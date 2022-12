El casco antiguo será casi con total seguridad zona de bajas emisiones, aunque el Ayuntamiento prevé la puesta en marcha de un proceso participativo para definir los lugares donde se aplicará. Así lo anunciaba este miércoles el alcalde, Diego José Mateos, que insistía en “desmentir algunos de los bulos que determinados partidos políticos han hecho público en las últimas semanas”.

Entre ellos, apuntaba que lejos de lo que se ha dicho, “los vecinos del casco antiguo podrán seguir entrando hasta sus viviendas y garajes con sus vehículos como lo vienen haciendo”. Igualmente, los profesionales podrán acceder con sus mercancías hasta sus establecimientos. “Se van a estudiar las medias, soluciones y alternativas. Pero no se pondrán en marcha hasta que no haya itinerarios alternativos. No podemos cerrar el casco antiguo, la calle Álamo, si no hay un acceso hasta Santa María, que nos ofrecerá el Vial de los Barrios Altos”, argumentaba.

Los usuarios de hoteles y aparcamientos también podrán adentrarse por las calles de zonas de bajas emisiones para llegar a su destino. Y no habrá que renovar los vehículos. “Hay que recordar que habrá un régimen transitorio sancionador de cuatro años”, apuntaba el edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Luis Ruiz Guillén.

El alcalde destacaba que el Real Decreto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros, “por lo que habrá que estudiar el reglamento y tras ver los requisitos que hay que cumplir se tomarán las medidas, pero insisto en que tenemos doce meses todavía por delante para llevar a efecto las decisiones”.