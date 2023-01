“Si no llueve la próxima semana, si no caen 50 litros, no podremos terminar el año hidrológico. No podremos sembrar, pero tampoco regar lo que hay plantado”. Así de tajante se mostraba este jueves el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín. Lo hacía frente a los representantes de las principales cooperativas, semilleros y alhóndigas del Valle del Guadalentín, a los que pedía que acudan el próximo miércoles a Madrid a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en defensa del Trasvase Tajo-Segura.

Insistía en que “posiblemente este será el último o penúltimo viaje que hagamos a Madrid”. Y recalcaba que el Trasvase Tajo-Segura es “vital” para la Comarca del Guadalentín. “Solo tenemos el agua que nos llega de la desalinizadora de Águilas y la del pantano de Puentes, porque los pozos nos los quieren cerrar. Y de Torrevieja no viene agua de la desalinizadora porque no hay conexión con Lorca”. El Pantano de Puentes acumula 14 hectómetros cúbicos de las lluvias de finales del pasado invierno, aunque “no nos permiten sacar nada más que seis hectómetros cúbicos por ley”. El recorte de agua por hectárea es en estos momentos de un 30 por ciento. “Llevamos tres meses esperando a que llueva, pero no ha caído ni una sola gota”. Y advertía que de seguir la situación así y recortarse el agua del Trasvase Tajo-Segura habrá que tomar decisiones más contundentes. Los agricultores, apuntaba, están en una constante incertidumbre. “No saben si sembrar o regar lo que tienen plantado”. Recordaba que los agricultores lorquinos tienen el “agua más cara de España”, mientras señalaba que es vergonzoso que los regantes puedan verse “regando con cántaros como hacían nuestros abuelos”. Hacía un “llamamiento responsable” a todos. Y pedía el cierre total de las cooperativas, semilleros y alhóndigas. “Aquí hay cooperativas con 2.000 y 3.000 socios. Tenemos que ir todos a Madrid y mostrar nuestra fuerza”. Anunciaba que este martes y miércoles no se suministrará agua para posibilitar que todo el que quiera pueda acudir a Madrid a manifestarse. La situación, recalcaba, es tan preocupante en el Valle del Guadalentín que muchos agricultores “están recortando sus cultivos. La gente ha decidido guardarse el agua para las plantaciones de melones y cebollas, poniendo en riesgo las que tienen de alcachofa. Cada uno está tomando la decisión que cree más oportuna, pero lo que está claro es que necesitamos que llueva, porque parece que va a ser la única solución, por el momento”.