector de Policía, la liberación de una edil y la contratación de personal de confianza. (Día 3).

El día 2 fallece en Tordera (Barcelona) a la edad de 93 años, Lolita Pujol Fábregas, viuda de Serafín Salmerón Moreno, con una calle del pueblo a su nombre (la antigua C/ de los Yepes) aprobada por unanimidad y cuyo expediente me cupo el honor de coordinar. Con el apelativo, tan expresivo, de “Poeta Popular” y a quien el pueblo debe tanto.

Presencia de nuestro cantante, Blas Cantó, con muy brillante papel, en el programa de Antena-3 “Pasapalabra”, presentado por Roberto Leal. Integrado en el grupo del concursante “Orestes”, formando equipo con Elsa Anka, durante los días 24, 25 y 26 de mayo. Y que esa jornada, precisamente, se cumplían sus 160 actuaciones y un “Bote” acumulado de 1.072.000 euros.

Todos los medios de comunicación social de la Región, con un gran despliegue informativo, se han “volcado” con la Fundación Ambulancia del Deseo, ponderando sus excelentes servicios prestados a la comunidad vecinal. Con los mejores titulares y una muy brillante puesta en escena, llevada a cabo en el Teatro Romea, el día 24, con la entrega de premios a los galardonados, cinco en total, conforme al siguiente detalle: A la enfermera María Ruiz, que se instaló en Ifema tras la aparición de la pandemia del coronavirus; a la biblioteca Resistiré, que ofrecía libros a los pacientes de covid; al equipo de Atención Psicosocial de la Orden de San Juan de Dios, que lleva a cabo la Fundación Jesús Abandonado; al exconsejero de Salud Manuel Villegas, así como a un voluntario de la propia Fundación Ambulancia del Deseo (natural de Ricote, Miguel Ángel Garrido Guillamón). El premio especial en homenaje al difunto fundador de la Ambulancia del Deseo Holanda, Kees Veldboer Saw, recayó sobre el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel.

Junio

Del 3 de junio al 1 de julio y en el Centro Cultural de Ricote, patrocinada por el ICA, se pudo ver la exposición titulada: “Esto va sobre ruedas”, del artista murciano Ignacio García Moreno. Se trata de un proyecto muy colorista y crítico, ya que, en palabras del autor, “utilizando imágenes de máquinas antiguas y obsoletas, en escenarios insólitos o ridículos, pretendo criticar mediante ironía el deterioro de nuestro redondo Planeta. Pudiendo decir, como resumen (ironizando claro) que…”esto va sobre ruedas”.

Y cuando vivíamos tan tranquilos, ajenos a cualquier trifulca política, incluida la local, el día 9 de junio, jueves, nos topamos en La Verdad, muy de mañana, con los siguientes titulares: “Un juez declara nula la moción de censura que dio al PSOE la alcaldía de Ricote”; “La sentencia considera irregular que se cambiara el lugar de celebración del Pleno cuando ya había comenzado y revoca los acuerdos adoptados”; “Los concejales iniciaron la sesión en una ubicación, pero se trasladaron de repente a otra alegando motivos de espacio” y “El fallo, que no impone costas, no es firme y el Ayuntamiento puede interponer un recurso de apelación”

Y, por si fuera poco, el mismo medio, vuelve de nuevo a la carga, al día siguiente, con información complementaria, enunciada en los siguientes términos. “El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula el Pleno de la moción de censura”; “El excalde y actual edil del PP, Rafael Guillamón, se muestra satisfecho por la resolución judicial: “Se ha impuesto el triunfo de la verdad y la legalidad” y “La portavoz del equipo de gobierno, Ana Aroca, mostró su sorpresa por la decisión judicial, de la que se enteró por La Verdad”

Y nosotros, mientras tanto, estupefactos, a la espera de nuevas noticias… Pero eso no quita, para que sigamos pensando, que se pude ir más de prisa… Decir, como siempre, el clásico latiguillo: “que la justicia lenta no es justicia”, no parece suficiente, a estas alturas….

El Valle de Ricote y Vega Alta conectarán en bus con la UMU. Blanca, Cieza, Ojós, RICOTE, Ulea y Villanueva del Río Segura tendrán mejores conexiones con Murcia. (Día 24).

Julio

En la plaza del Matadero de Madrid, se presenta la plataforma “Sumar”, por su inspiradora, Yolanda Díaz, y en cuya puesta de largo, cita al escritor Manuel Rivas (gallego como ella) con estas palabras: “Alguien tiene que ocuparse de la esperanza” Para que se vea que menciono a la gente de los dos bandos ( Día 8 )

El día 29, el duque de Huete, Alfonso de Bustos y Donate, acompañado del primer teniente de alcalde de Abarán, Jaime Tornero, (quien le entregó una réplica de la Noria Grande) visita la localidad, acompañado del archenero Miguel Banegas y del representante de la Asociación Cultural La Carraila, Jesús López Moreno, recopilando información, en búsqueda apasionada, para documentar sus orígenes ricoteños. Ocasión que aprovechó, en tan grata compañía, para disfrutar de los encantos naturales de la zona y contemplar sus enclaves más pintorescos. No en balde, todo el Valle Ricote, está pendiente de su declaración, por la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Agosto

El día 1 leemos en La Opinión (en las páginas dedicadas a Educación) los siguientes titulares: “La ley Celaá y la supresión de los exámenes vacían las academias en época estival” y “Profesores y alumnos han tenido que adaptarse al nuevo calendario para minimizar las consecuencias de estos cambios”. Ya que, a falta de motivación y no valorándose adecuadamente la capacidad de sacrificio y el esfuerzo continuado, para progresar, el alumnado indolente se pregunta: “¿Para qué estudiar si al final es lo mismo?” Menos mal, que a la mentora de tal idea, la han mandado, como Embajadora, a la Ciudad del Vaticano, para que rece por nosotros…

El día 3, Carlos León Roch, de Cartagena, en carta abierta al Director de La Verdad, publica un extraordinario artículo, postulándose en defensa de Juan de la Cierva, para que dé nombre al Aeropuerto Internacional de Corvera. Con una argumentación impecable y muy razonada, como todas las suyas, de las mejores que he leído hasta ahora, poniendo como ejemplo lo que se hizo en su día, con el doctor Juan Negrín, presidente del Gobierno de la Republica, desde 1937 hasta 1939, que fue represaliado con saña y finalmente repuesto, a cuya lectura se invita, por esta vía, de la forma más desapasionada posible, para su proclamación definitiva.

La concejala de Somos Región; María Victoria Martínez Lajarín, impugna la aprobación del Presupuesto de 2022. El acuerdo contó con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, esgrimiéndose como base argumental, el siguiente razonamiento: “El incumplimiento del equipo de gobierno de acompañar el Presupuesto de la liquidación del ejercicio anterior”

El día 16 muere en Murcia, a la edad de 84 años, Octavio de Juan López, crítico musical de La Verdad desde 1962 y fundador de Pro Música. Y para mí, entrañable amigo y compañero, además de excelente persona, con el que compartí ratos inolvidables, como funcionario de la Comunidad, en el Servicio de Patrimonio Histórico. ¡Descanse en Paz!

El día 18 leemos en los medios: “González y Zapatero (al que siempre tuve por un “Chiscarabís”) apoyan la petición de indulto que presentará Griñán “Con la que está cayendo, qué desilusión más grande. Creía que eran hombres de Estado y son simplemente miembros de un partido, el “suyo”. Por coherencia política y honradez personal ¡no se puede caer más bajo! No se me va de la cabeza, lo que decía la madre de uno de los “beneficiados”, de los ERES andaluces: “que su hijo tenía guardados, debajo de la cama, tantos billetes de mil pesetas (¿o eran euros?) para asar una vaca”

Hoy 24 de agosto, festividad de San Bartolomé, cumplo mis primeros 85 años, y gracias a la mediación de la Santísima Trinidad (yo sé lo que me digo) de uvas a peras, aún “funciono”.

Con motivo de las Fiestas de Ojós, nuestra localidad vecina, leemos en la prensa la siguiente información: “Las banderas del Valle de Ricote viajan a la Casa de Murcia en Barcelona”, que se completa con esta otra: “Felisa Talón fue la encargada de dar el pregón de las fiestas en honor a San Agustín y la Virgen de la Cabeza” (Día 29).

Septiembre

El otro día leí una entrevista a Maruja Torres (nada sospechosa de ser de derechas, y tal vez, por eso lo dice) “Cuanto más habla Feijoó más tonto me parece”. Y para frases, como estas una de las mías, que se me acaba de ocurrir: “A medida que bebo más agua, me gusta más el vino” (y si es un verdejo, mejor)

Blanca, Ricote, Ojós, Villanueva, recibirán casi 520.000 euros, para mejoras de abastecimiento. Y Ricote en concreto, 159.185 euros (Día 3)

Con motivo de la muerte de Isabel II de Inglaterra y la proclamación de su hijo Carlos III (que llega al trono por los pelos) la televisión no ha dejado de transmitir imágenes del evento, con tanta pompa y boato, que casi abruma, sentimientos monárquicos aparte. Pero, mientras tanto, yo me pregunto (como diría Josep Pla, ante tantas luces encendidas en Nueva York) “¿Quién paga todo esto?” Pero, sobre todo, ¿cuándo mea tanta tropa, sin salirse de la formación ni saltarse el protocolo?” Porque más de uno, digo yo, tomará Seguril o algo semejante ¿Cómo resuelven el problema?

Leo en la prensa, que se retira de su profesión, Fernando Ónega. El periodista que fue el ideólogo de la famosa anáfora: «Puedo prometer y prometo”. Al que califica Juan Cruz, en un delicioso artículo (publicado en La Opinión, el día 8 de septiembre, en la sección “Limón y vinagre”) como “la sintasis de Suárez “

El día 16 muere en Murcia, a la edad de 87 años, Santos Guillamón Salcedo, hijo adoptivo de Cehegín y ricoteño de pro; mi hermano, mi amigo, mi Maestro…

Los concejales de la oposición (PP y Somos Región) se lamentan de que los ediles del PSOE, Rubén Carrasco, Ana María Aroca y Joaquina Miñano, más el no adscrito, Francisco Javier Guillamón, para más inri, se hayan desplazado a la localidad francesa de Nébian, pueblo hermanado con Ricote. Concretamente, desde el 22 al 25 de septiembre y si este viaje ha tenido carácter institucional o privado, y cuál ha sido el motivo esencial de dicho desplazamiento. Pero, sobre todo, se preguntará alguien, ¿por qué tanto sigilo y no los han invitado a ellos, con igual derecho? Queja, que el PP, para que conste, ha formulado por escrito.

Octubre

El diario La Opinión, el día 3, y en la sección LOmunicipios, publica la información que prosigue, con los siguientes titulares: “Adivar da por roto el pacto con la Mancomunidad del Valle de Ricote”; “La asociación denuncia que los alcaldes han incumplido dos de los pagos pactados y a anuncia la ejecución integra de la sentencia”; “La Mancomunidad dice que pagará cuando llegue el dinero que tiene pendiente de algunos convenios” y “La ampliación del centro de día, entre los proyectos pendientes”

El día 3, fallece el popular periodista, Jesús Quintero (“el Loco de la Colina”), con un poema grabado de despedida, original de Juan Ramón Jiménez, titulado “el viaje definitivo”, extraído del libro “Poemas agrestes”, de 1910, que dice: “…Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando;/ y se quedará mi huerto, con su verde árbol,/ y con su pozo blanco”

La gala de entrega de los premios solidarios ONCE 2022 se celebra bajo el título “Café Ilusión” y constituye la mayor distinción que el Grupo Social ONCE concede anualmente a nivel autonómico. Al acto asistieron José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE, José Velez, delegado del Gobierno, e Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, entre otros. Y entre los galardonados que más nos afecten, a nivel sentimental, y mucho (Fundación Centauro Quirón, Onda Cieza, concejalías de Deportes y Salud Cultural del Ayuntamiento de Molina, etc ) destacaríamos el recayente en el doctor César Salcedo Cánovas, nuestro querido y admirado primo. Cuyo ascendiente más común y directo, parte de La Puebla, localidad muleña de la que procedía mi abuelo materno, Pedro Salcedo Rubio, teniente de la Guardia Civil y alcalde de Ricote, en tiempos del general Primo de Rivera ¡Felicidades a todos!

Con motivo de la expulsión de los moriscos del Valle de Ricote, el diario La Verdad dedica una página especial a este evento, firmada por Yousra Takaroumt, ilustrada con tres esculturas metálicas, originales de María Briones, con los siguientes titulares: “Moriscos revividos” y “Efeméride. El pueblo de Ojós conmemora el cuarto centenario de su destierro del Valle de Ricote con un “escape room”, una exposición de María Briones, un congreso y una obra teatral”. Actividades, que tendrán lugar, durante los días 22 y 23 de octubre (sábado y domingo) en el Centro Cultural, Museo de los Belenes del Mundo, Jardín de los Expulsos y Lavadero de Ojós. ¡Allí nos vemos!

El día 24 fallece en accidente de tráfico, de forma repentina, Teresa Miñano, “la Teresica de Chimenea”, resultando muy grave su marido, Antonio Guillamón Moreno. Hecho ocurrido en el coche de su propiedad, a la altura de las Lomas, procedentes del Campo de Ricote. En un año, especialmente aciago, en el que se ha batido el record de defunciones.

Noviembre

En el Congreso de los Diputados/as el ambiente político se está enconando progresivamente: Un día, Carla Toscano, diputada de Vox, llama a Irene Montero “liberadora de violadores”, y le recrimina que su “único mérito es haber estudiado a Pablo Iglesias en profundidad”. La ministra de Igualdad, para no ser menos, a esta acusación, responde indignada, y señalando a la bancada derechista, proclama muy airada: “vamos a parar los pies a esta banda de fascistas”. Solicitando que se incorpore al diario de sesiones la “violencia política, que se está ejerciendo en estos momentos, en la sede de la soberanía popular”. Olvidando, lo que decía su marido, el referido “Coletas”, sobre Ana Botella, cuando era alcaldesa de Madrid: “Una mujer, cuya única fuerza proviene de ser la esposa de su marido y amiga de los amigos de su marido”, o de la propia Montero, cuando llamaba a Rajoy “franquista y saqueador” ¿Seguimos o basta con las presentes muestras?

Y, ya para terminar el mes, lo que me decía un amigo, hace días, (y el caso es verídico y literal al cien por cien): “La nueva Norma legal, “Solo sí es sí” me trae de cabeza. Antes, de uvas a peras, que tampoco hay que exagerar, cuando tenía ganas de “gresca”, y la parienta, no estaba muy por la labor (porque le dolía la cabeza) alegaba lo del “débito conyugal”, que viene hasta en la Biblia, y mal que bien, me dejaba “trejinar“. Pero ahora, con la susodicha Ley, la muy cabrona/ladina no baja la guardia, ni aunque la aspen, ni expresa el más mínimo gesto de asentimiento, y me tiene en ayunas, desde el mes de agosto, del año pasado; y eso que soy de derechas ¿Qué dirán los sufridores de la otra banda? ¡No quiero ni pensarlo! Y eso que, lejos de fantasías, o diabluras por el estilo, yo solo pido, el cumplimiento estricto de lo ordenado por la santa madre Naturaleza y el sentido común. Porque lo que decía un verraco, que merodeaba por allí, me lo callo, que sino saltan chispas…, con un minirrelato, muy edificante, titulado: “¡Cásate pa esto!”, que ya es para mondarse”

Diciembre

Hoy, segundo domingo, del mes de Diciembre, se da la siguiente particularidad: es el 111222, que tampoco es para tirar cohetes, pero menos da una piedra. Por algo parecido, sin ir más lejos, se hizo famosa la batalla de las Navas de Tolosa. Concretamente, por si ya no lo recuerdan: el día 16 de julio del año 1212 (de nada)

En el último pleno del mes de diciembre, y al no acudir al mismo, el actual alcalde, Rubén Carrasco Miñano, se corrió el rumor de que había dimitido. Pero, según palabras de la primera teniente de Alcalde, Ana María Aroca Molina, no asistió a la sesión por motivos de enfermedad. Añadiendo seguidamente: “si lo hubiera hecho se habría convocado Pleno”. En el mismo acto, por fín, se presentó al nuevo secretario-interventor, por acumulación, Miguel Castillo. De momento, fumata blanca, pero a tenor de la experiencia acumulada, veremos lo que dura. En cualquier caso ¡bienvenido sea a la Villa!

Y ya metidos en estos berenjenales, con la está cayendo, a cuento de la división de poderes, la ley que va a suprimir el delito de sedición y maquillar (y de qué modo) el de malversación, a beneficio de unos pocos delincuentes, hablemos claro, no vendría mal recordar, lo que decía al respecto, el mítico Alfonso Guerra: “Legislar ad hominen también es una forma de corrupción”

El día 17, a partir de las 18,30, se celebra en el Auditorio Municipal, una actuación muy especial, a cargo de “Los Tradicionales Payasos del Circo, Pepín y Totó, con su show Especial de Navidad”. Un espectáculo para todos los públicos, enriquecido, cono las manos mágicas del Mago Marck

Y que, a partir de aquí, sin descanso, prosigue con un variopinto número de actuaciones (demostración de judo, “cuenta cuentos”, encendido navideño, Papá Noél, campanadas Infantiles, carrera de San Silvestre, cartero real… y, como colofón, la Cabalgata de Reyes y la entrega de regalos a los niños).

Con una parada, muy señalada, en la Iglesia parroquial, el día 23, a partir de las 20 horas, con el Pregón de Navidad, a cargo de nuestro querido Alcalde, en persona, Rubén Carrasco Miñano. Presentado, por el afamado escultor y modelo, Juan Bautista de la Vera Cruz MartÍnez, muy conocido en la plaza, con un texto muy brillante y emotivo, que hay que leerse, para extraer su verdadera enjundia.

Y, por si faltaba algo, para salirse del marco, en esta “Navidad en Ricote”, la organización de varios concursos, que responden a los siguientes epígrafes: de decoración de fachadas navideñas, de gorros y dibujos, promovidos por la Biblioteca Municipal y el Centro Cultural “Palacio de Llamas”.

Y como remate: Felices Fiestas a todos y próspero año nuevo 2023, cargado de citas electorales, con el deseo ilusionado, como nunca, de que ganen los “nuestros”. ¡Amén!