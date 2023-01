“Lorca vive del sector de la agroalimentación. La aprobación del Plan del Tajo llevará a que en poco tiempo las frutas, verduras y carnes se conviertan en un artículo de lujo. Vendrán de terceros países porque habrán desmontado el sistema productivo”. Así de contundente se mostraba este lunes el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, que a las puertas de la sede de los comuneros pedía a la sociedad civil de la ciudad que participen en la manifestación prevista en Madrid este miércoles en defensa del Trasvase Tajo-Segura.

En la calle Corredera, a las puertas de la Comunidad de Regantes de Lorca, comparecía junto al presidente de la Patronal Ceclor, Juan Jódar Bardón; el de los hosteleros, Jesús Abellaneda; la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Carmina Reverte; del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pedro García; y el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, entre otros.

“Hacemos un llamamiento a la sociedad civil de Lorca, a 48 horas de la manifestación que tendrá lugar en Madrid, a la participación. El agua no es un lujo, es una necesidad”, recalcaba. El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca afirmaba que “la situación que vivimos no es nueva. Llevamos años en esta incertidumbre. El Trasvase Tajo-Segura es un bien necesario. Es una infraestructura básica. Es un ataque a la línea de flotación de la economía de Lorca. Estamos hablando de una infraestructura que no está amortizada, que tiene mucho que aportar todavía”.

OPINAN

Juan Marín, presidente Comunidad Regantes “En poco tiempo las frutas, verduras y carnes serán un artículo de lujo”.

Juan Jódar, presidente Patronal Ceclor “Es un ataque a la línea de flotación de la economía de Lorca”.

Carmina Reverte, presidenta Amas de Casa “Llevamos 30 años con la misma situación. No ha cambiado nada”.

Jesús Abellaneda, presidente Hostelor “La afección tiene muchos vértices. Afectará a la economía de toda la ciudad”.

Pedro García, presidente Federación Vecinos “Nos va el trabajo, el futuro… por lo que pido que acudamos a la manifestación”.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca hacía un llamamiento a la participación. “Hay que participar en la manifestación porque nos va no solo el trabajo, sino el futuro”. El presidente de la Asociación Profesional de Hosteleros se mostraba preocupado por la situación que puede generar el cambio que se pretende. “Afectará a toda la economía. Muchas personas se quedarán sin trabajo, con una difícil inclusión laboral. Se verá afectada la agricultura, la ganadería, pero también el ocio, el turismo... Todos los vértices de la economía”.

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios hacía referencia a un problema que no es nuevo. “Llevamos 30 años luchando por el agua. No ha cambiado nada. Ha habido mayorías absolutas que podrían haber hecho algo, pero todo sigue igual. Y, al final, quien paga es el consumidor, porque no cabe dudas que este asunto va a afectar a la cesta de la compra”.

Tras las manifestaciones se situaban a las puertas de la sede de los comuneros bajo el balcón principal en el que se colocaba una pancarta en la que reza: “En el Levante, sin agua, desierto y paro. Trasvase Tajo Segura”. Por último, el presidente de los regantes volvía a insistir en la necesidad “de que todos acudamos este miércoles a Madrid”.