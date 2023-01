La decisión que tomaba hace casi un año el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, parecía una premonición. Con insistencia pedía, una y otra vez, que se procurase que el agua caída en las lluvias de finales del pasado invierno no se consumiera y que se mantuviera almacenada en el Pantano de Puentes. Casi un año después, el principal embalse del municipio cuenta con en torno a 14 hectómetros cúbicos de agua que podrían convertirse en la ‘tabla de salvación’ de los regantes del Valle del Guadalentín.

«Llevamos tres meses esperando que llueva y solo han caído diez litros», se lamentaba el presidente de los comuneros. En las últimas semanas se han tomado decisiones drásticas. «Hemos recortado el riego un 30 por ciento por hectárea. Pero, lamentablemente, habrá que tomar más medidas si no caen precipitaciones o no llega agua del Trasvase Tajo-Segura».

La situación es muy complicada para los agricultores de la comarca. «No tenemos el agua del Trasvase Tajo-Segura. No podemos contar con los pozos, que nos quieren cerrar. No caen precipitaciones, aunque necesitaríamos que lloviera en las próximas semanas al menos 50 litros por metro cuadrado, para dejar de regar. Y no tenemos conexión con la desaladora de Torrevieja. Nuestra situación es muy complicada, porque solo tenemos el agua de la desalinizadora de Águilas a un precio que es la más cara de España. Tendremos que repartirnos el agua que tenemos entre las 25.000 hectáreas de cultivo y que cada uno tome las decisiones que crea oportunas», aseveraba.

Estos días, los agricultores están en una incertidumbre. Con el agua con que cuentan pueden regar los cultivos que mantienen o sembrar la próxima campaña. Los cupos de agua no dan para ambas situaciones, por lo que algunos están planteándose seriamente dejar sus campos sin cultivar. Riegan las alcachofas o las cebollas y melones que deberían sembrarse para la próxima cosecha.

Esta situación no es nueva para los regantes lorquinos. En enero del pasado año el pantano de Puentes se convertía en un ‘balón de oxígeno’ para los agricultores. La parada técnica de la desalinizadora de Águilas y la ‘incertidumbre’ del Trasvase Tajo-Segura obligaba a desembalsar cuatro hectómetros cúbicos para regar. Entonces, almacenaba 10 hectómetros, pero solo se permitía hacer uso de ocho.

Juan Marín señalaba por entonces que las reservas se guardaban para regar en primavera. «Estamos en una situación de incertidumbre que se resuelve –en el caso del trasvase- mes a mes, por lo que esa circunstancia nos obliga a ser previsores. No sabemos si el mes que viene nos llegará agua, por lo que las reservas de Puentes hay que mantenerlas por lo que pueda ocurrir».

Se guardaban cuatro hectómetros cúbicos de agua, porque los dos restantes no se podían extraer, ya que es de obligado cumplimiento no sacar más de ocho hectómetros cúbicos en el año hidrológico, por tratarse el resto del caudal ecológico. Se desembalsaba a través del canal que une el pantano de Puentes con la Casa Mata, donde se encuentra la red de distribución. Varios meses después, en la recta final del invierno, varios frentes traían fuertes precipitaciones que propiciaban que el embalse de Puentes se recuperase. Esa agua, precisamente, podría ser la que salvara el año hidrológico, aunque el pantano se quedaría únicamente con el caudal ecológico.

Marín hacía un llamamiento a la «responsabilidad» por lo que «nos estamos jugando». Y pedía que todos, «cooperativas, semilleros y alhóndigas del Valle del Guadalentín» acudan este miércoles a Madrid a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, «en defensa del Trasvase Tajo-Segura».

Mateos afirma que Castilla-La Mancha y Murcia se encuentran en «lucha territorial»

En la manifestación convocada por los regantes en Madrid para defender el Trasvase Tajo-Segura la ciudad estará representada por su máximo mandatario, el alcalde, Diego José Mateos, que acudirá este miércoles «para reclamar que Lorca necesita el trasvase».

Mateos significaba que «estamos ante una lucha territorial, ya que hay un frente común en Castilla-La Mancha, de todos los partidos, que quieren acabar con el trasvase y desde Murcia tanto instituciones como ayuntamiento, y es ahí donde el Consistorio de Lorca, va a estar para la defensa de esta infraestructura que ha supuesto el crecimiento de nuestra Región y de nuestra comarca durante los últimos 40 años».

El alcalde indicaba que «por lo tanto, tenemos que volver a este documento, tenemos que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y que se mantenga el Trasvase Tajo-Segura en unas condiciones que tanto para el levante como para la cuenca excedente sean asumibles».