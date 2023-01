La petición del fiscal del caso del ‘asalto’ de los ganaderos para que declarara el conductor del vehículo de megafonía -que días antes de la manifestación la publicitó por caminos de la huerta- ya tendría contestación de la defensa de varios de los investigados. Estos enviaban alegaciones sobre las nuevas investigaciones solicitadas por el Ministerio Público, tras recibir el escrito del fiscal.

En ellas, aseguran que les parece “improcedente”, por “innecesaria” la declaración testifical propuesta de Pedro Díaz Jódar, quien en el escrito del fiscal, se infiere que “debe ser el conductor del vehículo de avisos por la huerta y las pedanías”, aludiendo a que este hecho es “conforme y reconocido” por todas las partes, también los investigados.

Como que diversas asociaciones de agricultores y ganaderos convocaron una “manifestación pacífica, legal y previamente comunicada a la autoridad junto con el itinerario que se iba a realizar, todo ello, en defensa de lo que dichas organizaciones entienden son los intereses legítimos del sector ganadero, desde el Huerto de la Rueda hacia el Centro de Desarrollo Local y en señal de desacuerdo con una propuesta de moción municipal”.

Y también, indican, como habrían reconocido todas las partes que “el coche de avisos, al parecer conducido por el testigo propuesto por el fiscal, en el mensaje grabado que repetía, solo convocaba a dicha manifestación pacífica, a un derecho constitucional y en absoluto convocaba a ningún acto delictivo, ni siquiera ilícito civil o administrativo”.

Pedro Díaz Jódar, conocido popularmente como el ‘Hippie de Puerto Lumbreras’, reconocía este miércoles en declaraciones a La Opinión que no entendía su llamamiento para declarar como testigo en el caso del ‘asalto’ de los ganaderos al Centro de Desarrollo Local, CDL, donde estaba previsto que se celebrara un Pleno sobre las distancias mínimas de los cebaderos con viviendas, colegios, consultorios médicos y manantiales.

El que otrora se dedicara a publicitar con su vehículo de megafonía corridas de toros y partidos de fútbol argumentaba que le llamaron para que publicitase la convocatoria y que así lo hizo: “Aunque ya no me dedicaba a ello lo hice, porque me hablaron de las dificultades que se planteaban para el sector de la ganadería. No dudé en ningún momento en ayudarles”. Y reconocía que fue de forma altruista. “No me pagaron, pero tampoco les pedí contraprestación económica”, concluía.